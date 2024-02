Río Tercero: brutal golpiza a un joven en el “Último Primer Día”

Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en la ciudad de Río Tercero.

El episodio ocurrió en la esquina de calles Acuña y San Martín en la madrugada del lunes cuando el adolescente junto a sus amigos, todos oriundos de Tancacha, festejaban el “Último primer día”.

En ese lugar fue interceptado por una patota que lo agredió de un modo brutal.

Testimonio

“Ya no podía ni defenderme, estaba totalmente inconsciente, no tenía fuerzas para levantarme”, contó el muchacho.

“Estuvieron 30 minutos pegándome entre 20 personas”, agregó en declaraciones al programa “Arriba Córdoba” de El Doce.

“Se nos acercó una persona a la que no conocemos y me metió una piña de atrás. Me traté de defender porque no entendía qué pasaba pero vinieron otros 10 y empezaron a pegarme hasta dejarme inconsciente”, prosiguió en su relato.

Después de ser rescatado por sus amigo fue golpeado de nuevo por la patota. “Cuando me tiraron al piso de nuevo le pasé por muy poco al cordón”, precisó.

Agresión

El joven aseguró que identificó y denunció al hombre que inició el ataque, aunque aclaró que no tiene relación con él.



“Ya tuvo varios problemas de este tipo, es normal en él que vaya a estas fiestas a buscar problemas con los chicos”, sostuvo el muchacho.

Al ser consultado por la causa de ataque, el adolescente respondió: “Por lo que me dice la gente le querían pegar a otra persona y se confundieron. Pero esto no tiene ninguna explicación, yo me salvé pero mañana a otra persona la pueden matar”.

“Queremos que se haga justicia porque esto no puede seguir pasando”, concluyó.