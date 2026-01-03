Roly Serrano: "Volver a actuar es maravilloso después de haber tocado la puerta"

El regreso de Roly Serrano a las tablas no es solo un estreno más; es un milagro celebrado por sus pares y el público. Luego del accidente sufrido en marzo de 2024 en la Ruta 9, que lo mantuvo meses en rehabilitación y con asistencia respiratoria, el actor eligió a Carlos Paz, “su lugar en el mundo” para reencontrarse con el oficio.

Este año decidió hacerlo en el Teatro Candilejas donde se sumó a la renovada apuesta de Nazarena Vélez, "Suspendan la boda", donde comparte escenario con la propia Nazarena, Nacho Castañares, Barbie Vélez y Santiago Caamaño.

En el medio de fuertes emociones, y tras las sentidas palabras que sus compañeros de elenco le dedicaron sobre el escenario, Serrano dialogó con PERFIL CORDOBA y contó cómo vive este presente.

-¿Qué significa para usted este reencuentro con la actuación y con el público cordobés?

- Es una temporada extremadamente especial. La pasé muy mal, realmente fue una pelea dura. Por eso, después de “tocar la puerta" y ver qué hay del otro lado, volver a pisar un escenario es un milagro cotidiano. Estar acá es un regalo de la vida, y además en Córdoba que es mi casa. Volver a todo es maravilloso, pero volver específicamente a este rincón es especial por el afecto de la gente. Me encontré además con un elenco que me contiene y me cuida tanto como si fuera un niño, con una generosidad que me emociona.

-En esta comedia comparte escenario con nuevas generaciones, ¿cómo es trabajar con actores jóvenes como Nacho Castañares y Barbie Vélez?

-Trabajar con los jóvenes te refresca el alma. Tienen un desparpajo y una vitalidad que te contagian enseguida, pero a la vez demuestran una experiencia y un respeto por el escenario que te oxigenan el trabajo diario. Te obligan a estar despierto. Nacho y Barbie traen una energía nueva, una frescura que incluso yo intento copiarles.

-Se suma a una propuesta que ya tuvo éxito el año pasado, ¿es un compromiso doble sumarse a un producto aceitado?

-Me llamó Nazarena y no terminó de decirme la propuesta que ya le estaba diciendo que sí. Me encantó porque, más allá de la risa, la obra habla del amor y de cómo ese sentimiento puede mejorar la vida de las personas. Me parece maravillosa la mirada de Naza de querer mejorar algo que ya estaba bien hecho; decidió mejorarla y pudo hacerlo sumando gente nueva para intentar aportar algo distinto.

— ¿Qué es lo que más le impactó del guion de “Suspendan la boda”?

— Es una obra que te llama a la reflexión constantemente. Yo siempre digo que aprendí a los golpes que el futuro no existe. El futuro es hoy, este ratito que estamos charlando. Por eso la obra es tan necesaria: te dice que no dejes de saludar a un amigo, que respetes a los demás, que disfrutes el momento.

-¿Cómo ve el panorama actual para la industria cultural en el país?

-Por un lado, estoy muy triste por lo que está pasando. Siento que este gobierno está destruyendo nuestra cultura, que es nuestra identidad. Por el otro lado, como laburantes, no queda otra que adaptarse. Hoy el trabajo se ha volcado mucho a las plataformas, y la realidad es cruda: si no te llaman de ahí, no hay laburo. Por eso muchos actores nos refugiamos en el teatro, que es el espacio que siempre está, el que resiste todas las crisis. Los actores siempre volvemos al teatro.

-Más allá de la temporada, ¿qué se viene para usted en materia de proyectos para el próximo año?

-Ahora hay mucha confidencialidad y contratos que no te dejan contar mucho, pero hay varias opciones para el 2026. Tengo una película en carpeta y tal vez me vaya tres meses a Europa a filmar. Tuve mucha suerte con "La Giovinezza", con el papel de Maradona y también con “El Sapo” de El Marginal; eso me abrió mucho el mercado afuera y me siguen llamando del exterior por suerte.