Romero Victorica se incorpora a BircleAI, el contact center cordobés impulsado por agentes digitales

Meses atrás, la startup cordobesa BircleAI había sido seleccionada para integrar un programa de aceleración de Amazon Web Services (AWS). Ese hito marcó un antes y un después: desde entonces, la empresa no ha dejado de crecer. Hoy, sus fundadores hablan de una etapa distinta, con nuevas metas, un equipo en expansión y la llegada de un actor clave al proyecto.

"Se viene una etapa nueva", adelantaron los socios fundadores, Francisco Piantoni Vera, José Romero Victorica (hijo) y Marcos Lozada Freytes, quienes recuerdan cómo la compañía nació enfocada en la cobranza, con una plataforma que automatizaba campañas a través de agentes de inteligencia artificial. Con el tiempo, los propios clientes comenzaron a pedirles que ampliaran la propuesta hacia ventas, atención al cliente y postventa. Así, lo que en un inicio fue una herramienta de cobranzas terminó convirtiéndose en un contact center digital basado en IA.

Giordano pide una "regla automática y transparente" para las cajas previsionales

Fundadores de BircleAI. Marcos Lozada Freytes, Francisco Piantoni Vera, José Romero Victorica (Hijo).

Ese salto en el modelo de negocio atrajo la atención de José Romero Victorica (padre), reconocido empresario cordobés por su trayectoria en Allus (ex Action-Line), compañía que llegó a tener 20.000 empleados, presencia regional y más de 300 millones de dólares de facturación anual.

"Como yo lo veo, BircleAI es un centro de relacionamiento con clientes a través de agentes de inteligencia artificial. Tenés tres verticales principales: cobranzas, customer care y ventas", explicó Romero Victorica (P) en diálogo con Perfil Córdoba.

Un equipo en crecimiento y nuevos clientes

El presente de la startup refleja ese cambio de escala. BircleAI trabaja actualmente con 28 clientes y un equipo de 16 personas, que reciben capacitación constante para perfeccionar tanto la tecnología como la experiencia de quienes usan la plataforma. El foco está puesto en empresas financieras, de retail, salud y automotrices, aunque la versatilidad del modelo le permite adaptarse a múltiples sectores.

"En los últimos seis meses mejoramos mucho nuestros procesos, tanto de facturación como de IA conversacional. Hemos armado un esquema muy riguroso que nos hace más competitivos", señaló Lozada Freytes.

El desembarco de Romero Victorica no fue repentino: durante meses acompañó a los fundadores como consejero informal hasta dar el paso hacia un rol más activo. "Estoy entrando en una fase en la que ellos ya tienen un largo camino recorrido. Han casi duplicado o triplicado su tamaño desde que comenzó el año", afirmó.

José Romero Victorica, padre e hijo.

Su llegada no solo implicó una inversión en el proyecto, sino también el inicio de una etapa para potenciar las prácticas de gestión basadas en métricas, procesos y KPIs, un sello característico de su experiencia previa en el sector.

Experiencia y visión compartida

Romero Victorica conoce de primera mano la magnitud de la industria del contact center. La compañía, que fundó en Córdoba, tuvo operaciones en Argentina, Colombia y Perú, con oficinas comerciales en Estados Unidos y Madrid. "La esencia es parecida: siempre hay que satisfacer al cliente, sea en ventas, cobranzas o soporte. La diferencia es que en mi época trabajábamos con grandes volúmenes de recursos humanos y acá el diferencial está en la tecnología", explicó.

En BircleAI, su rol se asemeja al de un advisor, con presencia cotidiana y participación estratégica. "Es un advisor medio ejecutivo, que está todos los días en la oficina, pensando 24x7 en esto y aportando ideas para mejorar", puntualizó Romero Victorica (hijo).

Passerini en Camarco: "Es nuestro deber darle valor y reconocer a la gente que produce y trabaja"

El vínculo familiar también pesa: "Vi a mi viejo crear una empresa desde cero. Desde chico me transmitió el valor del esfuerzo y el trabajo, casi como una obsesión positiva por resolver problemas y entender al cliente. Esa forma de ver los procesos nos diferencia", contó.

Nuevos desafíos: ciberseguridad y talento diverso

Los próximos pasos de la empresa incluyen la búsqueda de la certificación ISO 27001, un estándar internacional en seguridad de la información, y la ampliación del equipo con perfiles más diversos. A un plantel inicialmente dominado por ingenieros y especialistas en tecnología, ahora se suman comunicadores, lingüistas, diseñadores conversacionales y profesionales de otras ramas.

"Si ves el organigrama al comienzo, estaba muy cargado en la parte tecnológica porque estaban desarrollando la plataforma. Hoy, con más clientes, aparecen las áreas de soporte, calidad, marketing y administración", explicó Romero Victorica (P).

Flybondi confirmó vuelos chárter desde Córdoba a Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife y Maceió

Los fundadores creen que la combinación entre la visión tecnológica de los jóvenes y la experiencia en gestión del empresario será el diferencial para consolidar a BircleAI en el mercado. "Hemos traído a la persona que más sabe de esta industria en la región. Su conocimiento, sumado al de Marcos, Fran y el resto del equipo, nos permite tener claridad sobre cómo mejorar y crecer", remarcaron.

En ese camino, destacaron también el rol de sus familias: "Los tres padres nos han ayudado desde cero, acompañándonos en cada etapa del proceso".

"Me gusta el equipo porque son personas que tienen tremendos valores, son grandes trabajadores y están enfocados en todo. Ellos tenían la idea de hacer algo juntos... pasaron fases distintas, empezaron con otras cosas que no tenían que ver con la inteligencia artificial hasta que dijeron: 'Bueno, esto es el modelo tecnológico en donde queremos estar'", concluyó Romero Victorica (P).