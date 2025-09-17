Passerini en Camarco: "Es nuestro deber darle valor y reconocer a la gente que produce y trabaja"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró que “la Argentina crecerá con trabajo conjunto y tendiendo puentes de entendimiento y trabajo” en la jornada de apertura de la Semana de la Construcción 2025.

“Es nuestro deber darle valor y reconocer a la gente que produce y trabaja. En Córdoba hay una decisión en política pública, de que unir, construir y transformar deben ser valores y acciones visibles”, agregó Passerini.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre

Semana de la Construcción 2025

Horacio Berra, presidente de Camarco - Delegación Córdoba, consideró que “el orden fiscal, la baja de la inflación y las reformas laborales y fiscales no son suficientes para superar la parálisis del crecimiento económico”.

“Hace falta infraestructura adecuada que genere nuevos negocios e inversiones”, enfatizó Berra. Y luego prosiguió: “Cuando los recursos se aplican a infraestructura, el efecto es multiplicador. No sólo se generan puestos de trabajo en la construcción, también mejora la productividad de sectores enteros, que se vuelven más competitivos. Ese es el verdadero círculo virtuoso”.

Así Camarco Córdoba dio inicio a la Semana de la Construcción 2025 con la 12da Jornada de Infraestructura realizada el martes en el Centro de Convenciones Córdoba.

“Córdoba se convierte en punto de encuentro para pensar la infraestructura como política de Estado y como motor de integración regional”, dijo Rodrigo Stein, presidente de la 12° Jornada de Infraestructura, al dar las palabras de bienvenida.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Unir, construir, transformar” y contó con la presencia de Passerini, y el exgobernador y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, junto a funcionarios provinciales y municipales del sector.

La Semana de la Construcción 2025 reúne a toda la cadena de valor durante tres días de exposición, rondas de negocios, charlas técnicas y espacios de debate. Con más 2000 de representantes del sector público y privado, empresariado, sindicatos, referentes académicos y especialistas, la jornada se consolidó como un espacio de reflexión sobre el rol de la infraestructura en la integración regional, la competitividad y la calidad de vida.

Qué dijo Schiaretti

"Lo importante no es lograr el equilibrio fiscal a los hachazos, como lo hace el actual gobierno. El equilibro fiscal se debe mantener realizando las obras, inversiones y el desarrollo como lo hacemos hace más de 20 años en Córdoba”, sostuvo el exgobernador.

Schiaretti: “A los gobiernos kirchneristas les importaba un rábano si había movilidad ascendente”

Cierre de la jornada

“Quienes sabemos de infraestructura tenemos una misión de docencia. La infraestructura es el activo físico que hemos construido en el país a lo largo de los siglos, y eso se construyó con impuestos y tarifas. Por eso debemos ser conscientes que es nuestra, de los ciudadanos, no de los gobiernos a los que les delegamos la gestión", expresó el presidente de Camarco a nivel nacional, Gustavo Weiss.

"Hay que dejar de usar los fondos de impuestos y tarifas para gastos corrientes y pensar en inversión. Es imposible tener un país desarrollado sin una infraestructura económica que permita la competitividad de nuestra industria; y sin una infraestructura social que permita que nuestra gente viva acorde al Siglo XXI”, cerró el dirigente.

Cómo sigue

La Semana de la Construcción, abrió sus puertas con la Expo CAMARCO –hub comercial que concentra 80 stands comerciales, más de 170 sponsors, más de 1500 encuentros comerciales en rondas de negocios, networking, exhibiciones de productos y servicios. La agenda continúa los días 17 y 18 con las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad del Foro Empresario de la Región Centro; el espacio Constructoras de Liderazgo destinado a promover la participación equitativa de mujeres en la industria; Construir con Propósito con foco en la sustentabilidad y El Puente de Estudiar a Construir, que tiende lazos entre el ámbito académico y el productivo.