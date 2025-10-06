Salud bucal en Córdoba: dónde y cuándo serán las jornadas gratuitas de octubre

Durante octubre, la ciudad de Córdoba se sumará a la campaña Salud Bocal “Cuidar tu boca, es cuidar tu salud”. Junto a universidades e instituciones, el programa recorrerá diferentes zonas de la ciudad, buscando la prevención, promoción, enseñanza de higiene bucal, técnicas de cepillado y alimentación saludable para niños y adolescentes.
Especialista explicó por qué Santilli podría encabezar la lista de la Libertad Avanza y qué pasa con las boletas
A partir de las 09:00 horas, los profesionales también realizarán restauraciones de dientes o tejido bucal que haya sufrido un golpe o accidente, brindarán certificados por salud bucal y, de ameritarlo, se derivará al paciente al área médica correspondiente.
Jornadas gratuitas en espacios comunitarios
El cronograma de se mantiene de esta manera:
- - Martes 7 de octubre, Centro Vecinal Barrio Obrero.
- - Jueves 9 de octubre, Centro Vecinal Villa Avalos.
- - Martes 14 de octubre, Centro Vecinal Los Granados
- - Jueves 16 de octubre, Centro Vecinal Las Violetas
- - Viernes 17 de octubre, Zona sanitaria 6, Arguello.
- - Martes 21 de octubre, Centro Vecinal Villa Paez.
- - Jueves 23 de octubre, Centro Vecinal Los Plátanos.
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre