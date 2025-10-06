Perfil
Salud bucal en Córdoba: dónde y cuándo serán las jornadas gratuitas de octubre

Equipos municipales junto a la Provincia, universidades e instituciones visitarán distintos centros vecinales para promover hábitos saludables y garantizar acceso a la atención.

Durante octubre, la ciudad de Córdoba se sumará a la campaña Salud Bocal “Cuidar tu boca, es cuidar tu salud”. Junto a universidades e instituciones, el programa recorrerá diferentes zonas de la ciudad, buscando la prevención, promoción, enseñanza de higiene bucal, técnicas de cepillado y alimentación saludable para niños y adolescentes.

A partir de las 09:00 horas, los profesionales también realizarán restauraciones de dientes o tejido bucal que haya sufrido un golpe o accidente, brindarán certificados por salud bucal y, de ameritarlo, se derivará al paciente al área médica correspondiente.

Jornadas gratuitas en espacios comunitarios

El cronograma de se mantiene de esta manera:

  • - Martes 7 de octubre, Centro Vecinal Barrio Obrero.
  • - Jueves 9 de octubre, Centro Vecinal Villa Avalos.
  • - Martes 14 de octubre, Centro Vecinal Los Granados
  • - Jueves 16 de octubre, Centro Vecinal Las Violetas
  • - Viernes 17 de octubre, Zona sanitaria 6, Arguello.
  • - Martes 21 de octubre, Centro Vecinal Villa Paez.
  • - Jueves 23 de octubre, Centro Vecinal Los Plátanos.

