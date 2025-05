Santarelli: “Si no se hace obra pública porque es sinónimo de corrupción, es aceptar que tengo funcionarios corruptos”

“Si se demoniza la obra púbica como sinónimo de corrupción, es porque tus funcionarios son corruptos”, lanza Oscar Santarelli para contrastar su postura con el presidente Javier Milei y el recorte de recursos a los municipios y provincias. El intendente de Villa General Belgrano fue noticia en la semana por ser el mandatario con mejor imagen positiva según la consultora CB.

Actualmente, cumple su segundo mandato como jefe de gobierno de la principal localidad turística del Valle de Calamuchita, luego de desempeñarse como funcionario provincial (en el ministerio de Obras Públicas) y en la Agencia Córdoba Turismo.

Al igual que sus pares, hay problemas que le demandan mucha creatividad en tiempo récord con escasos recursos. En ese sentido, aclara que en Villa General Belgrano las tasas municipales tienen un plus para fomento del turismo y que, a diferencia de otros puntos de la provincia, la única actividad económica depende sólo de los visitantes y del consumo. En el ámbito político, Santarelli aboga por la apertura y el consenso en el armado de las listas para octubre, considerando que hoy “no hay lugar para lo puro en política”.

-Rompo el hielo con la discusión entre los municipios y el Banco Nación por las tasas de comercio ¿Cómo ve este debate, los afecta?

-Tenemos la particularidad que en Villa General Belgrano está la única sucursal del banco de todo el departamento Calamuchita. Mantuvimos una diferencia por la forma en la que liquidaron el pago y el gerente lo resolvió. La tasa que pagan es más que razonable. Mire, le voy a dar el monto justo, que tiene una tasa adicional del 20% para fomento del turismo: ronda los 7 millones de pesos mensuales.

-Marcos Ferrer, intendente radical, sostiene que el gobierno nacional le quita tantos recursos que los empujan a concentrarse en alumbrado, barrido y limpieza.

-Sí, lo creo. En nuestro pueblo, la actividad turística es la única actividad económica que tenemos. Yo diría que fuera de eso queda la construcción, pero que a su vez la construcción está movida por el turismo. Es decir que la base de nuestra economía es el turismo. ¿Cómo le va a ir al banco? Le va a ir mejor o peor de acuerdo a la cantidad de turistas y a lo que gasta cada turista que vaya a la visa.

El intendente aclara que hay una marcada distinción entre las localidades y pueblos que viven del turismo y las que se sostienen por la actividad agrícola. Una ciudad que vive de lo que “dejan los visitantes” debe mantenerse en buenas condiciones todo el año, lo que obliga a un esfuerzo superior. “Siempre digo que hay que hacer una distinción muy grande entre los pueblos y ciudades cuya actividad económica, por ejemplo, es el agro. En esos casos, la riqueza se genera fuera del casco urbano. La gente vive en el pueblo, pero la actividad económica está en los alrededores. En los lugares turísticos, la actividad económica se desarrolla en el casco urbano. El municipio y los privados tenemos que tenerlo en condiciones y preparado los 365 días del año para que sea apetecible para los turistas, que nos elijan en primer lugar, que quieran venir a nuestro pueblo porque es lo mejor”, explicó Santarelli.

-¿Qué pasó con el turismo este año? ¿Córdoba no supo vender la oferta? ¿Les ganó el dólar barato y todo el mundo se fue a Brasil?

-En vísperas de la temporada alta de verano -fines de octubre, noviembre-, yo tenía un pesimismo bastante marcado respecto del nivel de ocupación que podríamos llegar a tener durante el verano. Pero la sorpresa fue importante porque nosotros terminamos con una ocupación, en enero, tan sólo 3% menor que el año anterior y en el mes de febrero prácticamente estuvimos igual. La competencia con el exterior fue muy grande y lo sigue siendo. Demasiado bien salió todo en función de lo que era el panorama general. Lo digo como hotelero: acompañamos al sector privado con las tarifas, bajándolas hasta tres y cuatro veces desde noviembre, con tal de vender. Lo peor que nos puede ocurrir es tener la habitación vacía.

Milei y la obra pública

-Es correcto pensar que Javier Milei puso en relieve la función del intendente. Los obligó a salir a hacer frente a todas las demandas de los vecinos con un presupuesto mucho menor.

-Sí, efectivamente es así. Hay conceptos de la macroeconomía que los comparto porque yo recibí, hace 6 años, un municipio quebrado y hoy tengo superávit. Además, logramos invertir 40% del total recaudado en obra pública.

-¿40% en obra pública? Debe ser uno de los municipios que más invierte. Milei dice que allí está la caja donde roban los políticos.

-Ahí no estoy de acuerdo. Roban los políticos si son corruptos, tanto los políticos como los empresarios. Si yo soy gobierno, ya sea intendente, gobernador o presidente de la Nación y digo que ‘no hago obra pública porque es sinónimo de corrupción’, es como que estoy aceptando que tengo funcionarios corruptos. En mi equipo no tengo funcionarios corruptos. Y le pregunto: ¿quién me vendría hacer la obra pública a mí si no la hacemos nosotros desde municipio.

-Los privados, diría Milei, o alguien del equipo de gobierno nacional.

-El privado te puede hacer una ruta con peaje o una represa hidroeléctrica. Ahora, ¿quién va a venir a Villa General Belgrano? Estamos construyendo en este momento una terminal de colectivos de 1800 metros cubiertos, y un hospital de 1500 metros cuadrados. ¿Qué privado va a venir a hacer un hospital de 1500 m2 equipado cuando todas las clínicas privadas se fundieron o cerraron? No tenemos una cama de internación. ¿Qué privado va a venir a construir una terminal con una inversión millonaria que dura por 50 años para recaudar qué? ¿El alquiler de las boleterías? No, eso es una forma de disfrazar y de generalizar que no estoy de acuerdo.

-Usted es uno de los mejores intendentes según el ranking de la consultora CB en toda la provincia ¿Cree en esos números?

-Si los creo, porque los contrasto siempre. Pero en esa encuesta muchos intendentes tienen un grado de desconocimiento muy alto, el problema fue que les consultaron a los vecinos del departamento por mandatarios de otras localidades. A mí me da el indicador más alto de imagen positiva de todos (50,3%), pero esa misma consultora hizo una encuesta en Villa General Belgrano en noviembre de 2022 y yo tenía el 85% de imagen positiva ¿qué pasó? ¿Caí?.

-Lo llevo al ámbito político. La lista para diputados de “Hacemos” para octubre ¿tiene que ser pura o se tiene que seguir abriendo al cordobesismo?

-Creo que hoy no hay lugar para lo puro exclusivamente. Lo dice alguien que en su lista tuvo, y en su equipo tiene, a gente del PRO, radicales, tiene de “Hacemos por Córdoba”, tiene gente de los distintos colores. Nosotros hablamos de resolver los problemas de gente, no hablamos de política, gestionamos. Yo creo que tiene que ir por ahí en este momento en Argentina, en una transición que estamos viviendo desde lo político y lo económico. Hay que tratar de buscar consenso y poder estar en una mesa redonda. No veo la posibilidad de que haya mesas con cabecera exclusivamente.

-Dígame tres acciones con las que se ha comprometido con los vecinos para este 2025.

-Terminar y habilitar la terminal de ómnibus, habilitar el primer hospital municipal de Villa General Belgrano y mejorar la calidad de vida de los vecinos, que lo venimos haciendo durante los 5 años.

Santarelli, el abuelo

-¿Cómo son los fines de semana?

-Muy lindos, sobre todo cuando nos juntamos todos. Tengo tres hijas que viven en Córdoba, sólo una vive en Villa General Belgrano, con dos nietas. Los siete nietos restantes viven en la ciudad de Córdoba, pero los fines de semana largos o en distintas oportunidades nos juntamos todos. Somos 19 en total.

¿Se confirma la ley que con los nietos son más dados que con los hijos?

-Totalmente. Nada que ver. Cuando tuve la primera nieta sentí una sensación muy particular y me di cuenta que esa nieta recién nacida era la continuación de uno. Situación que no sentí cuando nació mi primera hija. Cuando llegan los nietos decís: estos son los que van a continuar realmente.

-¿Está leyendo algo, tiene tiempo?

-Sí, tengo tiempo. Estuve leyendo unos libros, algo muy lindo, chiquito, fácil, pero muy entretenido: “El sol mueve la sombra de las cosas quietas”. Es un cuento cortito. Son cuentos cortos, pero con mucha claridad. Es como que te transporta al lugar como si lo estuvieras viviendo ahí. Muy lindo.