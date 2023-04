Santiago Temple ofrenda fecha táctica a Llaryora

En Hacemos por Córdoba se diagrama día a día lo que será la campaña electoral de Martín Llaryora. En ese marco, un número importante de municipios pegaron la elección de sus autoridades al 25 de junio, fecha en que se elegirá gobernador. Sin embargo, no todos votarán el 25J: un número menor de localidades despegarán sus comicios hacia fechas anteriores con el objetivo de brindarle “fotos ganadoras” a la fórmula oficialista.

Hasta hace algunos días faltaba llenar un casillero: el 18 de junio, fin de semana clave ya que es el domingo previo a la elección, el cual tiene la particularidad de ser el Día del Padre. Esta semana se conoció el municipio que buscará darle una foto con los brazos en alto a Llaryora: se trata de Santiago Temple.

El intendente Marco Ferace anunció que se votará el 18 de junio, en elecciones en que se renovará Intendente; miembros del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas.

Si bien aún no lo comunicó de manera oficial, Ferace anunciará en los próximos días que irá en búsqueda de su reelección.





En lo fáctico, ya funcionan dos CGT Córdoba

En el plano gremial, la noticia llegó el jueves pasado con la oficialización de la nueva conducción de la CGT Regional Córdoba, tras atravesar un proceso a cargo de una comisión normalizadora. El predio de Camioneros fue el escenario del acto encabezado por el delegado normalizador Horacio Otero, con la presencia de 65 gremios, según los números que informaron desde ese sector gremial. De esta manera, se logró la tan declamada “normalización” de la central obrera cordobesa que estará conducida por un triunvirato: Rubén Urbano (UOM); Edgar Luján (Camioneros) y Ricardo López (Atsa).

Desde la otra vereda, dirigentes sindicales aliados a José Pihen, afirmaron que ya de hecho funciona la “CGT Córdoba”. Así, salieron a contrarrestar la movida nacional. Una espada sindical de este espacio advirtió que existe en la práctica esta otra central obrera. “Somos la CGT Córdoba más abarcativa”, lanzó un aliado a Pihen en forma socarrona.

Cabe recordar que este alineamiento que apoya al líder del SEP realizó tiempo atrás un plenario para contar los porotos. De ese encuentro, se contabilizaron 40 gremios que forman parte de la entidad bautizada como “CGT Córdoba”.

Turismo en lucha

El pasado martes se realizó la preapertura, destinada a la prensa, de la muestra inmersiva de Da Vinci en el Centro de Convenciones. A la salida, los autos en el estacionamiento lucían un cartel en el parabrisas: “Schiaretti. Temporada turística récord. Precarización laboral crónica. Turismo en lucha”. Según trascendió, el reclamo viene reiterándose desde hace mucho y tiene que ver con demandas salariales (hablan de sueldos de $ 60.000 a

$ 120.000); recategorización de puestos, y precarización (hay empleados de años que son monotributistas). También hacen comparaciones, por ejemplo, con uno de los entes similares, la Agencia Córdoba Deportes donde, dicen, hay un organigrama mucho más completo, con cargos y remuneraciones acordes a las funciones. “El turismo es una de las actividades que mayores utilidades le deja a la provincia, durante todo el año, y sin embargo los trabajadores de la ACT somos de los más baratos”, aseguran. Y recuerdan: “La última gestión que mostró empatía con el personal y las condiciones laborales fue la de Carlos Alesandri”. No obstante, los reclamos –afirman– exceden “al poder de decisión de las autoridades de la Agencia (que encabeza Esteban Avilés); va más arriba”.



Proyecto de Llaryora para hacer exámenes antidroga a policías y políticos electos

Fuentes municipales anticiparon que el intendente Martín Llaryora estudia un proyecto para realizar exámenes a jueces, policías y políticos electos, tendientes a comprobar si han consumido estupefacientes. No se trata de una “iniciativa tribunera”, sino de un análisis a fondo del tema, explicó el informante, quien dijo que el municipio realizó encuestas en Córdoba Capital, San Francisco, Río Cuarto, Villa María y Carlos Paz.

“En todas las ciudades encuestadas, prácticamente el 90% dijo estar a favor de un proyecto de esta naturaleza, por lo que Llaryora lo anunciará como un eje más de la campaña electoral”, amplió el vocero, municipal.

EL SEP amenaza con paro

“No nos han llamado todavía”, afirmó una fuente del entorno del secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, en medio del conflicto salarial que se mantiene firme ante el rechazo de lo ofrecido por el Gobierno provincial.

Mientras la UEPC ya realizó dos paros y entró en una etapa de tensa calma ante el llamado a la mesa de negociación salarial para este lunes, en el SEP no hay novedades, lo que genera más tensión. “Se está pudriendo más de lo que está la cosa”, admitió una “voz sepiana” al describir el estado del conflicto salarial.

Desde la cúpula del SEP esperaban un llamado que hasta el viernes no existió. “No hay novedad”, sostuvo la fuente. El gremio de los empleados públicos se encuentra “en estado de conflicto” y en las bases y en los mandos medios ya se escucha el reclamo de activar un paro para los próximos días si no hay una convocatoria al diálogo para mejorar la oferta salarial.

Uepc: lista opositora y pase a la CTA

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) tendrá elecciones para renovación de autoridades en noviembre de este año. Se cree que el actual secretario General, Juan Monserrat, no será de la partida ‘por razones personales’. En consecuencia, la lista oficialista sería encabezada por la actual Adjunta de la delegación, Zulema Miretti. Cuando se creía que no habría oposición de otras listas, apareció un potencial competidor: el actual secretario de Organización, Roberto Cristalli, a quien vinculan con los libertarios de Milei. Pero aquí no terminan los capítulos de la Uepc: al no poder participar –por una razón orgánica de no reportar a ninguna federación nacional– en el congreso normalizador de la CGT cordobesa (realizado ayer), el gremio docente se sumaría a las huestes de la CTA que comanda Hugo Yasky. Para esta central de trabajadores es una buena noticia, pues se sumaría un gremio que cuenta con más de 33.000 afiliados. Incluso, en las últimas marchas realizadas por las calles céntricas por los reclamos salariales, algunas pancartas ya lucían en un ángulo el logotipo de CTA.