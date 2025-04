Sara Majorel: “Juntos por la Libertad debería llamarse la alianza del PRO y LLA en Córdoba”

Una ciudad que crece, una intendenta que planifica y una dirigente política que no esquiva el asado ni la rosca. Sara Majorel habló con naturalidad sobre las obras que transforman su Marcos Juárez, el vínculo con Mauricio Macri y la necesidad de alianzas entre el PRO y La Libertad Avanza.

Con un estilo directo y sin rodeos, el nuevo espacio de Perfil Córdoba que se llama “Mesa Chica”, intentará conformar un mano a mano con los principales intendentes de la provincia. Aquí van a convivir la estrategia electoral, la gestión municipal y el secreto para conquistar a los ciudadanos.

“Como intendenta y parte del PRO, fui de las primeras en pedir que nuestros votantes acompañaran a La Libertad Avanza en el balotaje. Ahora aspiro a una alianza entre el PRO y LLA en Córdoba”, lanzó Majorel, como buscando eco en los armadores locales.

Intendentes defienden el rol del Estado ante las políticas de ajuste de Milei

Sin esquivar la consulta, describió su relación con el gobierno provincial y remarcó que los fines de semana, en su casa no puede evitar llevar la política a la mesa familiar, aunque remarcó que lo más importante es tener listas las “papas fritas cortadas finitas para sus nietos”.

Esta semana trascendió la encuesta de la consultora CB con el “Ranking de Intendentes”. Majorel mostró una imagen positiva del 48.8% y la negativa de 19,5%, con un diferencial de casi el 30% (29,3%), una de las mejores a nivel provincial.

Ranking de intendentes de Córdoba: el top 3 de los mejores y peores posicionados en todos los departamentos

“La conocí cuando se hizo pública. Me sorprendió gratamente. La verdad que uno se esfuerza mucho para hacer un trabajo de cara a los vecinos, para que la ciudad siga avanzando y bueno, realmente fue un resultado que me satisfizo gratamente”, se limitó a contestar.

Majorel es una de las más de cien mandatarias en la provincia. En el caso de las que llegaron al poder representando al Pro o en alianza con otros partidos, dos de ellas enfrentan procesos de revocatoria: Natalia Contini (Anisacate) y Adela Arning (Mendiolaza). “Es parte del juego político, pero entiendo que hay una conformidad de los vecinos. Lo que marcan las encuestas es un poco lo que pasa en la calle, lógicamente siempre hay demandas pendientes”, indicó.

Juntos por la Libertad: alianza PRO - LLA

¿Cómo se lleva con Mauricio Macri? ¿Cómo lo está viendo?

Me llevo bien. Comparto las ideas, comparto los valores, comparto el estilo de Mauricio Macri. Lo sigo acompañando como lo he hecho desde hace 12 años. Nos hablamos con frecuencia.

¿De qué hablan?

De la necesidad que el PRO como partido siga existiendo, de que es un sustento importante para que el gobierno nacional logre los objetivos que se ha propuesto en su momento. En las cámaras necesitan la experiencia que tiene el PRO. Me parece que Mauricio Macri ha sido un elemento muy importante para asegurar la gobernabilidad hasta el momento y que es necesario que sigamos estando.

En base a asegurar la gobernabilidad ¿Cuál es la diferencia de votar a LLA o al PRO?

La realidad es que yo como intendente en su momento, como parte integrante del equipo del PRO, fui la primera en salir a pedir a mis votantes, a nuestros votantes, que acompañen al equipo de la Libertad Avanza en el balotaje. Ahora yo aspiro, todavía falta bastante, a que podamos armar una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba.

Justo le iba a preguntar qué le parecía el intendente de Viamonte...

A Facu (Facundo Manzoni) lo conozco, lo aprecio un montón. Es una persona con valores, es un chico joven que creo que es que necesita la política, gente joven…

Pero…

No, no tengo un ‘pero’ para dar, la verdad es que no. Yo te repito: el Pro y la Libertad Avanza tienen que ir en una alianza, no siendo un mismo partido. Una alianza que tendrá otro nombre, no sé. Pero no es La Libertad Avanza Córdoba…

Un PROLA… (Unión de Pro con La Libertad Avanza)

Un “Juntos por la Libertad” como digo, por ahí probablemente. Una alianza como fue “Juntos por el Cambio” en donde esté el Pro, La Libertad Avanza y eventualmente si hay otros partidos que quieran sumarse…

En esta alianza ¿sumamos a Rodrigo de Loredo, sumamos a Marcos Ferrer, sumamos la lista tres de los radicales?

Eso ya dependerá de las decisiones de cada uno. Yo creo que nosotros, el pro y la libertad avanza, tienen un horizonte en común que eventualmente lo tuvimos también cuando éramos Juntos por el Cambio con el radicalismo.

Quién encabeza ¿De Loredo?

Eso ya es más difícil, ¿no? Primero hay que concretar una alianza electoral y después, sin especulaciones personales, ver quién es realmente competitivo para encabezar. Para mí lo importante es que este país salga adelante. Ya he vivido muchas ilusiones

Marcos Juárez, Polo educativo

Hace un poco más de una semana, Martín Llaryora entregó un aporte de $3 mil millones para impulsar el Polo Educativo Marcos Juárez. Es el primer envío de los $5 mil millones que se destinarán a la construcción del nuevo edificio de la Universidad Provincial.

Martín Llaryora logró ser gobernador gracias al voto de la capital y su gestión, por lo menos en los últimos meses, ha intentado enamorar, conquistar nuevamente al interior productivo de Córdoba, entre ellos la ciudad de Marcos Juárez.

¿Cómo está la relación con Llaryora?

La verdad es que yo tengo una excelente relación con el gobierno de Córdoba, tanto con Martín Llaryora como con sus ministros o secretarios. Son personas que están en el teléfono, que atienden a los intendentes, que generan una ida y vuelta muy fácil de llevar adelante. Nosotros hemos recibido el dinero para la construcción del edificio de la Universidad Provincial. Yo creo que uno de las cuestiones que van a lograr que la gente nos elija para vivir es la educación.

¿La educación suma votos? O es mejor pavimentar una calle…

Mira, yo te diría esto: como intendentes tenemos que elegir dónde poner nuestros recursos. Yo soy consciente de que hoy yo, por ejemplo, estoy tengo un plan de apoyo en lecto escritura para que los hijos de Marco Juárez sepan leer y escribir. Yo estoy cuidando mis nietos. Es estratégico para el desarrollo de un país.

Pese a ello, Majorel adquirió maquinaria para pavimentar bachear y en todo caso pavimentar calles. Además, fue uno de los 108 municipios que ya se sumaron a la ley de Guardias locales, con vehículos y personal local. “De todo el dinero que sale de los bolsillos de los vecinos de Marcos Juárez, 71% van a Nación, 28% va la Provincia y el solo el 4% se queda en nuestra localidad”, describió la intendenta.

Conflicto en Anisacate: vuelven a pedir la salida del gobierno municipal

¿Ya se sumó a la guardia urbana local?

Sí. Nuestros inspectores de tránsito han hecho el curso y han recibido la diplomatura, tenemos tres vehículos, tenemos una excelente relación con la policía, ya comenzamos con el patrullaje.

Majorel de “Entre Casa”

¿Cómo se distrae?

Ando mucho por la ciudad y trato de ir a todos los espectáculos que organizamos. Marcos Juárez culturalmente es una ciudad muy activa. Así que hay mucho para distraerse, para ver. Me gusta aprovecharlo todo.

¿Hay temas que en las reuniones familiares no se tocan?

Sí, es medio como cuando sos médico en la familia, ¿viste? Para mí es lo mismo, pido que no hablemos de política, pero inevitablemente, surge. Y como soy muy locuaz, respondo.

¿Hay asado los fines de semana o se come pasta?

No, hay asado. Me gusta hacer el asado a mí. Así que ese también es un cable a tierra. Para Navidad me regalaron un fogonero.

¿Con qué se acompaña al asador, cómo se lo mima?

Yo no tomo alcohol, pero siempre una picadita, un salamín, un quesito mientas hacemos las papas fritas en el disco con las llamas del fuego para la carne…

¿Fritadas en grasa?

Por supuesto. Papas fritas con grasa no pueden faltar. Ya la familia viene por eso ¿viste? ya se sabe que está prendido el fueguito... los nietos que me dicen: Abuela, yo quiero las papitas chinitas que haces vos. Ya saben que la abuela le hace las papitas fritas.

¿Usted confirma la ley que las abuelas miman mucho más a los nietos que a sus hijos?

Sin ninguna duda. Yo cuando no tenía nietos decía: nada puede ser mejor que los hijos. Ahora que soy abuela te digo que es una locura la que uno siente por esos chiquilines.