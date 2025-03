“Schiaretti tiene que evitar ser la ‘ambulancia de la casta’, sería un gran error”

Federico Zapata analizó el panorama provincial y nacional año electoral. En diálogo con el programa “Punto y aparte” (Punto a Punto Radio 90.7, de lunes a viernes de 12 a 14), el politólogo señaló que Argentina atraviesa una “descomposición del sistema político muy fuerte, marcada por los vacíos de poder”.

En este contexto, el codirector de la consultora Escenarios analizó el rol del peronismo cordobés, en general, y el de Juan Schiaretti en particular de cara a las elecciones legislativas de octubre.

–¿Qué se espera que haga el peronismo tradicional en esta emergencia?

–El peronismo, a nivel nacional, es un partido que se ha feudalizado, El kirchnerismo, que era el factor que lo ordenaba, hoy es un partido provincial. Casi te diría un partido del tercer cordón del Conurbano bonaerense. Y los gobernadores están en una lógica híper defensiva, en una situación que es muy novedosa, de una especie de outsider que los ataca, pero con una sociedad que apoya ese ataque. La única excepción, y que es un interrogante sobre qué es lo que va a poder hacer, es el peronismo de Córdoba, que el año pasado pasó un rubicón que lo colocó como un actor nacional. Hoy, el peronismo de Córdoba es un actor nacional. Uno camina por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, y muchos te preguntan: “Che, ¿y estos qué van a hacer? ¿Y estos cómo van a jugar?”.

–Y tiene una figura como Schiaretti, que puede ser presidenciable.

–Que puede ser presidenciable, que cuando lo testeamos en los focus sobre el problema de la casta queda afuera de la casta. Su intensidad es ser una especie de hombre de Estado en tiempos donde los hombres de Estado no existen más. Tiene una serie de características que plantean interrogantes en el vacío de poder más importante que tiene la Argentina hoy, que es el Amba, el centro del poder.

–¿Son focus nacionales los que están haciendo? ¿Piensa que Schiaretti debería ser candidato a diputado?

–Respondo la primera. Hicimos una encuesta nacional en la cual venimos midiendo el clivaje ‘casta-no-casta’, que es un clivaje híper dominante. El 90% de los argentinos cree que en la Argentina existe una casta. Después, agarramos 20 dirigentes y les pedimos a la población que los localicen en un vector de ‘casta/no casta’. Schiaretti es de los pocos que se salvan de la política tradicional y que ganó mucho reconocimiento. El exgobernador hoy está en un cuadrante raro, porque puertas adentro de Córdoba cuando uno escucha esto, dice: “pero este es recontra-casta, si estuvo los últimos 30 años”. Pero fuera de Córdoba no es así. Eso tiene que ver con la oportunidad que –de alguna manera– se le presenta al peronismo de Córdoba para protagonizar en el tiempo que corre. ¿Dónde tiene que jugar él? ¿Cómo tiene que jugar? Veo difícil que pueda no jugar. Me parece que no jugar lo deja un poco afuera de la discusión rumbo al 2027. Creo que va a intentar armar algo nacionalmente, es decir, alianzas inteligentes. No tiene que ir a hacer “la ambulancia a la casta”, tiene que evitar ese error político, no tiene que armar una mesa de dirigentes a los cuales tiene que salvar. Tiene que buscar figuras frescas que le permitan llegar con novedad. No es lo mismo una propuesta política novedosa que logra captar entre un 10% y 15%, que una propuesta política con dos representantes de la casta que saca 10%-15%. Son dos elecciones que se ven diferentes.

–¿Quiénes están entre esos dirigentes frescos a los que se refiere?

–¿Quiénes nos dan afuera de la casta? Del oficialismo, obviamente (Javier) Milei nos da fuera, Patricia Bullrich también, porque la gente entiende que no es casta. Nos da afuera (Victoria) Villarruel, es la dirigente que mejor mide en la provincia de Buenos Aires. Y por fuera del oficialismo, aparecen cosas más mezcladas. Por ejemplo, aparece (Juan) Grabois y (Leandro) Santoro, aparece (Facundo) Manes, que tampoco es considerado casta y aparece Schiaretti. Es raro cómo se corta. Fijate que te nombré dos dirigentes que están vinculados al kirchnerismo, pero que en la opinión de la gente no son casta, porque o bien son honestos o bien no han sido parte de la matriz gubernamental, o son jóvenes, hay muchas aplicaciones. Pero, obviamente, lo que Schiaretti tiene que hacer, si no quiere ir a una alianza con el kirchnerismo, es buscar jugadores más parecidos al estilo de Manes.