Schiarettistas que miran a Tinelli

El gobernador Juan Schiaretti fue uno de los protagonistas de la semana en medio de las tensiones, idas y vueltas que tuvo el espacio de Alternativa Federal. Incluso, se nacionalizó aún más el cordobés el miércoles, cuando en un video pidió por la inclusión de Marcelo Tinelli y Daniel Scioli en el armado. Lo cierto es que, al margen de la pausa que el conductor televisivo puso en la respuesta por sumarse o no, algunos schiarettistas observaron el discurso “antigrieta” que hizo Tinelli el viernes por la noche desde su programa en San Juan, tierra del gobernador peronista, Sergio Uñac. No es la primera vez en pocos días que en Córdoba reparan en las palabras del conductor televisivo. Hace dos semanas, el viernes previo a las elecciones en Córdoba, más de uno sonrió cuando Tinelli en pleno prime time habló de su “amigo ‘el Gringo’ Schiaretti; uno de los mejores gobernadores del país”.



Transición

En otro escenario donde empieza a vivirse la salida de un gobierno para el ingreso de otro es en el Concejo Deliberante, donde el peronismo que se mostró fraccionado en los primeros años de esta gestión, cerró filas y trata de marcarle la cancha a un oficialismo que luce con más grietas que hace un par de semanas. Por ejemplo, esta semana todas las vertientes del PJ aunaron esfuerzos para pedir al intendente Ramón Mestre que no haya nombramientos y se animaron a exigir que ponga en pausa el sorteo de las chapas de taxi. Pero no es todo. En el legislativo municipal también se empiezan a preguntar por el escenario que tendrá a partir de diciembre y quiénes serán los protagonistas. Por caso, no pasó desapercibido ni en el Palacio 6 de Julio, como así tampoco en el Concejo, el video del exlegislador Juan Pablo Quinteros con la denuncia por la Red Bus. “Si empezó así antes de asumir, imagínate cómo va a estar cuando tenga una banca en la oposición a partir de diciembre”, señaló un radical que suele parar en los bares de la Cañada, entre el Concejo y la Muni. El correligionario también reparó en la unidad del PJ, aunque todos desde sus bloques actuales. “Si se juntan ahora, cambian los ingresos”, dijo.

La expectativa del kirchnerismo local

El anuncio de la fórmula Fernández-Fernández terminó siendo el impulso para los representantes locales del kirchnerismo que, tras la abrumadora victoria de Juan Schiaretti, habían quedado un poco descolocados. Superado esto, y con el binomio que la tiene a la expresidenta en cancha, el martes algunos la acompañaron a Comodoro Py, como es el caso de los diputados Pablo Carro y Gabriela Estévez, la parlamentaria que también estuvo ayer en Merlo, provincia de Buenos Aires. Pero no son los únicos distantes del gobierno provincial que también muestran su adhesión a la expresidenta. Otro de ellos es Eduardo Di Cola, que hace un tiempo empezó a tratar de reinsertarse en la política nacional y que en la última semana fue muy crítico con algunos peronistas cordobeses. Entre ellos, la última pareja del exgobernador José Manuel de la Sota que dijo que “entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) votaría en blanco”.

La interna de Alta Gracia

En este mismo diario, la semana pasada se afirmó que tres de los distritos grandes en el interior provincial que quedaban por votar eran Alta Gracia, Carlos Paz y Villa María. Bueno, en Paravachasca, y tal como se anticipó, hubo varios roces durante la semana entre el actual intendente Facundo Torres y su vice, Juan Manuel Saieg. De hecho, ante el despido de algunos empleados municipales, el propio Saieg le declaró la guerra al intendente como para anticipar el clima en el que se entrará en los próximos meses. La cesantía de estos empleados se produjo después de que un sector del PJ que responde a Saieg votara las Paso en la ciudad, algo que no estaba en los planes del propio Torres que, pese a no poder ser reelecto, quiere dejar a su hermano Marcos, como su heredero. El tema es que por el mismo sillón pelea Saieg, el vice de la actual gestión.



Enojo de los intendentes radicales

Después del 12 de mayo fueron varios los sectores del radicalismo que expresaron, por lo bajo, su descontento por cómo se habían llevado adelante las negociaciones que terminaron con la dura derrota para los dos candidatos radicales, Mario Negri y Ramón Mestre. Pero en el interior de la provincia el descontento es mayor y ya se produjo una reunión en la semana entre varios jefes comunales del partido que llegaron con una agenda cargada. Entre los temas se incluye un enojo con la conducción del partido que encabeza Ramón Mestre, a quien algunos responsabilizan de una serie de derrotas en el interior como en Río Segundo, Villa General Belgrano o Malvinas Argentinas; pero le suman también el malestar en contra de Casa Rosada por cómo se repartieron en estos años los famosos ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y consideran que llegaron más fondos a los intendentes PRO, que en algunos casos perdieron, que a las comunas conducidas por el propio radicalismo. “¿Cómo es? ¿Somos todos parte de Cambiemos, pero ellos recibieron más que nosotros?” bramó un jefe comunal radical.