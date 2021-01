Schiarettistas y albertistas ¿una unificación “antinatural”?

La unificación, “antinatural”

Aunque las negociaciones entre albertistas y schiarettistas en Córdoba están en un impasse por el verano y porque aún no hay definición en torno a la realización o no de las PASO y las estrategias que cada espacio va a tomar, por ahora no parece haber posiciones para achicar diferencias. “Lejos de haber algún acercamiento, me parece que cada día se marcan más nuestras diferencias. A esta altura te diría que una lista unificada sería antinatural”, expresó esta semana uno de los referentes del espacio alineado con el peronismo nacional.



Desde la Provincia, algunos de los alfiles del gobernador Schiaretti tampoco se muestran muy amigables. “El peronismo de Córdoba no es solo una expresión política, es una forma de vida, una forma de ver el mundo y parte de nuestra identidad. Quienes vienen con recetas desde Buenos Aires nunca lo van a entender a pesar de haber nacido acá”, dijo un influyente parlamentario de la Unicameral.

Arranque lejano entre las posiciones para un eventual acuerdo. Habrá que ver si las necesidades mutuas acercan posiciones en los próximos meses o cada uno compite con lo propio.

Suenan “campanas” en Balcarce 50

El reciente desembarco de un ministro nacional con pasado de dirigente deportivo y la afinidad que el hombre mostró con uno de sus pares cordobeses, generaron algunos zumbidos en las inmediaciones del Panal.

El miembro del gabinete en cuestión es uno de los más nombrados cada vez que se habla de cambios en el equipo que conduce Alberto Fernández, aunque otros rumores lo confirman pero con la mitad de las obligaciones que tiene en la actualidad. En uno u otro caso hay un nombre que empezó a sonar con fuerza en las cercanías de la Casa Rosada. ¿Juan Schiaretti le dará el pase libre a uno de sus jugadores predilectos de los últimos años?

Siciliano, el Comedia y las promesas incumplidas

La reciente visita del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, parece haber dado un impulso definitivo a la recuperación del teatro Comedia, el icónico espacio de calle Rivadavia que fuera destruido por un incendio. Según el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Miguel Siciliano, la Nación aportará los fondos necesarios que complementarán los que dispone el municipio, para la finalización de las obras y la reapertura del teatro.

Siciliano dejó una fuerte definición al hacer el anuncio: “Vamos a reabrir el Comedia. Yo recuerdo que hubo un intendente que lo prometió cuatro veces y ahí está, sigue cerrado. Nosotros lo vamos a hacer, la ciudad va a volver a tener el teatro Comedia”, sostuvo el funcionario de Llaryora en obvia alusión a Ramón Mestre.

Presas, pendiente de la “competencia”

La semana pasada dirigentes peronistas lanzaron Colón Merece +, un movimiento alineado al gobernador Juan Schiaretti que se diferencia del legislador Carlos Presas, ahora enrolado en el kirchnerismo. Tras la finalización del acto, cuando empezaron a subirse fotos en las redes, causó sorpresa un comentario del propio Presas, quien puso el foco en la poca cantidad de mujeres en el evento.

La publicación no duró mucho, tal vez porque alguien alertó al legislador de que sí habían concurrido mujeres de La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Estación Juárez Celman y Malvinas Argentinas y Estación General Paz, donde se realizó el evento. “Por lo visto, el Departamento Colón está que arde. Esto se va a poner lindo”, dijo un dirigente del PJ

Se mira y se toca

El gobierno de Córdoba no dejó pasar la oportunidad. Aprovechando las presencias de las más altas autoridades del fútbol nacional y continental, con motivo de la disputa de la final de la Copa Sudamericana, este fin de semana volvió a la carga en su intento de traer a la provincia alguno de los cinco partidos que el seleccionado argentino jugará en 2021 por las eliminatorias mundialistas.

El enfrentamiento entre el equipo de Lionel Messi y el representativo de Uruguay del 25 de marzo próximo ya tiene como sede confirmada al nuevo estadio de Santiago del Estero, por lo que las gestiones se realizan en cuatro frentes. Las opciones que le quedan a Córdoba son el 3 de junio vs. Chile, el 7 u 8 de setiembre ante Bolivia, el 12 ó 13 de octubre frente a Perú y el 16 ó 17 de noviembre ante Brasil.