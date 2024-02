Se aprobó el Ente de Fiscalización y control municipal

En la sexta sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad se aprobó en segunda lectura el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal, creando el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC) enfocado en el funcionamiento de establecimientos y módulos que desarrollan actividades económicas.

La nueva repartición incorporará tecnología y capacitación a los funcionarios y empleados que se sumen. Ya había sido aprobado en primera lectura y luego se concretó la audiencia pública en donde la mayoría de los sectores comerciales y vinculados al entretenimiento se mostraron a favor, solo con la oposición del gremio de empleados municipales (SUOEM).

En el recinto, con el acompañamiento de Hacemos por Córdoba, el Pro y la UCR se logró la aprobación plena. Solo mostraron su postura contraria el bloque de la Izquierda y el Frente Cívico.

Ente de Fiscalización y Control municipal: reclamaron más apoyo a los shows y celeridad en las habilitaciones comerciales

El concejal Nicolás Piloni al fundamentar el proyecto dijo que “el objetivo es lograr una mayor eficiencia que se traduce en transparencia, rapidez y objetividad. Es lo que vinimos discutiendo a lo largo de cinco comisiones”.

Por su lado, la edil juecista Graciela Villata expresó que “no le encuentro sentido a la creación del Ente ya que no es autárquico ni administrativa ni financieramente, porque no tendrá recursos y los empleados son los del Ejecutivo, creamos una secretaría con funciones específicas”. En el mismo sentido, Laura Vilchez reiteró el voto negativo y recordó que “los implicados solicitaban celeridad en los trámites, avanzando en la transparencia, creo que no es necesario para ello crear un Ente con autarquía para resolver el problema”.

Los concejales radicales jugaron un papel importante en la conformación de esta nueva agencia de control al introducir una veintena de cambios. Juan Balastegui afirmó: “después de mucho trabajo nuestro bloque aportó muchas modificaciones la reducción del directorio, la prohibición de aportes privados, hoy es una nueva herramienta más que tendrá el Ejecutivo para combatir la corrupción y facilitar las habilitaciones comerciales”.

Agencia Municipal de Fiscalización y Control: las claves del nuevo ente municipal que busca implementar Daniel Passerini

Al finalizar el debate el concejal oficialista Martín Simonian aseveró que “la creación del Ente es concentrar en un mismo organismo que es la fiscalización y control incorporando algo novedoso la Mesa de Atención al Vecino y el Consejo Consultivo. También celebró el uso de las nuevas tecnologías para que se lo dote de celeridad, seguridad y transparencia, lo que significará tranquilidad para los vecinos”.