Se conoció la grilla artística para el Festival Nacional de Folklore en el Agua en Villa del Rosario

Con una grilla de espectáculos artísticos y músicos consagrados, Villa del Rosario dio a conocer la grilla del Festival Nacional de Folklore en el Agua en su 58ª edición, que se desarrollará el 9, 10 y 11 de enero de 2026 con una noche extra, el 23.

Este tradicional encuentro se celebra de manera ininterrumpida desde hace casi seis décadas y se ha consolidado como una de las fiestas populares más importantes de Córdoba, donde la música, la danza y las tradiciones se viven a orillas del río.

En el camino hacia sus 60 años de historia, el Festival avanza con un plan integral de modernización, que contempla mejoras en el predio, incorporación de tecnología escénica y ampliación de los espacios gastronómicos, para ofrecer una experiencia más cómoda y completa para el público.

Grilla artística confirmada

Las cuatro jornadas contarán con artistas nacionales y regionales, distribuidos así noche por noche:

– Viernes 9 de enero: apertura de la Escuela Municipal de Folclore, seguidos por Omar Bianco, Yanarkas, Amatierra y la Academia de Folklore “La Chacana”. Cierre a cargo del Chaqueño Palavecino y Loco Amato.

– Sábado 10 de enero: presentaciones de Raúl Funes, Magalí Rosales, Walter Valles y la Academia de Danzas “Esencia Joven”, con Los Manseros Santiagueños y Los Palmeras como números principales.

– Domingo 11 de enero: la tradicional “Noche del Pueblo”, con entrada gratuita mediante retiro previo, que incluirá al Taller del Adulto Mayor “Nunca es Tarde”, Dúo Arias Cáceres, DL Folklore, Carolina Sarmiento, Los de la Ribera y la Escuela Municipal de Folclore, con cierre de Ceibo y Demi Carabajal.

– Jueves 23 de enero: una noche extra prolongará el espíritu festivo con el baile de Q’Lokura.

Gastronomía, servicios y entradas

El Festival contará con un renovado parque gastronómico, con propuestas de food trucks y puestos regionales, ideales para disfrutar en familia o entre amigos.

Las entradas anticipadas se pueden obtener online, en www.folcloreenelagua.com.ar; locales de tarjeta Pase Libre y la oficina de Turismo (Av. San Martín y Av. Ángel Mastri), de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20.

Medios de pago: efectivo, tarjetas y hasta 4 cuotas sin interés con Coolviros.

El Festival Nacional de Folklore en el Agua es una cita imperdible del calendario cordobés, donde la música popular y las tradiciones se encuentran con la identidad y la alegría de su gente.