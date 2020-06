La orden salió en los últimos días, pero ya la venían barajando varios peronistas en el seno de la Unicameral. Lo cierto es que se materializó ahora en una charla dentro del sector que alberga a los integrantes del PJ capitalino y el pedido sonó con fuerza: “se reportan solo con Manuel (Calvo) y con (Francisco) Fortuna. El diálogo y la predisposición es con ellos; se reportan solo con ellos dos ahí adentro”, sonó con fuerza el pedido hacia los legisladores que responden a la diputada Alejandra Vigo dentro de la Unicameral. Cuentan que alguno nombró al presidente provisorio del cuerpo, el legislador Oscar González, y la orden se repitió: “se manejan con el vicegobernador y el jefe del bloque. Punto”. Dentro del megabloque de 51 legisladores, varios en el oficialismo reconocen que no están muy bien las cosas con el dirigente de Traslasierra; mucho más después que se conoció que en el entorno del exministro de Salud, alguien dijo: “Oscar al único que reconoce es a Juan (Schiaretti). Y hasta ahí…”.

Una de Netflix…

La situación se produjo en la primera parte de la semana que pasó. El rechazo de buena parte de la opinión pública al trámite jubilatorio del legislador oficialista y líder de la CGT, José Pihen, días antes de la reforma jubilatoria en la Unicameral, animó a algunos opositores a ir por más. Entonces, en la previa a la sesión de los miércoles, el ala de parlamentarios que responden al exintendente Ramón Mestre esbozó jugar fuerte pidiendo la expulsión del sindicalista de la Legislatura provincial. El abanderado de la movida fue el legislador Marcelo Cossar, a quien incluso algunos de sus pares en el bloque le advirtieron que el oficialismo devolvería con dureza. En los pasillos de la Unicameral cuentan que el hombre se mandó hasta que dos pesos pesados del peronismo alzaron lanzas para escudar a Pihen. “Si se mandan con eso, nosotros tenemos material para armar una de Netflix…”, devolvió un peronista para que llegara al bloque radical. El miércoles, cuando en labor parlamentaria preguntaron al bloque UCR si iban a presentar un proyecto, hubo silencio atroz.

Funcionarios llaryoristas en la mira…

A algunos funcionarios del Municipio en los barrios les llamó la atención que ante cada arribo del intendente Martín Llaryora al territorio no se les informa. Es más, varios hicieron sentir sus reclamos con llamados al Palacio 6 de Julio y les respondieron que la dinámica pasa por otro lado. Que quieren al intendente mano a mano con los vecinos y con pocos funcionarios. Es más, a algunos que no son puros les llegaron a decir, un poco en broma y un poco en serio, que “no quieren ensuciar la foto”. Algo que no cayó muy bien en el territorio. Igual, de todas maneras, dicen que la lupa en la última semana volvió a posarse en el futuro postpandemia de dos secretarios: Horacio Ferreyra y Marcelo Mansilla, de Educación y Movilidad, respectivamente. Al primero, le siguen achacando no haber atendido un par de veces el teléfono al intendente; y al segundo, el reclamo viene por el lado de lo que ocurre en San Vicente con una bicisenda que le agregó dolores de cabeza al malestar generado por el transporte.



Un mensaje a la interna del gremio

El caótico discurso de la secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto, en medio de una nueva semana de tensión entre el Ejecutivo municipal y el gremio, causó rispideces incluso dentro del sindicato. El “Córdoba va a arder” que lanzó la líder del Suoem, a pesar de que algunos lo tomaron con mucha preocupación y lo compararon con la situación judicial que tuvo que atravesar en su momento el exsecretario Rubén Daniele, parece que fue un mensaje con dureza a la interna verde. Desde hace unos días se habla del regreso con fuerza de Ariel Quiñone, quien intentó plantarse a Daniele hace unos años para conducir el sindicato; y de la jugada que vienen haciendo tanto el veterano dirigente gremial como Daniel “Chiquito” Fernández, el otro hombre fuerte del Suoem. “El mensaje de Biolatto dejó clarita la interna. Fue más un ‘la que manda acá soy yo’, que otra cosa. Rubén ya está, sabe que si vuelve arriesga el bronce adentro del gremio y no tiene ganas; Quiñone, amaga pero hay que ver qué hace; y ‘Chiquito’ ya se reunió arriba. Aunque varios lo nieguen”, lanzó un conocedor de la interna sindical.

La ‘campaña tucumana’ de Juez

Recuerdo retro metieron los tucumanos hinchas de Atlético Tucumán y le mandaron una camiseta al cordobés Luis Juez para recordar “la hazaña de Quito”, cuando el equipo casi se queda sin jugar la fase de Libertadores y el por entonces embajador llegó a la prensa futbolera poniéndose la gestión al hombro. “Este caballero dio todo”, le mandaron los simpatizantes del Decano. Un juecista paladar negro volvió a bromear sobre lo mismo: “a lo mejor, si fijamos domicilio en Tucumán tenemos más suerte”.

REGALO. La camiseta que le mandaron los hinchas de Atlético Tucumán a Juez.