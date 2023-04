Si no juega De Loredo, Arduh se anota en la puja por ser vice de Juez

En la sesión del miércoles pasado, el legislador Orlando Arduh (Juntos por el Cambio) puso fin al fogoneo de su iniciativa para modificar –de forma acotada– el ‘cepo’ de la norma 10.406 que impide la re-reelección a jefes de gobiernos locales.

El radical cambiemita se topó con un escenario desfavorable que no pudo revertir. La bancada de Juntos UCR no se movió de su postura de rechazo y en el oficialismo le bajaron el pulgar definitivamente, sin llegar el tema al debate en comisión.

Ante este cuadro de situación, Arduh dio por concluida su “batalla” por la re-re tras agotar todas las instancias en la Unicameral para que el proyecto fuera tratado.

De hecho, en el último plenario del miércoles pasado, se lo vio muy activo al opositor manteniendo una serie de diálogos informales tanto con sus pares radicales como con oficialistas. No hubo forma. “El tema está terminado”, afirmó en off the record una espada oficialista.

En los días previos a la sesión, Arduh formó parte de la reunión que sus pares radicales y del PRO mantuvieron con el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo en el bloque Juntos UCR.

En ese ámbito, el cambiemita tiró el tema sobre la mesa y recibió silencio de uno y evasivas del otro. Mientras sus pares radicales dijeron por lo bajo –tras el encuentro– que fue un intento “infructuoso”, porque ya se sabía de antemano la postura infranqueable de rechazo entre los boina blanca.

Sobre la base del resultado de esta reunión y los diálogos informales mantenidos antes y en medio de la sesión del miércoles pasado, Arduh le envió un extenso audio a los intendentes y jefes comunales comunicándoles que la re-reelección no tenía ninguna chance de avanzar en su tratamiento legislativo.

El jefe de la bancada JxC se había puesto al hombro la demanda de unos 200 jefes territoriales de distintos signos políticos imposibilitados de jugar en el próximo turno electoral por el “cepo” de la ley que fija el límite de dos mandatos consecutivos.

“Quiero resaltar que Juntos por el Cambio me acompañó siempre con esta reforma y algún que otro legislador, pero hay un rotundo no para darle tratamiento. Esta reforma es necesaria porque hay una ley de muy difícil aplicación, pero se negaron al debate y hasta tienen temor de refutar o fundamentar posiciones”, les dijo Arduh a los jefes comunales que apoyaron su iniciativa.

“Creo que no conocen la realidad que se vive en el interior, como legislador provincial, que ya no seré el año próximo, hice todo lo que estuvo a mi alcance”, señaló en su mensaje dirigido a los responsables de distritos más chicos.

En su “patriada”, Arduh capitalizó apoyo de este grupo representativo de jefes comunales y recompuso relaciones con el candidato a gobernador del frente opositor. Según admiten desde el entorno del radical cambiemita, Juez le pidió que trabaje para él en la campaña.

En este plano, Arduh les dijo a los propios que se anota en la puja por ser el vice del líder del Frente Cívico. La condición es: si De Loredo no se suma a la fórmula provincial, él lo intentará. Tiene en su trayectoria política ser un articulador con los dirigentes del interior.

Por ahora, en la interna cambiemita suena en primer lugar el nombre de De Loredo, a pedido de los intendentes radicales, para potenciar a Juez en la competencia mano a mano con el peronismo.

Si el evolucionista decide sólo jugar en la compulsa para la intendencia capitalina, se anotan para completar la fórmula provincial: Marcos Carasso (titular de la UCR), Marcos Ferrer (intendente deloredista de Río Tercero), Soledad Carrizo (diputada que dejó el mestrismo y se pasó a filas deleredistas) y el propio Arduh.