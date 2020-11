Sin devaluación

Hugo Caric

En tiempos de pandemia el fútbol también tiene sus paradojas. A Talleres el primer testeo le dio positivo y ese resultado representó una buena noticia. El equipo de barrio Jardín le puso fin a su cuarentena con una victoria 3-1 ante Newell`s el viernes en el Estadio Kempes, en el lanzamiento del nuevo experimento de la AFA que se llama Copa de la Liga Profesional. Una especie de vacuna que calma ansiedades pero que no cura crónicos males.

El regreso oficial a la competencia, siete meses y medio después de su presentación del 15 de marzo pasado ante Huracán (3-0) en la primera y última fecha de la frustrada Copa de la Superliga, le planteaba a la “T” el desafío de mostrar que su propuesta futbolística no había perdido valor a pesar del fuerte incremento de dólares en su tesorería.

El éxodo de futbolistas -18 bajas entre ventas, préstamos, contratos no prorrogados y desvinculaciones- obligó al entrenador Alexander Medina a armar un mix de “sobrevivientes”, jugadores con poco rodaje y juveniles que venían pidiendo cancha para afrontar un certamen de emergencia, sin grandes incentivos y en estado virtual. De hecho, Mateo Retegui, que jugó menos de media hora, fue la única incorporación que hizo su presentación en sociedad. “Si fuera por la dirigencia, se hubieran ido todos”, reconoció el DT uruguayo un par de meses atrás, cuando todo era incertidumbre.

REGRESO TRIUNFAL. Navarro, Pochettino y Soñora celebran el segundo gol de Talleres en la victoria ante Newell`s.



“El técnico me pidió los refuerzos y no pude traerlos. Asumo esa responsabilidad”, declaró Andrés Fassi, el presidente de la “T”, en los días previos al inicio de esta competencia de excepción. El dirigente ya había anunciado que los últimos meses de 2020 serían de transición y que recién el próximo año desenfundaría la billetera en busca de nuevos nombres. Y así será, nomás. Un mal comienzo ante Newell`s seguramente hubiera obligado a un replanteo para no alterar el humor social.

Existo, luego pienso

Más allá del mal de ausencias, el Talleres del “Cacique” pisó el reverdecido césped del Estadio Kempes con la premisa de refrendar su identidad de equipo intenso. A un Newell`s “de buen pie” le opuso presión y vértigo, los atributos que hoy parecen darle sentido a su existencia.

“Lo nuestro es la tenencia de pelota. No estábamos preparados para marcar diferencias a partir de la intensidad”, reconoció Frank Darío Kudelka, actual DT de “la Lepra” y otrora “Señor de los Ascensos” en barrio Jardín.

“El triunfo no me sorprendió porque sabía que podíamos hacer un buen partido. Creo que se vio a un Talleres compacto, sólido, pero hay que seguir mejorando”, destacó Medina –vía Zoom- luego del encuentro.

Ni tenencia ni intensidad. Lo mejor de uno y otro afloró cuando autores e intérpretes comenzaron a entender que ninguna de esas características representa un valor absoluto. En el fútbol no alcanza con el “tiki-tiki” y, al fin y al cabo, los pies están para hacer cumplir los mandatos de la cabeza.

En el caso de Talleres los goles llegaron porque los ataques se desplegaron con más gente y más pausa, con mediocampistas que le añadían a la pierna fuerte y al sacrificio una impronta más creativa. En ese rubro Tomás Pochettino sobresalió claramente del resto, y Joel Soñora no desentonó cuando saltó del banco de suplentes para jugar el segmento final del partido e hizo revolcarse de lo lindo a Alan Aguerre, el arquero adversario.



Si la balanza se inclinó para el lado de los cordobeses fue también porque en el segundo tiempo el colombiano Diego Valoyes pasó de la insinuación a la concreción poniendo velocidad y habilidad al servicio del conjunto, ocupando mejor los espacios y hasta creyéndosela más. Cumplieron los defensores y también respondió bien ante la exigencia el experimentado arquero Mauricio Caranta. Esta claro que no la tendrá fácil Marcos Díaz, el refuerzo de jerarquía que llegó para ocupar la vacante de Guido Herrera.

Ganó Talleres y el triunfo generó tranquilidad en el mercado albiazul. Por el momento no hay depreciación. Un gran acierto del ministro Medina.



LA NOCHE DEL DIEGO. El colombiano Valoyes fue el jugador más destacado de la “T” en el debut triunfal ante Newell`s del 30 de octubre.



Por qué juega



-Si gana la Copa de la Liga Profesional, Talleres se clasificará a la Copa Libertadores de América 2011. En este caso, liberaría la plaza a Copa Sudamericana 2011 que ya tiene asegurada por el 12º puesto que obtuvo en la tabla de la temporada 2019/2020.

-El actual certamen también otorga un pasaporte a la Copa Sudamericana 2022. Está reservado para el equipo que termine mejor ubicado detrás del campeón.

-Los resultados no se computan para la tabla de los promedios, ya que la AFA derogó los descensos por dos temporadas.