Sin soluciones de fondo, el sistema de salud privado en Córdoba sigue en terapia intensiva

Juan Grass, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (ACLISA), considera que el sector sanitario privado de Córdoba "viene arrastrando un problema de valores, de precios, que no es de este gobierno, sino que viene desde el 2001".

Según la óptica de Grass, esta problemática de fondo, que afecta la viabilidad de las instituciones, nunca ha encontrado una solución definitiva.

"Por años, la denominada 'emergencia sanitaria' actuó como un paraguas que nos permitió a las clínicas y sanatorios financiar los déficits operativos a través de baja en impuestos, o medidas similares. Pero esto fue solo una prórroga o un conjunto de 'parches' que se aplicaron a lo largo de 20 años, sin resolver el problema estructural. Las clínicas son solo un eslabón dentro del sistema de la medicina privada, lo que implica que no fijamos precios y, en consecuencia, la gran mayoría de las instituciones están operando por debajo del límite de la sustentabilidad".

Frente a este panorama, el Director del Hospital Italiano, considera que se profundiza un fenómeno que se viene dando desde hace años: el crecimiento de algunas instituciones grandes que aglutinan a clínicas más pequeñas y de esta manera logran un alto volumen de consultas que hacen la ecuación más rentable, generando una fuerte concentración entre los jugadores del sector.

En detrimento de este fenómeno, continúa la desaparición de algunas clínicas privadas, quienes deben cerrar sus puertas, sobre todo en el interior. Esto genera que en algunas localidades no haya donde atenderse, o no encuentren a profesionales médicos cuyas especialidades no son tan rentables.

Costos en baja

El Gobierno de Javier Milei tiene, como uno de sus principales logros, el haber frenado la descontrolada inflación que arrastraba nuestro país, principalmente en los últimos meses del 2023. Esto, al igual que en todos los ámbitos de la economía, en el sector salud tuvo un impacto muy beneficioso.

Las dificultades financieras de las clínicas, a diferencia de otros años, no se deben a la inflación ni al aumento de costos, lo cual da un alivio importante en este sentido. A pesar de que la tensión financiera continúa en el objetivo de lograr el superávit, el incremento de los precios ya no es el problema principal.

"En este momento, los costos no son el principal problema. De hecho, medidos en valores constantes, se han amesetado y hasta podríamos decir que bajan un poco. No obstante, la verdadera dificultad reside en una diferencia muy importante entre los valores de las prestaciones y los costos operativos. El sector se encuentra 53 puntos por debajo de lo que estábamos, y no ha logrado recuperar el desbalance que generó la gran devaluación del 2023, y los primeros dos meses de 2024".

En el actual escenario, caracterizado por una baja inflación y una economía que inicia su recuperación, la brecha entre el costo de brindar un servicio y el valor que se cobra por las prestaciones es alarmante, ha llegado a un 100% de diferencia, por tal motivo la consigna es clara: trabajar para recuperar la viabilidad financiera.

Grass también destaca el impacto que están teniendo en las clínicas factores macroeconómicos como la pérdida de muchos empleos formales. "Cuando crece la economía informal lo siente la salud porque mucha gente deja de tener sus prestaciones y pasan al sector público".

Coberturas

Por último, Grass ofreció un panorama detallado de cómo se conforma la "torta" actual de la salud en Córdoba. La medicina prepaga cubre apenas al 12% de la población. En tanto que un sector significativo, aproximadamente un millón y medio de personas, lo que equivale a entre el 30% y el 35% de la población, no tiene cobertura médica. El resto de la población se distribuye principalmente entre las 25 obras sociales sindicales; y el resto PAMI y APROSS, que son las entidades con mayor movimiento dentro del sector de la salud en la provincia.