"Soy un abanderado de la marca Córdoba": Péndola abre paso en el debate público y no le esquiva a los debates políticos

Lucas Péndola quiere jugar fuerte en la política de Córdoba. Aunque no busca quemar etapas y se muestra predispuesto a “estar en donde sea útil”. El presidente del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios fue claro en el último streaming empresarial de Punto a Punto: “Mi cabeza hoy está puesta en el corretaje inmobiliario”.

Péndola fue directamente interpelado sobre los rumores que lo vinculan con la dirigencia del club Talleres. El presidente calificó estas versiones como una “falacia” y una especulación de larga data. Aunque mantiene relación con directivos de la actual gestión y con miembros de frentes alternativos en el club, aseguró estar “alejado de la vida institucional deportiva”.

En las últimas semanas, sus opiniones sobre el futuro del barrio Centro de la capital cordobesa —al que imagina como un nuevo polo estudiantil ya que “los comercios y la gente se está yendo”— y su defensa a los Colegios Profesionales luego las versiones de “cierre” por parte del gobierno nacional, lo ubicaron en un rol novedoso y al que parece no querer escaparle.

El rol crucial del Colegio y la búsqueda de la reelección

El actual presidente resaltó la importancia del Colegio Profesional en la sociedad cordobesa, “aunque puede parecer pequeño”, es el tercero a nivel nacional en grado de importancia. "Me quedan 6 - 7 meses de gestión con la posibilidad de renovar y hoy tengo un deber social para con los 4.150 matriculados, que es elevar cada día la vara de la profesión", aseguró el presidente.

Explicó que en esa posición no busca rédito político y aclaró que su puesto es ad honorem, aunque reconoció que sus opiniones como representante o cara visible adquieren visibilidad porque “estamos dentro de las tres industrias que movilizan la economía del país".

Vocación de Servicio y “carril del medio”

Consultado sobre la posibilidad de aceptar un cargo en el gobierno provincial (el "Panal"), Péndola explicó que, si bien su motor es el trabajo y el corretaje, “siempre digo que las personas deben estar en los lugares que necesiten y donde uno puede dar más”.

Defendió el concepto de la política, afirmando que es la “única herramienta que tiene el ciudadano para transformar la vida de la gente. Ser presidente de una institución intermedia o incluso llevar adelante un merendero ya es política institucional”, indicó.

A nivel ideológico, Péndola se identifica como proveniente de una familia conservadora y busca constantemente el “carril del medio” o la moderación. Su objetivo es hallar el consenso y trabajar sobre los puntos en común, en lugar de generar más polarización o "grietas".

Péndola mantiene una relación que califica como “excelente” tanto con el gobierno municipal como provincial. Confía que se voz es muy escuchada por quienes toman decisiones y subraya que no siempre dice lo que las autoridades quieren oír.

“Cuando el Colegio (CPI) dice algo, te llaman y ahí empezamos los debates. Yo soy un abanderado de Córdoba. Yo llevo Córdoba a cada punto del país, a cada provincia que me traslado, cuando viajo al exterior. Yo soy un abanderado de la plaza Córdoba y de la marca Córdoba. Soy un defensor. Entonces, cuando me quieren plantear que estoy del otro lado, entonces digo, yo soy el primero que va a defender Córdoba”, expresó el presidente.

Péndola celebró que más personas del sector privado se involucren en política, lo cual atribuye a la “falta de nuevos líderes” y a la necesidad de poner conocimiento al servicio de la población y criticó duramente la presencia de las “mismas caras en política durante 35 años”, o aquellos que convierten el cargo político en una "planta permanente".