Spaccesi cuestionó el armado de La Libertad Avanza en Córdoba: "Bornoroni Fútbol Club"

El candidato a diputado nacional por el Partido Libertario de Córdoba, Agustín Spaccesi, cuestionó a Gabriel Bornoroni por el armado de la lista de la Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Quienes son los grandes ausentes de la lista libertaria en Córdoba

“Bornoroni Fútbol Club”

“Lo que nos sorprende es la conformación de la lista de la Libertad Avanza. Nunca mejor dicho Bornoroni Fútbol Club. Gabriel Bornoroni puso a encabezar la lista de diputados nacionales a un socio de su estudio jurídico”, criticó el legislador provincial.

“Como número dos a una mujer que se dedica a hacer estudios akáshicos y que está en la búsqueda de no sabemos bien qué. Número tres a otro socio de su estudio jurídico, número cuatro a Laura Rodríguez Machado, una persona que poco y nada tiene que ver con nuestras ideas, pero al margen de eso que viene en la función pública desde el año 93”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Francamente lo sentimos con un pesar tremendo a esa lista porque claramente no defiende las banderas que nosotros defendemos, del mérito, del desarrollo personal”, enfatizó Spaccesi.

Más críticas

También formuló críticas en la red social “X” con una publicación en la que se preguntó: ¿El único mérito para ser diputado nacional de los cordobeses es ser socio de Bornoroni?

“Gonzalo Roca y Patiño Brizuela son sus socios en un estudio jurídico. La lista presentada por La Libertad Avanza en Córdoba confirma lo que venimos expresando hace tiempo. Bornoroni cerró el partido para él y para sus secuaces excluyendo a todos los libertarios de Córdoba”, aseguró.

“El único mérito para ser diputado nacional es ser socio de Bornoroni. ¡Los cordobeses merecen mucho más!”, concluyó Spaccesi en esa red social.

Quién es Laura Soldano: de influencer fit y meditaciones cósmicas al Congreso con La Libertad Avanza por Córdoba

“No vamos a atacar al Presidente de la Nación”

“Nuestra posición es clara. Nosotros no vamos a atacar al Presidente de la Nación”, expresó.

Y volvió a cuestionar a la lista de La Libertad Avanza: “Nos parece que eso es casta pura. Fue lo que vinimos a combatir, fue lo que nosotros enarbolamos durante todo el 2023”.

“Vos no podés armar una lista con tu grupo de amigos”, finalizó Spaccesi.