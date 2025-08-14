Stellantis convierte a Córdoba en su centro regional de pick-ups: suma producción, empleo y exportaciones

Stellantis arrancó 2025 con un calendario cargado de lanzamientos y una estrategia que reafirma su liderazgo en el mercado automotriz argentino. Desde el rediseño del Fiat Cronos y el regreso del Fiat Argo, hasta la llegada de modelos icónicos como el Jeep Renegade Willys -inspirado en los vehículos originales de la década del ’40- y la nueva generación del Jeep Wrangler, la terminal mostró su apuesta por la diversidad de segmentos.

Video y fotos: primeras pistas de como sería la RAM que se fabricará en Córdoba

El año también estuvo marcado por la incorporación del Citroën Basalt, SUV oficial del Lollapalooza 2025, y el Citroën C3 YOU!, un hatchback fabricado en Sudamérica. En el segmento premium, DS lanzó el innovador DS E-TENSE, junto a las versiones híbridas de los DS3 y DS4, mientras que RAM presentó su nueva 1500, pensada para maximizar confort y rendimiento.

La estrella del año: Fiat Titano, hecha en Córdoba

El lanzamiento más importante de Stellantis en 2025 es la pick-up Fiat Titano, producida en el Polo Industrial Córdoba. Con un diseño robusto, alto nivel tecnológico y equipamiento de seguridad, el modelo simboliza un proyecto mayor: convertir la planta cordobesa en un hub regional de pick-ups para abastecer a toda América del Sur.

En paralelo, Stellantis inició allí la producción del motor Multijet 2.2, reconocido por su confiabilidad y desempeño en vehículos de trabajo, lo que amplía la integración local y fortalece la proyección exportadora.

Inversión récord y empleo inclusivo

Para materializar este plan, la automotriz anunció una inversión de US$ 385 millones destinada a nuevos componentes, motores de alta calidad y mejoras en infraestructura. El proyecto contempla la creación de 1.800 puestos de trabajo, con un 50% de participación femenina, alineando producción con políticas de diversidad e inclusión.

En la recta final del año, Stellantis prepara nuevos lanzamientos, entre ellos los Peugeot 3008 y 5008 ICE, además de ediciones especiales para Citroën, Jeep y Fiat, reforzando su compromiso de innovación, sustentabilidad y cercanía con el cliente.

Con un portafolio amplio y una inversión sin precedentes, Stellantis no solo consolida su liderazgo en Argentina, sino que posiciona a Córdoba como un punto clave en la producción automotriz regional.

