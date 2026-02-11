Subieron las multas en Córdoba: cuáles son los valores actualizados

El Gobierno de Córdoba actualizó este miércoles 11 de febrero, el valor de las multas que aplica la Policía Caminera. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y modifica los montos de las sanciones previstas en la Ley Provincial de Tránsito 8.560.

La actualización se produjo tras reajustar la Unidad Fija de Multa (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las penalidades por infracciones de tránsito en la provincia. Su valor está vinculado al precio del litro de nafta súper vigente al 5 de febrero, que según la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) se ubicó en $1.638.

Cómo quedaron las multas

Infracciones leves (20 a 100 UF): incluyen conductas como conducir fumando. Las sanciones van desde $32.760 hasta $163.800 .

Infracciones graves (100 a 200 UF): por ejemplo, circular sin las luces encendidas. Los montos oscilan entre $163.800 y $327.600.

