“Superamos la grieta porque dejamos la política partidaria fuera del Colegio de Abogados”

La Lista 33 de Unión Profesional que encabeza Ignacio Segura logró esta semana la reelección para conducir el Colegio de Abogados de Córdoba, lo que les permitirá ocupar todos los espacios de la institución. El resultado final fue: 2.252 votos para la lista encabezada por Segura (45% de los votos totales), seguida por la de Mariano Albrisi, con 1.231 votos (24,6%) en tercer lugar se ubicó la de Santiago Morra, con 1.135 sufragios (23,2%) y Luis Pareja quedó en el cuarto lugar con 362 votos (7,1%).

Uno de los datos significativos de la elección reside en la pluralidad de quienes componen la lista en Unión Profesional, ya que coexisten llaryoristas con abogados afines al PRO y radicales de las diferentes líneas internas. El propio Segura menciona entre los principales responsables del armado de la lista a Alejandro Tejerina, Julio Ochoa, Marcelo Bee Sellares, Juan Manuel Cid y Oscar Agost Carreño, por citar algunos. “Hemos superado la grieta porque dejamos la política partidaria puertas afuera. Hacia adentro todos tenemos un objetivo en común, que es la defensa de nuestro rol profesional”, sostiene Segura a PERFIL CÓRDOBA.

Además, el reelecto presidente del Colegio de Abogados asegura que “también entendemos que la política no puede ser una mala palabra, no puede ser denostada. Un sector de la oposición nos atacó durante toda la campaña diciendo que nuestra gestión había entregado el Colegio a la política y es lamentable que se escuche a colegas, hombres y mujeres del Derecho, denostar a la actividad política”.

Y añadió: “Entendemos que la política es una herramienta de transformación social, de la realidad y que sin la política es muy difícil transformarla. Involucrándonos y participando vamos a lograr esa transformación, no cuestionándola, negándola y rechazándola. Nuestro país ha sufrido mucho para lograr que hoy tengamos democracia y participación política, por eso duele que se denoste a la actividad política y que se nos ataque porque podamos tener una participación política extra colegio de Abogados”.

En ese sentido, Segura reafirma el rol que tiene la entidad que conduce: “El Colegio de Abogados es una institución política y negarlo es mentirle a los colegas; mientras más relaciones políticas pueda tener el Colegio con las distintas instituciones y estamentos del estado municipal, provincial y nacional, más soluciones vamos a lograr en pos de la defensa de los abogados. Si tenemos un Colegio cerrado en sí mismo no vamos a poder dar respuestas a las necesidades del ejercicio profesional con los estándares que hoy demanda conforme los requerimientos y toda la complejidad que tiene el ejercicio profesional como consecuencia del cambio de paradigmas de la forma de ejercer la abogacía”.

-¿Cómo van a conciliar las ideas opuestas entre sí, que surgen en la política partidaria, dentro de la institución?

-Eso se logra con compromiso y entendiendo cuál es el objetivo real. Dejamos de lado nuestras diferencias partidarias en pos de la defensa del ejercicio profesional, somos todos abogados y abogadas comprometidos con la defensa del rol profesional: es una de las grandes virtudes de este espacio y esperamos que esta idea trascienda mi gestión y se continúe esta misma línea.

-Reunir a figuras importantes de diferentes partidos de Córdoba ¿lo llevó a pensar en incursionar en la actividad política?

-Tuvimos la virtud de reunir estos nombres en la colegiación, ya que la cuestión política es algo que a mí me excede y ahí no tengo participación. Soy abogado litigante de toda mi vida, como mis abuelos, mis padres, mi esposa y mis hermanos: todos somos abogados litigantes, vivimos de la profesión y me tocó, con mucho honor y orgullo, ser presidente del Colegio de Abogados y ser reelegido, pero no tengo actividad política partidaria. Siempre me dediqué a la colegiación y a la profesión, esa es una pregunta que no puedo responder, no me corresponde.

Logros y lo que viene. Segura hace hincapié en los logros que alcanzó con la gestión que encabezó durante tres años. “El Colegio de Abogados de Córdoba ha tenido una participación muy activa en todo el ámbito de la sociedad cordobesa, lo hemos potenciado muchísimo. El Colegio ha interactuado con distintos sectores de la sociedad, con estándares de gobierno, tanto municipal como provincial y nacional así como con los ámbitos universitarios y hemos tomado posiciones públicas claras respecto a temas de agenda”, señala el profesional, añadiendo que “lo planteamos en 2019 cuando dijimos que no queríamos un Colegio en pausa, en silencio, detenido: queremos ser activos, dinámicos, participativos y abrirles las puertas a los colegas”.