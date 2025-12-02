Tablero de comando: LLaryora mueve las piezas y empodera a Siciliano, Torres y Llamosas

El gobernador Martín Llaryora definió los cambios en el tablero de comando con anclaje en la Unicameral. El actual jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano, quien no asumirá en Diputados, pasará a integrar la primera línea del gabinete provincial.

El binomio Juan Manuel Llamosas - Facundo Torres serán las espadas del llaryorismo en el seno legislativo de Córdoba. Y, en la Cámara Baja del Congreso, seguirá Ignacio García Aresca por otros cuatro años. El diputado es la voz de Llaryora en el parlamento nacional.

Siciliano "va al gabinete", así una fuente con acceso al principal despacho del Centro Cívico confirmó a Perfil Córdoba la versión que circuló con fuerza en las últimas horas. El dirigente capitalino estará al frente de un nuevo ministerio que llevará el nombre de Vinculación y Gestión Institucional.

Esta área ministerial será un traje a medida para el actual jefe de la bancada oficialista en la Unicameral con marcado perfil político, capacidad para comunicar el día a día de la gestión y despliegue en el territorio. Su rol no estará ligado al de un jefe de Gabinete, sino -más bien- será un funcionario todoterreno con el manejo de diferentes áreas de la gestión llaryorista.

Resta saber con precisión cuál será el radio de cobertura que tendrá la estructura ministerial bajo la conducción de Siciliano que este miércoles pedirá licencia para asumir en los próximos días en el gabinete de Llaryora.

Siciliano no irá al Congreso: asumirá en un “súper ministerio” para ganar territorialidad en Capital

En el marco de esta reingeniería dispuesta por el titular del Ejecutivo cordobés si está claro que la nueva dependencia integrará áreas de vinculación comunitaria, comunicación interna y coordinación política tanto en la Capital como en el interior.

Será un ministerio pensado para aceitar el entramado territorial del llaryorismo y ejercitar su musculatura en 2026, año que será clave para el Partido Cordobés rumbo al 2027, donde el PJ deberá revalidar sus títulos ante las casi tres décadas en el poder provincial. También la incorporación de Siciliano, un dirigente capitalino con despliegue en los barrios, implica una señal con vistas a retener la conducción del Palacio 6 de Julio.

Este movimiento es parte de una reingeniería mayor del mandatario provincial en la cúpula de mando en la Legislatura. Con la salida del peronista capitalino, LLaryora definió que Torres tome las riendas de conducción de la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC).

El tema ya venía siendo conversado entre ambos protagonistas durante el fin de semana y cobró forma definitiva en el arranque de la semana con la decisión del pase de Siciliano al Ejecutivo. El hombre fuerte del PJ en el departamento Santa María será la voz de mando en filas oficialistas y, a su vez, deberá lidiar con la oposición halcón.

El presupuesto de Llaryora en foco: entre la nueva mayoría del PJ, la áspera rosca UCR y el rechazo del juecismo

De este modo, Torres dejará la presidencia provisoria de la Legislatura. En este rol de autoridad de Cámara, puesto clave en la línea sucesoria del poder, desembarcará Llamosas, como lo adelantó Perfil Córdoba hace más de dos semanas.

El riocuartense fue quien encabezó la lista de legisladores de HUxC en las elecciones 2023. Tras caerse la posibilidad de ser compañero de fórmula de LLaryora se dijo, en su oportunidad, que Llamosas llegaría a la Unicameral para ser el número dos del Poder Legislativo. Ese acuerdo pasó por varias circunstancias políticas de acuerdo a los vaivenes electorales.

En el marco del reacomodamiento en el oficialismo, el ex intendente de la Capital Alterna dejará atrás su licencia -hoy integra el directorio del Banco de Córdoba- para asumir en su banca y convertirse en presidente provisorio. La sesión preparatoria, donde se eligen las autoridades de Cámara para el próximo período legislativo, está agendada para el 17 de diciembre.