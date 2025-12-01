Siciliano no irá al Congreso: asumirá en un “súper ministerio” para ganar territorialidad en Capital

Miguel Siciliano no asumirá como diputado nacional, pese a haber sido electo este año. El rumor viene corriendo desde hace unos días y se hizo patente el fin de semana, cuando el propio Sicliano participó en la cena de El Empresario del Año que organiza Punto a Punto. Varios de los invitados (algunos de ellos políticos) se acercaron a consultarle sobre su futuro y aunque a todos les dedicó la misma sonrisa de “todavía no sé nada”, es un hecho que se quedará en Córdoba.

Según fuentes del Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora ya tomó la decisión de retenerlo en Córdoba y colocarlo al frente de un nuevo ministerio, una estructura ampliada que absorberá competencias de varias carteras y agencias provinciales.

Aunque todavía faltan definiciones formales, en el oficialismo anticipan que la nueva dependencia integrará áreas de vinculación comunitaria, comunicación interna y coordinación política en toda la provincia, tanto en la Capital como en el interior. Será un organismo pensado para aceitar la trama territorial del llaryorismo y darle territorialidad en 2026, año que será clave para el cordobesismo rumbo a 2027.

Integración

Aunque no se conoce mucho sobre el mega ministerio, el comentario más extendido es que se incorporarán al nuevo esquema gubernamental las áreas de Juventud y Cultura, dos agencias que en 2025 tuvieron fuerte protagonismo y quedaron bajo la lupa para unificar criterios, presupuestos y planificación estratégica.

Ahora bien, una vez que se concrete la salida de Sicliano de la Legislatura, ¿quién asumirá como presidente del bloque cordobesista? Facundo Torres corre con ventaja como el sucesor natural, pero algunos dejaron abierta la posibilidad de una conducción “colegiada” con Marcelo Eslava, peronista del departamento Sobremonte.