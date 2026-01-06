Ir al teatro en Carlos Paz sin pagar peaje: la propuesta que vuelve este verano

Durante la temporada de verano 2026, quienes viajen desde Córdoba a Villa Carlos Paz para asistir a funciones teatrales producidas por Pardo Producciones podrán recuperar el costo del peaje, tanto en la ida como en el regreso. La medida busca reducir el impacto económico del traslado y reforzar la asistencia a una de las plazas teatrales más importantes del país.

Un incentivo para sostener la actividad cultural

La iniciativa alcanza a todos los espectáculos de la productora y está dirigida a quienes adquieran sus entradas directamente en las boleterías de los teatros. Para acceder al beneficio, el público deberá presentar el comprobante del peaje correspondiente al mismo día de la función, condición indispensable para la devolución, como lo mencionó El Diario de Carlos Paz.

Desde la organización explicaron que la promoción no se acumula con otros descuentos y que los cupos son limitados, de acuerdo a la capacidad de cada sala. El objetivo es acompañar a los espectadores en un contexto económico adverso, donde los gastos asociados al ocio suelen ser uno de los primeros en recortarse.

El beneficio se aplica a la programación completa de Pardo, que incluye propuestas de humor, música, teatro y espectáculos familiares, con funciones distribuidas en los teatros Holiday, Luxor y Libertad. La cartelera reúne tanto figuras consolidadas como opciones pensadas para el público infantil y familiar, consolidando a Carlos Paz como un polo cultural activo durante el verano.

Dentro de los espectáculos en cartelera, se encuentran desde “La risa que me parió”; “Ni media palabra”; “Es por ahí”; “Choriando al futuro”; “Legendario”; “La Konga”, hasta propuestas familiares como “Dumbo”, “Tiburón”, “Cuentos y canciones de María Elena Walsh” y “Verano con Solcito”. A su vez, habrá espectáculos musicales, entre ellos “Trum, Malambo”, “Sueño de una noche de rock” y “Dinos Raperos vs. Héroes del Rock”.