Trabajo en Córdoba: 10 propuestas laborales activas a las que podés postularte hoy mismo

Conseguir trabajo en Córdoba es cada vez más difícil, pero todavía existen oportunidades que abren la puerta al mercado laboral, incluso para quienes no cuentan con años de experiencia o estudios especializados. Estos puestos, en sectores variados como administración, ventas o producción, pueden ser el punto de partida para construir una carrera o reinsertarse después de un tiempo fuera.

Lo alentador es que muchas de estas vacantes ofrecen estabilidad, capacitación y posibilidades de crecimiento, permitiendo que cualquier persona con ganas de trabajar pueda acceder a ellas y empezar a generar ingresos de inmediato. Para quienes buscan empleo, estos puestos representan más que un trabajo: son una oportunidad para retomar proyectos, aprender y progresar profesionalmente.

Por eso, estas son diez búsquedas laborales vigentes en la ciudad a las que cualquiera puede postularse hoy.

Ofertas laborales

Auxiliar Administrativo en empresa de salud. Responsabilidades: gestión administrativa, turnos, asesoramiento al paciente. Requisitos: Experiencia en posiciones similares; iniciativa y capacidad para resolver problemas de manera autónoma; habilidades para el trabajo en equipo y gestión eficiente del tiempo; excelente comunicación y orientación al cliente.

- Ver oferta en LinkedIn

Administrador/a en TDF Gobierno. Puesto de tiempo completo, presencial, con foco en gestión de recursos y presupuestos. Requisitos: Familiaridad con la gestión de recursos y la coordinación de tareas administrativas; conocimiento en la elaboración y control de presupuestos, así como en la administración financiera básica; y capacidad para implementar y supervisar políticas y procedimientos operativos.

- Ver oferta en LinkedIn

Asesor Comercial Call Center. Contrato por tiempo indeterminado, jornada completa, con capacitación y crecimiento. Requisitos: educación secundaria.

- Ver oferta en Computrabajo

Por qué este 18 de septiembre se celebra el Día de la Bandera de Córdoba

Operario de Producción en rubro textil. Orientado a la fabricación de guantes de trabajo, ideal para quienes tengan experiencia mínima en entornos fabriles. Requisitos: Educación mínima: Secundaria; 6 meses de experiencia; edad: entre 19 y 30 años.

- Ver oferta en Computrabajo

Vendedor Telefónico con Experiencia en Voicenter. Call center líder en ventas, ofrece comisiones y posibilidades de ascenso. Requisitos: Educación mínima: Secundaria; 1 año de experiencia.

- Ver oferta en Computrabajo

Desarmador Chapista Eventual en Córdoba Capital. Para concesionario, jornada completa con capacitaciones y beneficios. Requisitos: 1 años en puestos similares; secundario Completo Excluyente; carnet de Conducir vigente.

- Ver oferta en Computrabajo

Administrativo de Taller en empresa de señalización vial. Full time, con tareas de gestión de repuestos, control de stock y documentación. Requisitos: educación mínima: secundaria; 2 años de experiencia; edad: entre 25 y 45 años; carnet de conducir vigente; y manejo intermedio de Google Sheets y Excel. (Excluyente)

- Ver oferta en Computrabajo

Luis Juez: "El Gobierno tiene que hablar con todos los gobernadores, hay que darles bola"

Cadete de Depósito en Autopartista Tech. Jornada completa, con tareas de depósito, control de inventario y reparto. Requisitos: Experiencia previa en depósito; Carnet de conducir habilitante (excluyente); Secundario completo.

- Ver oferta en Computrabajo

Asistente general. Local veterinario ubicado en la zona sur de la Ciudad de Córdoba. Control y reposición de stock (alimento, medicamentos, insumos de limpieza, accesorios). Recepción de proveedores. Mantenimiento general del orden y limpieza. Full time. Requisitos: Residir en zona sur (excluyente); Manejo Office intermedio; conocimiento en el manejo de redes sociales, especialmente Instagram; experiencia en puestos similares; se valorará que le gusten los animales.

- Ver oferta en Computrabajo

Mecánico de taller. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra flota de auto elevadores, apiladores y maquinaria pesada. Diagnosticar y reparar fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas de los equipos. Documentar y registrar las intervenciones efectuadas. Requisitos: Título secundario técnico (excluyente); experiencia comprobable de al menos 2 años en mecánica de maquinaria pesada o afín; disponibilidad horaria,

- Ver oferta en Computrabajo

Llaryora convocó a los diputados a rechazar el veto de Milei a la ley de Financiamiento universitario

Aunque la búsqueda de empleo puede resultar frustrante, estas vacantes demuestran que todavía hay caminos abiertos para quienes están dispuestos a dar el primer paso. Cada puesto es una oportunidad para aprender, crecer y recuperar la confianza en el mercado laboral. Con iniciativa y perseverancia, el próximo empleo podría estar a solo un clic de distancia.