Transportistas cordobeses ven escenario más complicado y prenden velas a suba en el corte de biodiesel

El miércoles 8 una de las principales entidades de transportistas de carga del país, Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) elevó una carta al presidente de la Nación con una serie de diagnósticos y líneas de acción para avanzar en una solución a la fuerte crisis en la provisión de combustible que está alterando el transporte, la producción y la logística en el país.

En esa misiva se apunta que el sector de transporte de cargas pesado es una cadena productiva de relevancia, pues es el responsable del traslado del 90% de las mercancías que circulan internamente, así como con destino a la exportación. “Además, el transporte produce muchos efectos en el encadenamiento productivo, con empleos directos e indirectos a lo largo de todo el país, construye actividades asociadas a la reparación y carga de vehículos, en talleres y estaciones de carga dispersos en todas las provincias, sumado a su demanda de energéticos, petroquímicos y neumáticos”, dicen.

También dejaron el fuerte peso que tiene el Estado en el costo del combustible: un 28,5% de cada litro de gasoil consumido resulta en un componente impositivo, plantearon.

Detallaron que, salvo en las provincias patagónicas, ya hay problemas de suministro en 19 jurisdicciones nacionales y que según el “Mapa de abastecimiento de gasoil”, creado por FADEEAC y que se actualizaría en tiempo real “se verifica que solamente un 9,58% de los transportistas dijo que pudo cargar combustible sin ningún tipo de restricción; el restante 90,42% verifica restricciones o cupos en su carga, o directamente no consigue ser suministrado; con el consiguiente problema operativo que ello acarrea: tiempos muertos y esperas excesivas, incumplimiento de entregas, exceso de colas, entorpecimiento en las circulación del tránsito, rutas ocupadas por filas de camiones”.

Las acciones concretas que pedían incluían una convocatoria para articular soluciones, elevar el corte de biocombustibles de 5% actual a 20% y distribuir el combustible que llega comprado desde el exterior de forma eficiente para todo el país.

Un día después de divulgarse esa carta fueron recibidos por el subsecretario de Comunicación Institucional, Ariel Kogan. Se convocó a cuatro federaciones de transportistas, además de a las principales petroleras. Después de dos horas de reunión Kogan les remarcó que era muy probable que los buques con carga de gasoil comprados en Houston serían empleados para abastecer la demanda eléctrica ya que correspondían a compras encaradas por Cammesa. También señaló que movilizarían más recursos de Aduana y la Gendarmería para custodiar el suministro de combustible en zonas y puestos fronterizas. El mismo jueves 9 hubo operativos en Iguazú, en zonas limítrofes tanto con Brasil como con Paraguay.

El pedido de un aumento en el corte del combustible para que se incremente el porcentaje de biediesel, la principal demanda del los transportistas recibió un “lo vamos a analizar”.

Desde Córdoba el sector privado venía marcando la grave situación que implica no haber encarado antes la escasez de combustible. A principio de mes, la Mesa Productiva Córdoba apuntó la escasez afectaría las cosechas, las industrias y las distintas cadenas logísticas y que todo ello generaría un impacto en los precios de los productos. Y lamentó las tardías promesas de que el desabastecimiento se solucionaría en las próximas horas. Pero todavía el panorama sigue complicado.

José Arata, de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y vice de Fadeeac apuntó: “Lejos de normalizarse se está agudizando el problema en Córdoba. En capital ya están avisando que no hay gasoil. Hasta ahora lo que veíamos en Córdoba es que a los transportistas que cargaban habitualmente, no nos respetaban precio y nos cobraban un blue con un 20% más, pero nos despachaban. Ahora ya se está cortando. Entonces creo que lo que también hay que pelear es que se sinceren los valores porque no sabemos con qué costos nos movemos. Tenemos transportes que salen de Córdoba al norte con un gasoil de $140 y vuelve 10 días después con uno de $200. Es un panorama muy difícil porque no hay tarifa que cubra esos costos”.

“Hoy el gasoil a granel ronda los $150, en surtidor $162 y se va para arriba hacia el sur de la provincia. Y bueno, YPF fijó un valor de $240 para los camiones de patentes extranjeras. Pero no hay. Por eso estamos insistiendo con el aumento en el corte para que haya una proporción de biodiesel. El corte actual esta bajado a 5% y estamos pidiendo que se suba a 20%. La Federación nuestra tiene estudios hechos, incluso con participación de fábricas de camiones, donde se ve que no le hace ningún daño al motor. Es un salto grande a 20%, pero aún a 15% puede ser un alivio para la situación”, dice Arata.

-¿Le creen a la industria de biocombustible que está en condiciones de abastecer?

-Ellos dicen que sí. Yo hablé con el Ministerio de Servicios Públicos de acá de la Provincia y dicen que está en condiciones y es algo que el gobierno está impulsando, pero va a llevar un tiempo.

-¿De la flota de 650 mil camiones hay una parte importante sin circular?

-Sí, hay una parte importante sobre todo en la zona norte del país. Y acá lo que está pasando en que tenemos socios que no quieren viajar porque no saben a qué costo van a volver a cargar combustible. Lo que hay que tratar es conseguir combustible por lo menos hasta septiembre para tener un alivio, falta parte de la cosecha, maíz, además de todo el movimiento en general. Hay que llegar a septiembre para que se calme un poco todo.

-¿Se puede complicar más en las próximas semanas o puede haber un alivio por el lado del corte?

-Yo creo que va a ser más complicado. Esperemos que me equivoque. No es solo los atrasados en las entregas, son los choferes tirados en la ruta, esperar 24 horas que llegue un camión con combustible, es todo grave. Estamos a la espera de más noticias, prendemos velas a que llegue algo de importación y que se levante el corte. Lo demás es todo paliativo. Tenemos una solución viable, prendemos velas para el biodiesel.