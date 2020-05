Tras el inesperado cierre del Italiano esperan avanzar en las causas del brote de Covid-19

MARIANO NIEVAS

En plena pandemia, cerrar un hospital pareciera una contradicción sanitaria, pero según las autoridades “no quedaba otra alternativa”.

Fueron 91 personas vinculadas al italiano las que dieron positivo de COVID, el lugar del mayor brote epidemiológico en la provincia, de las cuales 33 corresponden al personal de salud.

Para poder establecer el punto inicial del brote, están en marcha una investigación judicial y una administrativa. La judicial a cargo de fiscal Godoy, quien en realidad sigue la ruta desde el geriátrico Santa Lucía en Saldán.

Por diferentes circunstancias, entre ellas el aislamiento, la fiscalía no pudo avanzar más allá de tomar testimonios y pedir documentación.

La investigación administrativa, por su parte, fue solicitada por el Ministerio de Salud de la provincia.

¿Inconducta, negligencia o inevitable? “En ese hospital hubo mucha inconducta, seguro involuntaria, pero de propios pacientes y los trabajadores. Está muy enojada la gente de Córdoba con ese hospital".

La frase corresponde al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quién se metió de lleno en la problemática.

Las declaraciones del ministro a Radio Mitre fueron rebatidas puertas adentro del nosocomio: “Acá estábamos preparados, con todos los elementos, no hubo inconducta. No sabemos cómo pasó. El hospital estaba listo para recibir pacientes con COVID-19, pero desde el Ministerio de Salud nos cambiaron los protocolos de trabajo varias veces” asegura Mónica Oviedo, delegada del Italiano.

Sobre la cuestión de los protocolos hay un punto que puede llegar a ser clave para explicar el brote.

La denominada ‘zona limpia de COVID’ es el área dónde se trataban a todos los pacientes con el resto de las patologías que no estuviesen relacionadas con el coronavirus.

En ese sector es donde aseguran se registró el primer caso positivo, una enfermera del hospital.

“Es probable que haya tenido contacto con un paciente asintomático. De ahí surgió todo, de un área limpia, y dónde hasta ese momento a los pacientes sin síntomas o que se atendían por otras enfermedades, no se les aplicaba el protocolo de atención del COVID. Seguramente fue un error involuntario”, apuntan los empleados del hospital.

Respecto al proceder de los profesionales de la salud y la supuesta ‘inconducta’, fuentes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que siguieron muy de cerca la evolución del brote, aseguraron que, si bien no creen que haya habido una inconducta de los médicos, si estiman que pudo haber cierto “relajamiento” en las pautas y protocolos.

“La estructura del hospital estaba preparada y tenía normas claras de trabajo -explicaron desde el COE-. Este virus es altamente agresivo, por lo tanto, es muy probable que nos pueda ocurrir algo similar en otro lugar, eso es inevitable. Aunque en hospitales como el Rawson la posibilidad es mucho menor, porque los médicos de ahí están acostumbrados a tratar virus infecciosos de alto riesgo y a vivir encapsulados, cuestiones culturales distintas al sistema de salud en general. Muchas instituciones fueron aprendiendo sobre la marcha. Entre los profesionales de la salud hay mucho miedo, por lo tanto, hay que extremar los cuidados y respetar todos los protocolos”.

Aún con muchos interrogantes e incertidumbre para determinar cómo se generó el brote, varios especialistas consultados apuntaron a “la falta de hábitos y de entrenamiento para manejar virus tan agresivos. La falta de experiencia fue importante para entender lo que pasó”.

Desde el COE aseguran que esperan las evoluciones de las investigaciones judiciales y administrativas, para poder clarificar lo sucedido.

El geriátrico de Saldán y el factor Pami. El principal cuestionamiento fue el traslado de más de 30 residentes afiliados al Pami del geriátrico Santa Lucía en Saldán.

Si bien casi todos coinciden en que fue una decisión peligrosa desde lo sanitario acumular tantos pacientes de riesgo en un mismo lugar, desde el hospital aseguran que en los pisos donde fueron internados los pacientes del geriátrico contaban con todos los elementos de seguridad y afirman que desde ahí no surgió el brote.

Rubén Ovelar, titular del Pami Córdoba, en diálogo con este diario defendió el accionar de la obra social: “Desde un principio dijimos que fue un error la clausura del geriátrico, pero como la decisión ya estaba tomada, le propusimos al Ministerio de Salud que los pacientes del geriátrico vayan al San Roque dónde tenían muchas camas disponibles y así concentrarlos a todo en un mismo lugar. Pero desde el COE nos dijeron que cada uno tenía que ir al sanatorio que le correspondía. El número más importante fue al Italiano porque es el prestador más importante del Pami en Córdoba”.

Sobre los contagios Ovelar asegura que no provino de las personas contagiadas del geriátrico sino desde la guardia del Italiano: “Esto está corroborado porque del personal que trabajaba en la zona donde estaban los infectados del geriátrico ninguno se contagió”.

Ovelar además aseguró que el Pami se hará cargo y pagará los servicios de los afiliados que ahora fueron trasladados al Polo Sanitario.

En este marco, por al menos 14 días el Hospital Italiano permanecerá cerrado, y estiman que el operativo de traslado de los más de 50 pacientes al Polo Sanitario se prolongue por una semana, mientras todos sus empleados fueron puestos en una estricta cuarentena.