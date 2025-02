Tras la nueva cena con Milei, Juez toma más distancia de Macri y pone foco en Córdoba

Uno de los protagonistas de la semana que pasó fue el líder del Frente Cívico, Luis Juez, quien tras la vuelta de sus vaca ciones viajó a Buenos Aires, donde se interiorizó respecto a los principales ejes temáti cos que le tocará abordar en el Senado. No fue su única actividad, ni la que más trascendencia tomó. El cordobés cenó una vez más, a solas, con el presidente Javier Milei, en un encuentro que duró más de dos horas y donde en tre otras cosas se cruzó a la pareja del presidente, Amalia ‘Yuyito’ González.

El propio Juez fue el encargado de difundir una postal del encuentro en la red social X: “Hoy cenamos con @JMi lei en #Olivos, hablamos de todo. Disfrutar de los amigos no tiene precio y que sea el Presidente de la Argentina es un inmenso honor”, escribió el dirigente. El “epígrafe” utilizado llamó la atención a propios y extraños.

“Ya comí cinco veces con Milei, es la primera vez que me saco una foto”, lanzó a modo de explicación. “Fue una reunión maravillosa, el Presidente me distingue con mucho cariño, con respeto, estar dos horas comiendo distendido hablando de to do es un lujo que me estoy dando. No soy una persona carente de afecto y con él tengo una excelente relación de amistad, es algo que a mí me enriquece enormemente”, agregó.

Uno de los temas que se trataron en la cena fue la sus pensión de las PASO. El proyecto recibió un fuerte espaldarazo el jueves pasado en Diputados y se espera que el próximo miércoles comience a tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Juez anticipó un escenario parejo en ese ámbito donde no está todo dicho.

“El Senado es complicado porque algunos responden a Cristina y no a sus gobernadores. El Senado, de alguna manera, está más colonizado por Cristina y el tema de las PASO para ellos tiene más que ver con la interna de La Cámpora, que involucra a Máximo (Kirchner) y a Wado (De Pedro). A ellos les preocupa la provincia de Buenos Aires y hay mi radas distintas sobre el tema. Al kirchnerismo lo que más le preocupa es Ficha Limpia”, argumentó el senador.

Alejamiento de Macri

Juez explicó cuál será su posición en torno a las elecciones le gislativas del 2025 y remarcó un concepto que tomó trascendencia a nivel nacional, pero que no estuvo exento de críticas: “Claramente he dicho que voy a trabajar para que La Libertad Avanza tenga músculo parlamentario, que pueda meter diputados y senadores, para que se eleve el nivel de debate en el Senado. Hay que acompañar de cididamente a este gobierno sin pedir nada, son tiempos en los que hay que ser gene rosos porque el enemigo está esperando tu fracaso”.

Respecto al alejamiento de la bancada del PRO, el senador explicó que “he dejado de ser el presidente. Yo tengo formas de pararme que a los tipos que tienen mucho poder les molesta. No soy alguien que acepte la subordinación, tengo el derecho de pensar distinto, me lo he ganado tras 40 años de militancia. Me incomoda una mirada extremadamente centralista, muy portuaria, donde todo tiene que ver con Buenos Aires”, señaló, sin nombrarlo, al ex presidente Mauricio Macri, en una relación que tuvo muchos altibajos, pero que en la actualidad parece ser cada vez más distante.

Según explican desde el juecismo, sin las obligaciones que implica ser presidente de la bancada PRO en el Senado, Juez bajará más a Córdoba a trabajar en su pro yecto 2027, donde ya anunció que quiere ser el candidato a gobernador por la oposición, rol que deberá dirimir con el radical Rodrigo De Loredo, con quien compartió avión en su viaje hacia la Capital Federal y mantiene un buen vínculo.

Libertarios minimizan reunión Juez - Milei

Desde el lado libertario tienen una mirada diferente de las cosas, ya que creen que el proyecto de suspensión de las PASO podría pasar el Senado. “Los gobernadores tienen más fuerza que en Diputados, las provincias que no tienen PASO seguramente acompañen. Vamos a andar bien”, explican y aseguran que en paralelo llevarán al recinto el proyecto de Ficha Limpia, un proyecto que resulta mucho más urticante para algunos representantes de Unión por la Patria. Sin embargo, no ocultan su satisfacción por el acompañamiento que algunos diputados alineados con el kirchne rismo brindaron al proyecto de “suspensión de las PASO”.

Respecto a la reunión y la relación cada vez más sólida entre el Presidente y Juez, algunos libertarios cordobeses se encargaron de bajarle el precio: “Es un vínculo básica mente personal, del cual nosotros no tenemos nada para decir. Pero políticamente Juez sigue en el mismo lugar de siempre. No sé si avanzó casilleros después de todas las cenas que tuvo con Milei”, espetaron.