Treinta y siete futbolistas y cuatro entrenadores: la presencia cordobesa en la Copa Libertadores 2025

Se movió la pelota en la Fase de Grupos de la 66° edición de la Copa Libertadores. Treinta y dos equipos empezaron a desandar la etapa principal del certamen de clubes más importante de Sudamérica, con la ilusión de llegar a la final del 29 de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Mané Garrincha de Brasilia o el Centenario de Montevideo.

En este tramo de la competencia, el fútbol cordobés está representado por Talleres, que afronta su quinta participación desde su debut en 2002. También por 29 jugadores y tres entrenadores, repartidos entre 14 clubes de siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela.

De la instancia Preliminar tomaron parte otros ocho embajadores de nuestra provincia (siete futbolistas y un director técnico), que ampliaron la participación mediterránea a instituciones de Colombia y Uruguay. Los elencos ecuatorianos son los únicos que no registran presencia de cordobeses en el camino hacia ‘La Gloria Eterna’ en esta temporada.

CON EL PIE DERECHO. El cordobés Javier Correa marcó dos goles en el empate 3-3 de Colo Colo de Chile ante Bucaramanga de Colombia. /// CEDOC PERFIL

La cifra total de la delegación de Córdoba en la Copa Libertadores 2025 -37 futbolistas y cuatro directores técnicos- representa el 2,02% de los 1.829 jugadores inscriptos en las listas de buena fe del certamen y el 8,5% de los entrenadores que dirigieron a los 47 equipos intervinientes.

Manda la ‘T’

Talleres, con 16 futbolistas en su planilla oficial, es el equipo que más cordobeses le aporta al histórico certamen organizado por la Conmebol. La cantidad representa un incremento respecto a la nómina que el conjunto de barrio Jardín presentó en la edición 2024, donde contó con 11 oriundos de nuestra provincia en un plantel también integrado por 45 jugadores.

En el debut del miércoles pasado ante Sao Paulo (0-1 en el Estadio Kempes), los riocuartenses Guido Herrera y Santiago Fernández, el morterense Gastón Benavídez y los capitalinos Nahuel Bustos y Emanuel Reynoso fueron los que sumaron minutos. Entre los suplentes estuvieron el arroyitense Augusto Schott y el varíllense Gustavo Albarracín.

En la ‘T’, el lote de jugadores de Córdoba incluye a nueve juveniles: el arquero Santi Barbi, los defensores Tomás Olmos, Joaquín Salas y Timoteo Chamorro, los mediocampistas Jeremías Gallard, Giovanni Baroni y Emiliano Chiavassa, y los delanteros Ignacio Pedano y Valentín Dávila.

MILLONARIO. Fabricio Bustos, el marcador lateral nacido en Ucacha, fue titular en el debut de River ante Universitario de Deportes de Perú. /// CEDOC PERFIL

El debutante Central Córdoba de Santiago del Estero, con los ex Talleres Diego Barrera, Favio Cabral y Santiago Moyano (también tuvo un paso por Instituto) y el ex Belgrano Yuri Casermeiro, es el segundo equipo del campeonato con más cantidad de cordobeses en su plantel.

El lateral Fabricio Bustos (River Plate) y el atacante Luciano Vietto completan el listado de representantes de la provincia entre los equipos de la AFA.

De exportación

Además de los 22 que se desempeñan en Argentina, otros ocho futbolistas cordobeses compiten en el cuadro principal de la Copa Libertadores 2025, repartidos en siete equipos extranjeros. En este grupo, la embajada más numerosa está en Deportivo Táchira de Venezuela, que tiene en sus filas al defensor Lucas Acevedo y al volante Juan Manuel Requena.

Acevedo es oriundo de Justiniano Posse, tiene 33 años y una extensa carrera que inició en 2011 en Tiro Federal de Rosario. Luego jugó en Rosario Central, Nueva Chicago, Estudiantes de San Luis, Ferro, San Martín de Tucumán, Santamarina de Tandil, Colón de Santa Fe, Platense, Palestino de Chile, Atrómitos de Grecia y el club chipriota Nea Salamina Famagusta de Fútbol.

DUPLA CORDOBESA. Juan Manuel Requena y Lucas Acevedo comparten plantel en Deportivo Táchira de Venezuela. /// CEDOC PERFIL

Requena, de 26 años, nació en Arroyo Cabral y vistió las camisetas de Newell´s Old Boys de Rosario, Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Santamarina de Tandil, San Telmo y Atlanta.

El otro representante de Venezuela en el certamen, Carabobo Fútbol Club, cuenta en sus filas con Ezequiel Neira, defensor de 24 años con pasado en Olimpo de Laborde, Instituto, Desamparados de San Juan, Sol de América de Formosa y Gimnasia y Tiro de Salta.

Con la camiseta de Cerro Porteño de Paraguay, Federico ‘Pachi’ Carrizo afronta su sexta participación en la Copa Libertadores, certamen que también jugó con Peñarol de Uruguay y Boca Juniors. El mediocampista de 33 años, formado en Villas Unidas de Villa Giardino y en Las Palmas, también registra pasos por Rosario Central y Cruz Azul de México.

EXPERTO EN GOLES. A los 40 años, el bellvillense Hernán Barcos se mantiene vigente, defendiendo los colores de Alianza Lima de Perú. /// CEDOC PERFIL

El delantero Javier Correa (Colo Colo de Chile), el zaguero Santiago Ramos Mingo (Bahía de Brasil), el lateral-volante Nicolás Pasquini (Sporting Cristal de Perú) y el atacante Hernán Barcos (Alianza Lima de Perú), son los otros cuatro cordobeses que siguen en carrera.

En la Fase Preliminar, el ex Belgrano Pier Barrios, el ex Instituto Gregorio Rodríguez y el ex Talleres Lautaro Guzmán representaron a Melgar de Perú. En la misma instancia compitieron el arquero Leandro Requena (Deportes Iquique, Chile) y los delanteros Gonzalo Lencina (Deportes Tolima, Colombia) y Franco Soldano (Defensor Sporting, Uruguay), y estuvo inscripto el atacante Iker Zufiaurre (Boca Juniors).

CARLOS BUSTOS. El ex delantero, con pasado en los clubes cordobeses San Lorenzo y Belgrano, dirige al peruano Universitario de Deportes. /// CEDOC PERFIL

Con el buzo puesto

A fines del año pasado, Fabián Bustos fue tentado para dirigir a Belgrano, club donde tuvo una experiencia como delantero tres décadas atrás. Finalmente, ‘El Toro’ decidió quedarse en Universitario de Deportes, luego de ganar los Torneos Apertura y Clausura de la Liga 1 y ser elegido el mejor entrenador de 2024 en Perú.

Bustos es uno de los tres DT que representa a nuestra provincia en la Copa Libertadores, junto al ex Talleres Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza de Brasil) y el riocuartense Flavio Robatto (Bolívar de Bolivia). Otro entrenador con pasado albiazul, Walter Ribonetto, condujo a Melgar en la Fase Preliminar.

CON PASADO ALBIAZUL. El DT de Fortaleza Juan Pablo Vojvoda dirigió a Talleres y jugó para Sportivo Belgrano de San Francisco y Sarmiento de Leones. /// CEDOC PERFIL

LA EMBAJADA CORDOBESA

Talleres (16). Giovanni Baroni, Nahuel Bustos, Valentín Dávila, Tomás Olmos, Ignacio Pedano, Emanuel Reynoso, Joaquín Salas (Córdoba); Santiago Fernández, Jeremías Gallard y Guido Herrera (Río Cuarto); Gastón Benavídez (Morteros); Santino Barbi (El Tío); Augusto Schott (Arroyito); Emiliano Chiavassa (San Francisco); Gustavo Albarracín (Las Varillas); Timoteo Chamorro (Pilar).

Central Córdoba (4): Diego Barrera (Río Tercero); Favio Cabral (Córdoba); Yuri Casermeiro (Piquillín); Santiago Moyano (Villa del Totoral).

Deportivo Táchira (2): Lucas Acevedo (Justiniano Posse); Juan Manuel Requena (Arroyo Cabral).

Alianza Lima (1): Hernán Barcos (Bell Ville).

Bolívar (1): DT Flavio Robatto (Río Cuarto).

Carabobo (1): Ezequiel Neira (Laborde).

FIGURA REPETIDA. Federico ‘Pachi’ Carrizo juega su sexta Copa Libertadores con la camiseta de Cerro Porteño de Paraguay. /// CEDOC PERFIL

Cerro Porteño (1): Federico Carrizo (Villa Giardino).

Colo Colo (1): Javier Correa (Córdoba).

Esporte Clube Bahía (1): Santiago Ramos Mingo (Córdoba).

Fortaleza (1): DT Juan Pablo Vojvoda (General Baldissera).

Racing Club (1): Luciano Vietto (Balnearia).

LUCIANO VIETTO. El delantero de Balnearia viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana con la camiseta de Racing Club. /// CEDOC PERFIL

River Plate (1): Fabricio Bustos (Ucacha).

Sporting Cristal (1): Nicolás Pasquini (Marcos Juárez).

Universitario de Deportes (1): DT Fabián Bustos (Córdoba).

Melgar FC (4): DT Walter Ribonetto (Corral de Bustos); Pier Barrios y Gregorio Rodríguez (Córdoba); Lautaro Guzmán (Villa María). (*)

Boca Juniors (1): Iker Zufiaurre (Río Cuarto). (*)

Deportes Iquique (1): Leandro Requena (Malagueño). (*)

Deportes Tolima (1): Gonzalo Lencina (Alta Gracia). (*)

Defensor Sporting (1): Franco Soldano (Córdoba). (*)

(*) Eliminados en Fase Preliminar.