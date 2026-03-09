Un cordobés al frente del rugby nacional: Félix Páez Molina presidirá la UAR

El rugby argentino tendrá por primera vez a un cordobés en la conducción de su entidad máxima. Félix Páez Molina, dirigente del Jockey Club de Córdoba y actual vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), asumirá como presidente de la institución tras la Asamblea prevista para el 26 de marzo.

Su llegada al cargo marca un hecho histórico para el deporte provincial: será el primer dirigente cordobés en presidir la UAR, una institución que durante décadas estuvo dominada por la dirigencia del rugby de Buenos Aires. Páez Molina reemplazará a Gabriel Travaglini, dirigente del CASI, y su designación responde al sistema de alternancia que la UAR mantiene entre representantes del área metropolitana y del interior del país.

Un dirigente formado en Córdoba

Páez Molina tiene una larga trayectoria dentro del rugby cordobés. Fue presidente del Jockey Club de Córdoba y también encabezó la Unión Cordobesa de Rugby, desde donde impulsó el desarrollo institucional del deporte en la provincia.

En los últimos cuatro años se desempeñó como vicepresidente primero de la UAR, cargo desde el cual participó de las principales decisiones de la entidad.

La nueva conducción de la UAR mantendrá la estructura institucional que se consolidó desde 2008, caracterizada por estabilidad interna y ausencia de disputas electorales dentro del rugby argentino.

En ese marco, el nuevo Consejo Directivo tendrá una mesa ejecutiva integrada por cinco dirigentes que concentrarán las principales decisiones de la entidad. Además de Páez Molina, formarán parte de ese núcleo:

Fernando Rizzi , vicepresidente primero

, vicepresidente primero Jaime Barba , vicepresidente segundo

, vicepresidente segundo Rodrigo Roncero , secretario

, secretario Matías Gorosito, tesorero

En caso de ampliarse la mesa ejecutiva, también podría incorporarse Gustavo Cohen, histórico dirigente del CASI.

La influencia del espacio de Pichot

Aunque el regreso de un dirigente del interior a la presidencia cumple con el esquema de rotación territorial, el nuevo armado mantiene la influencia del sector cercano a Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas y figura central en la política del rugby argentino en las últimas dos décadas.

Varios de los dirigentes que integrarán la nueva conducción tienen vínculos directos con ese espacio. Entre ellos aparecen Fernando Rizzi, ex secretario de la UAR y ex presidente del board de Jaguares, y Rodrigo Roncero, integrante del histórico plantel de Los Pumas que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 2007.

El esquema refleja la continuidad del modelo que se consolidó desde la llegada de Porfirio Carreras a la conducción de la UAR en 2008 y que luego tuvo como presidentes a Luis Castillo, Carlos Araujo, Marcelo Rodríguez y Gabriel Travaglini.