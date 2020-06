Un llamado a las llamas

Lic. Clementi Rosso - Sommelier de la política

Es evidente que desde la Nación, la Provincia y el Municipio, mientras dure el aislamiento obligatorio, van a llevar adelante medidas de recorte que en algunos casos se limitan al flequillo y las puntas, pero que en ciertas áreas administrativas equivalen a pasar la cero.

Esto ha desatado una catarata de protestas en las que no se respeta el distanciamiento y, por más que se utilice barbijo, no se sabe si lo hacen para protegerse del coronavirus o de los gases lacrimógenos. “No deberían gastarse en usarlos”, me dijo un sindicalista. “Con el atraso en el pago de sueldos, las suspensiones y los despidos, tenemos motivos de sobra para llorar, no nos hace falta que nos ayuden a hacerlo”.

Quizás donde más profundo se ha aplicado el bisturí sea desde el Palacio 6 de Julio, al que pronto podrían tener que rodear de una fosa con cocodrilos para contener las protestas del Suoem. Con un fervor piromaníaco parecido al de su antecesor Rubén Daniele, la secretaria general del gremio, Beatriz Biolatto, prometió que “Córdoba va arder” si avanzan con el ajuste, una frase a la que desde la Municipalidad respondieron quitándoles la chapa de inspectores a 450 empleados. Esta perspectiva ígnea ha provocado alarma entre los bomberos, que ahora se preparan para un incendio en la escala de la Roma imperial.

En la Provincia, mientras tanto, apelan al antiguo método del “sana, sana, colita de rana” con el SEP, después de la reforma previsional que buscó compensar el déficit de la Caja y que el titular del sindicato, José Pihen, logró sortear al finalizar el trámite de su jubilación justo antes de que el croupier gritara: “¡No va más!”. Desde El Panal bien podrían justificar que otorgaron el beneficio por sugerencia del COE, para evitar que Pihen, dentro del grupo de riesgo, siga protestando en las calles y arriesgándose al contagio.

Así como se lo consulta al Comité sobre la posibilidad de dar vía libre a prácticas deportivas como el paracaidismo, las artes marciales mixtas o el patinaje artístico, ¿por qué no podría hacérselo responsable del ingreso del veterano dirigente de los estatales a la clase pasiva?

En el ámbito nacional, la intervención del estado en la empresa Vicentin reabrió de inmediato la grieta entre los argentinos, que a esta altura tiene mayor profundidad que cualquier reflexión de Dario Sztajnszrajber, Beatriz Sarlo o Claudio María Domínguez. Con los defensores de la propiedad privada de un lado y los promotores de la privación de la propiedad del otro, la discusión levantó temperatura y logró el prodigio de que los programas informativos dejaran de hablar de la cuarentena por un rato, algo que durante los últimos tres meses solo había ocurrido cuando en Noticiero 12 le hicieron la despedida a Gustavo Tobi.

No faltaron quienes compararon la decisión de Alberto Fernández con las estatizaciones de Nicolás Maduro en Venezuela, y hasta se calzaron los binoculares para avistar el pajarito que pudiera haberle sugerido a nuestro Presidente una medida semejante. Dicen que algunos ruralistas se habrían alistado con honderas al borde de los caminos para atacar al ave consejera, en reemplazo de los denominados “piquetes de la abundancia” que hoy carecerían de sentido porque el tránsito en las rutas se ha visto reducido de forma drástica; y, sobre todo, porque… no hay ninguna abundancia.

Mientras tanto, en Córdoba ya existen zonas donde se permite realizar reuniones familiares, lo que si hablamos de algunos políticos que son mis clientes, casi equivale a organizar convenciones partidarias porque, quien más quien menos, todos en la familia ocupan algún cargo en la estructura. Uno de ellos me confesó: “Nosotros hemos heredado esta vocación de nuestros ancestros. Mi bisabuelo fue caudillo, mi abuelo presidente de comité, mi papá concejal y mi hermano puntero, aunque él no participa en política. Es wing izquierdo”.

Cabe esperar que se actúe con responsabilidad, para que el próximo fin de semana se autorice la celebración del día del padre, así los niños pueden entregarle a su progenitor esas pantuflas, esos calzoncillos y esas medias que ahora tan bien recibidos serán, con la falta que hacen para andar adentro de la casa.