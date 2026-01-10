Un viaje a las raíces de la humanidad

El mapa de África suele dibujarse en el imaginario colectivo con trazos de safari o postales de carestía. Sin embargo, la gestora cultural Gabriela Marassa, directora de GM Producciones, propone un recorrido que desarticula el estereotipo para sumergirse en la densidad histórica y antropológica de Etiopía.

Se trata de un tour que ofrece una experiencia de rescate y difusión de la cultura etíope con un itinerario que, diseñado para febrero de 2026, es una expedición hacia el origen.

El punto de partida

La travesía comienza en Addis Abeba, donde el Museo Nacional resguarda a "Lucy" (Dinkinesh), la homínida de 3,5 millones de años que redefinió la comprensión de la evolución humana. Ese será el punto de partida para un recorrido que alterna la aridez de los altiplanos con la exuberancia de los parques nacionales.

Santuarios naturales y fauna endémica

En las Montañas Bale, el paisaje se vuelve escenario de lo endémico. El altiplano de Sanetti, el más alto del continente, ofrece la posibilidad de avistar al lobo etíope, mientras que el bosque de Harenna se impone como uno de los más densos del país. La naturaleza aquí no es un fondo, sino un actor principal que convive con la fauna local, desde el nyala de montaña hasta el rálido de Rouget.

El Valle del Omo: un mosaico cultural vivo

El componente humano y cultural, eje del trabajo de Marassa, cobra relevancia en el Valle del Omo. El contacto con las tribus Dorze, famosas por sus chozas en forma de colmena y sus tejidos, o los Konso, cuya arquitectura y terrazas agrícolas son Patrimonio de la Humanidad, permite observar formas de vida que resisten la homogeneización global.

El viaje también incluye la visita a las tribus Mursi y sus tradicionales platos labiales, y a los Bodi, conocidos por sus cicatrices ornamentales.

Fe e historia en la “Petra de África”

La última etapa de la travesía se reserva para la espiritualidad y la historia imperial. Desde las iglesias del siglo XIV en el lago Tana hasta los castillos de Gondar, el recorrido culmina en Lalibela. Allí, las 11 iglesias talladas en roca, conocidas como la "Petra de África", cierran un círculo de 15 días dedicados a descubrir un país que es, en sí mismo, un museo a cielo abierto.

Konso. También llamada Karat o Karat-Konso está considerada como la puerta de entrada a la región del Valle del Omo.