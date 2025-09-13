Una “batalla judicial” para la entrevista: el fiscal no la autorizó, el juez no se opuso

La entrevista con Guillermo Kraisman fue acordada el 19 de agosto pasado. Perfil CÓRDOBA solicitó autorización al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) para ingresar al complejo de Bouwer, donde se encuentra alojado en el Módulo MX2.

El SPC le pidió su consentimiento e informó al fiscal Anticorrupción N° 2, Franco Mondino, quien había elevado a juicio la causa, para que diera su autorización.

El 26 de agosto, el SPC comunicó a este medio que Mondino no autorizó la realización de la entrevista, sin ofrecer argumentos particulares al caso. Citó una resolución de la Cámara 11ª del Crimen que no permitió que otro medio entrevistara a Néstor Aguilar Soto, acusado del femicidio de Catalina Gutiérrez.

Perfil CÓRDOBA consideró arbitraria y sin fundamentos específicos la decisión del fiscal, elaboró un nuevo pedido al Juzgado de Control del fuero, haciendo hincapié en el interés público de la causa judicial –por afectar fondos de la Legislatura de Córdoba–, el necesario control externo de la prensa y los derechos civiles que poseen las personas privadas de la libertad.

El 8 de septiembre pasado, el juez Gustavo Hidalgo, resolvió favorablemente la solicitud, advirtiendo que “no existe motivo para objetar lo solicitado, debiendo garantizar el derecho del interno a la libertad de expresión y comunicación y el derecho de la comunicadora social a ejercer su actividad profesional”.

La entrevista se realizó el jueves pasado, 11 de septiembre.