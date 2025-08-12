Elevan a juicio la causa contra Kraisman por el caso de "la empleada fantasma"

El fiscal de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, Franco Mondino, requirió la citación a juicio contra Guillermo Kraisman por supuesta tentativa de defraudación a la administración pública en el marco de la causa de la presunta "empleada fantasma" de la Legislatura de Córdoba.

"Empleada fantasma"

El Ministerio Público Fiscal (MPF) precisó que la Fiscalía resolvió la elevación a juicio de Kraisman "por considerarlo como probable autor responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa".

También se solicitó la citación a juicio de Luciana Castro, exdirectora de un polideportivo municipal, como coautora del mismo delito que el dirigente justicialista, y de Virginia Martínez, la supuesta "empleada fantasma" por "considerarla como probable autora responsable de falso testimonio agravado, a título de autora", agregaron fuentes del MPF.

Causa Kraisman

El expediente se abrió en enero pasado luego de que el exfuncionario municipal fuera detenido en flagrancia cuando se presentó con otra funcionaria -ahora desplazada-, Luciana Castro, en el Bancor, sucursal de barrio General Paz e intentaron extraer $950.000 de una cuenta sueldo a nombre de Virginia Martínez.

En esa ocasión la cajera advirtió que no eran los titulares del DNI que habían presentado. A la par del procedimiento, la dueña del documento, conocida como la "empleada fantasma", se presentó a la Justicia a formular la denuncia.

En la investigación declaró como testigo la legisladora oficialista Nadia Fernández, quien firmó el contrato de Martínez en diciembre de 2024 año pasado como empleada legislativa. Ese vínculo duró un mes y fue dado de baja. En su declaración Fernández negó la existencia de "empleados fantasma" en la Legislatura Unicameral.

El juez de Control Número 5, Carlos Lezcano, elevó en abril a juicio la causa contra Kraisman acusado del robo de un blíster de bondiola, jamón crudo y un frasco de vidrio con cerezas en un supermercado de la ciudad de Córdoba.

La imputación en este caso es por "el delito de robo en grado de tentativa", indicaron fuentes judiciales.

El episodio ocurrió el sábado 31 de agosto de 2024 en en el local de Mariano Max, ubicado en avenida Vélez Sársfield al 4.100 de barrio Irupé.