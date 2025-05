Manuel Serrano: “Una final Platense-Huracán le hace bien al fútbol argentino”

El llamado de PERFIL CÓRDOBA encuentra a Manuel Serrano disfrutando de una hora de esparcimiento en las playas de la Costa del Sol. Tomar mate al mediodía frente a las aguas del Mediterráneo forma parte de la rutina del ex arquero que en Córdoba vistió las camisetas de Huracán de La France, Racing, Belgrano e Instituto, y que tuvo su época de esplendor atajando en Platense y Huracán de Parque Patricios. “Pensar que con mis amigos íbamos a bañarnos al Canal Maestro, en Estación Flores”, recuerda sobre sus tiempos en el barrio Villa Adela, donde el oriundo de Candelaria (San Luis) se radicó siendo pequeño junto a su familia.

“Tengo mi departamento a tres cuadras del mar, y realmente es un sueño. Aquí puedo disfrutar del día a día junto a mi familia, y también trabajar en lo que más me gusta”, refiere sobre su presente en Juventud Torremolinos, club que acaba de ascender a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. “Allí entreno a todos los porteros de la cantera”, comenta ‘Manolo’, y enseguida vuelve sobre sus pasos: “Porteros, cantera… hace tres años que vine a vivir aquí y ya estoy hablando como un español”.

SABE DE QUÉ SE TRATA. En España, Serrano se desempeña como entrenador de arqueros en el Club Juventud Torremolinos. /// GENTILEZA MANUEL SERRANO

La final entre Platense y Huracán oficia de excusa para el contacto. Serrano jugó 172 partidos en El Calamar entre 1987 y 1992, y disputó 18 encuentros con El Globo en la temporada 1992/93. “Me alegra que sean estos dos equipos los que hayan llegado a la definición del Torneo Apertura. Realmente es un milagro; lo de Huracán tal vez no tanto, porque se trata de un gigante dormido, pero lo de Platense sí”, sostiene el ex cuidapalos. “Es algo que le hace bien al fútbol argentino y creo que va a ser una final muy bonita”, destaca sobre el partido en Santiago del Estero.

Tras una extensa carrera como futbolista, que incluyó pasos por otros seis equipos argentinos, ‘Manolo’ trabaja como entrenador de ‘porteros’ en Juventud Torremolinos, club que acaba de ascender a la tercera división de España.

De calamares y quemeros

“A Platense lo seguí todo el torneo. Me quedo despierto a la madrugada para ver los partidos por televisión, y en mi casa me quieren matar”, cuenta Serrano con una sonrisa. “Se ha hecho un equipo incómodo, que me hace acordar mucho al de nuestra época, cuando casi siempre les ganábamos a los grandes. Si bien perdió partidos, nadie lo pasó por encima”, sostiene.

“Le tenía mucha fe a la dupla técnica. Con Sergio Gómez compartimos plantel en Platense y con Favio Orsi trabajamos juntos en Fénix, y sé qué clase de personas son. Se nota que hay una linda dinámica y una buena vibra entre los entrenadores y un grupo de futbolistas que, como dijo uno de los DT, juegan por la familia, por la gente y por ellos, más allá de que muchos no tienen la heladera llena en la casa”, puntualiza.

PASADO CALAMAR. “En Platense pasé los mejores años de mi vida”, afirma Serrano, quien defendió el arco de 12 clubes en su carrera.

Sobre el presente de Huracán, Serrano afirma: “El trabajo de (Frank) Kudelka es muy bueno, y los cordobeses lo saben porque en Talleres hizo maravillas. Te puede gustar más o menos, pero sus equipos juegan a algo y es un técnico que convence al jugador y saca lo mejor de él. Parecido a lo de (Ricardo) Zielinski, que ojalá pueda enderezar el rumbo de Belgrano”.

¿Por quién voy a hacer fuerza en la final? Y… mi corazón tira para Platense, aunque también tengo un gran recuerdo de Huracán.

“En Platense pasé los mejores años de mi vida. Allí estuve cinco años, atajé en más de 170 partidos, ganamos una Liguilla (Torneo Clasificatorio 1987/88), jugué con grandes futbolistas, como De Vicente, Alfaro Moreno, Baena, Cascini, Spontón, Diego Díaz, Espina, Cravero, Orellano, Boldrini y muchos otros, y también conocí a mi esposa, que jugaba al básquetbol en el club. Pasé buenas y malas, pero es un lugar especial, del que tengo muy buenos recuerdos”, comenta Serrano sobre la institución de Vicente López.

VIAJE EN GLOBO. Serrano integró el plantel de Huracán en la temporada 1982/1983. “También tengo muy buenos recuerdos de ese club”, destacó. /// CEDOC PERFIL

“En 1992 me compré el pase para ir a River, pero la transferencia finalmente no se dio y entonces Hugo Issa, que era mi representante, me llevó a Huracán. Ahí estuve una temporada, con (Enzo) Trossero y (Hugo) Villaverde como técnicos, salimos terceros en el Apertura y dejé muchos amigos, como Váttimos, ‘Anguila’ Gutiérrez o ‘Teté’ Quiroz”, añade.

La reseña del protagonista parece anticipar la respuesta a ‘la pregunta del millón’: “¿Por quién voy a hacer fuerza en la final? Y… mi corazón tira para Platense, aunque también tengo un gran recuerdo de Huracán. Si tuviera que decirlo en porcentaje, sería un 90 a 10 a favor del Calamar”.

ILUSION EN ASCENSO. Manuel Serrano y el reciente festejo por el ascenso de Juventud Torremolinos a la tercera división del fútbol español. /// GENTILEZA MANUEL SERRANO

Viaje a lo inesperado

Serrano se radicó en Málaga hace tres años, y antes de trabajar en Juventud Torremolinos hizo una experiencia como entrenador de arqueros en Lorca Deportivo, el club que pertenece a Hugo Issa.

“Vinimos después de la pandemia, porque mi esposa (Andrea, actual integrante del equipo veterano de básquetbol femenino de Unicaja) nos propuso a mí y a nuestras hijas, Julieta y Camila, irnos a vivir fuera de Argentina, tras el fallecimiento de su madre. Estábamos bien en Pilar, donde yo jugaba y entrenaba en los torneos intercountry, pero acepté radicarme en otro país con la condición de que fuera un lugar que tuviera playa”, relata Manuel.

CAMBIO DE PLANES. Luego de la pandemia, Manuel se radicó en España junto a su esposa Andrea y sus hijas Julieta y Camila.

“Acá tenés sol los 365 días del año, una tranquilidad increíble, estabilidad económica y oportunidades laborales, y está lleno de argentinos. También se come muy bien y a buen precio, y estás cerquita de otros países. Ya conocí París, Roma y Londres, donde vi la Finalissima que Argentina e Italia jugaron en Wembley en 2022”, agrega el ex guardameta.

“Estoy muy feliz. Torremolinos es un lugar ideal para disfrutar esta etapa de mi vida, en la que ya tengo 60 pirulos. Extraño, pero no tanto como pensaba. El club donde estoy es muy familiar y su gente me quiere, y vivo a tres cuadras de la playa, lo que realmente es un sueño”, subraya Serrano. “No sé si alguna vez voy a volver… Además, le tengo pánico a los aviones, y el viaje es muy largo”, apunta. Y nuevamente deja escapar una sonrisa.

HINCHA DE CÓRDOBA. "Sólo tengo palabras de agradecimiento para esa ciudad", destaca el arquero que nació Candelaria (San Luis) y se formó como deportista en la Docta. /// GENTILEZA MANUEL SERRANO

Recuerdos de provincia

América y El Triunfo fueron los equipos de Villa Adela donde Manuel Serrano empezó a jugar al fútbol. A los 15 años se marchó de su casa y se fue a vivir debajo de la tribuna de Huracán de barrio La France. “Es un club al que le voy a estar agradecido de por vida, ya que me permitió empezar a cumplir mis sueños, con ‘Tuli’ Quinteros como primer maestro”, dice sobre El Luminoso.

“Ahí me vieron jugar Pedro Marchetta y Juan Martínez, el DT y el presidente de Racing, y ellos me llevaron para Nueva Italia. En la Academia fue donde empecé a vivir del fútbol y tuve la chance de jugar en Primera División, junto a futbolistas como ‘El Pato’ Gasparini, (Pascual) Noriega, (Osvaldo) Coloccini y muchos más”, añade.

MADE IN CÓRDOBA. Serrano y Manuel Pérez, presidente de Racing. “En Nueva Italia siempre me tienen presente y eso me pone muy contento”, destaca el ex arquero. /// GENTILEZA MANUEL SERRANO

De su paso por Belgrano, ‘Manolo’ habla de “una experiencia no tan buena, ya que las cosas no se dieron como las había pensado”. “De todos modos, es un club que me gustó mucho y donde lo pasé muy bien, junto a compañeros como ‘Luifa’ Artime y un gran DT como Fernando Areán”, señala. “Ahí nomás, ‘Pucho’ Arraigada me llevó a Instituto, donde tuvimos un año maravilloso. En ese plantel estaban Leyva, Oliva, Bessone, Del Olmo…, y terminamos jugando la final por el segundo ascenso”, agrega.

“De los clubes grandes de Córdoba, sólo me faltó jugar en Talleres. Conozco a (Andrés) Fassi, ya que lo tuve en Racing como preparador físico, y espero que le vaya muy bien, porque es un tipo muy laburador”, agrega. “Cuando me preguntan de qué club soy hincha, digo que soy hincha de Córdoba. No tengo más que agradecimiento para esa ciudad”.

LOS PORTEROS DE LA CANTERA. Serrano hace docencia formando a sus futuros sucesores en el puesto donde se desempeñó en 12 clubes profesionales. /// GENTILEZA MANUEL SERRANO

DE ARCO A ARCO

Nombre y apellido: Manuel Esteban Serrano.

Lugar y fecha de nacimiento: Candelaria (San Luis), 25 de enero de 1964.

Trayectoria como futbolista: Huracán de Córdoba, Racing de Nueva Italia, Gimnasia y Tiro de Salta, Platense, Belgrano, Instituto, Los Andes, Argentino de Quilmes, Tristán Suárez, Argentinos Juniors, Cultural Argentino de La Pampa y Aldosivi de Mar del Plata.