Una leyenda en Alta Gracia

por Marcos Villalobo

Se está viviendo, en la localidad de Alta Gracia, un fin de semana con el mejor handball del país, ya que se está desarrollando la Fase 1 del Nacional de Clubes Adultos “A”.

La particularidad de este certamen es que está vistiendo la camiseta de Municipalidad de Alta Gracia Sebastián Simonet, una leyenda nacional de este deporte.

El mayor del clan Simonet retornó de Europa, luego de una carrera maravillosa, donde debutó SAG Villa Ballester, jugó en cuatro equipos profesionales del Viejo Continente, ganó dos medallas de oro panamericanos, participó de dos Juegos Olímpicos, y acaba de obtener con la Selección nacional su pasaje para Tokio 2020.

El central dialogó con PERFIL Córdoba y contó sobre su arribo al flamante campeón del torneo Apertura del handball de Córdoba, y narró: “El año pasado vine a un campus para chicos y pegué muy buena onda con la gente de acá. Cuando anuncié que me volvía de Europa ellos se pusieron en contacto conmigo y enseguida cerramos todo para jugar en Alta Gracia. Me gustó mucho la idea de jugar para un equipo del interior, algo que no es muy habitual, y en un torneo como este, el Nacional, con todo lo que se estuvo armando me pareció muy interesante”.

Seba Simonet llegó el lunes a la mañana a Alta Gracia y comenzó rápidamente a entrenar con el equipo. “A los chicos ya los conocía del año pasado cuando hicimos el campus jugamos un partido, hay un muy buen nivel, con chicos que juegan muy bien al handball y me fue fácil adaptarme al juego que propone el equipo. Estoy muy contento de participar de este proyecto”, contó el ex jugador de Ademar león, de España, al tiempo que se mostró entusiasmado con “la gastronomía” del lugar.

“Estoy un poco enamorado de la ciudad y de cómo me tratan”, dijo Simonet que desde ayer está en plena competencia en el Polideportivo, donde en las tribunas es acompañado y alentado por su esposa e hijas.

Gladiador de oro. Los ecos de la conquista de la medalla de oro con “Los Gladiadores” en Lima 2019 aún se sienten. “Es lindo seguir recordando y todavía está la imagen del oro ganado fresco”, afirmó Sebastián Simonet.

En ese marco, el jugador que disputó seis campeonatos del Mundo, contó: “Viví a los Panamericanos con mucha emoción, porque fue ya terminando mi carrera, fue algo precioso. Antes de empezar no me imaginaba jugar un Panamericano, y ya jugué tres. Fue algo hermoso, porque también estaba un poco más relajado. Hace un par de meses me propuse disfrutar más, y no sufrir tanto por querer hacer todo bien. Lo disfruté más que otras veces, por eso estoy muy contento con esta clasificación a Tokio”.

Sebastián es hijo de Luis Simonet y Alicia Moldes (ambos ex jugadores de la Selección argentina de handball) y hermano de Diego y Pablo, también dos históricos de la albiceleste. “El apellido Simonet en el handball tiene mucho peso y responsabilidad, pero nunca nos sentimos más o menos por ser un Simonet. Jugamos como si fuésemos cualquiera, cuando entramos a la cancha nos olvidamos de todo eso, quizás afuera junto a otros jugadores estamos más expuestos, pero nunca lo viví como una presión”, explicó el jugador de 33 años.

En enero de este año, había anunciado en España que jugaba su última temporada a nivel clubes, y que, probablemente, en los Panamericanos se despedía. Sin embargo, apareció esta propuesta desde Alta Gracia y el pasaje a los Juegos Olímpicos, que le permiten al mayor de los hermanos seguir jugando, y, ahora, soñar con decir adiós a las canchas en Japón.

Torneo de estrellas

De la Fase 1 del Nacional de Clubes Adultos “A” que desde ayer se disputa en Alta Gracia, no sólo se destaca la presencia de Sebastián Simonet, también están presentes jugando para Universidad Nacional de Lujan, Federico Fernández e Ignacio y Federico Pizarro. A propósito, mañana, a las 16, se enfrentarán Municipalidad ante UNLu.

En tanto, en damas, el representante cordobés es Jockey Club que cuenta con la ex-olímpica Lucía Haro.