Una madre, cinco hijos, un padre denunciado por violencia y las demoras de un sistema hostil

Tiene 31 años, cinco hijos e hijas y poco más. Pero tiene la dignidad de afrontar el proceso de alfabetización para intentar ofrecerles a ellos una mejor calidad de vida y las oportunidades que hasta este momento de su vida a ella le faltaron.

Pero, además de lidiar con la pobreza, esta mujer también tiene que soportar la violencia que ejerce, en todas sus formas, el progenitor de los hijos que tienen en común. Él es una persona ausente en el rol cotidiano como padre, que cada tanto aparece para buscarlos, siempre provocando algún daño a la madre. Por eso tiene ocho denuncias en su contra.

El jueves previo al pasado Día de la Madre, la mujer se dio con que el hombre pretendía llevarse a los hijos justo el domingo del homenaje. El objetivo no era otro más que pretender vulnerar su integridad emocional en un día tan significativo para ella.

“Hace meses que no los ve, que no les trae nada y justo va a venir para arruinarme mi día”, así fue el mensaje que la madre le envió a Mónica Lungo, docente fundadora y directora de la escuela Alegría Ahora, una experiencia de educación popular dentro del sistema educativo formal en Córdoba. La institución funciona en barrio Bella Vista.

Una de las denuncias por violencia de género contra su ex fue por entrar con una pistola a la casa que compartían. Luego, sus hijos le confesaron a la mamá que su padre les mostró el arma de fuego en uno de los esporádicos encuentros. Por ese y otros motivos, la mujer considera que el hombre es un riesgo para los pequeños.

Ella ya no tiene terror a la violencia de su ex, la soportó durante años y aprendió a sobrevivir. Hoy su gran miedo es que Tribunales de Familia le quite sus dos nenas y tres varones. Su lucha continúa también por esa vía judicial.

Ese jueves anterior al Día de la Madre, alterada por el interés de su expareja de llevarse a sus hijos el domingo de la celebración bajo amenazas (tocándose la cintura como si tuviera un arma) e insultos, ella quiso renovar la restricción de acercamiento y no obtuvo respuestas en la Unidad Judicial de su barrio. Ahí apareció la docente y la escuela para protegerla. Un bálsamo.

“La convencí que viniera a la escuela así podíamos ayudarla. Llegó y lloró en mis brazos. No mucho, porque sostiene 5 vidas y sabe que no puede quebrarse”, contó Mónica Lungo en una publicación en su cuenta de Facebook, unos días después de procesar lo que vivieron ese fin de semana.

No se puede esperar 24 horas una respuesta en un caso de violencia de género. Eso fue lo que les ocurrió a esta mujer y a la docente, que intentó ayudarla contactándose por Whatsapp con el número de guardia del Polo de la Mujer.

“Hay un asesoramiento pésimo que depende de la suerte que tengas, de quién te atienda en las unidades judiciales, en las comisarías. Ella tendría que hacer la denuncia en la comisaría de su barrio y no se la aceptan. Le dicen que vaya al Polo de la Mujer, cuando no es así. Si es algo grave, si es una mujer que está llorando, si es algo urgente, no pueden mandarla al centro y no recibirle la denuncia”, reprochó Lungo.

El derrotero de la madre ese jueves comenzó en la sede del Polo de la Mujer, donde espero seis horas sin ser atendida. Luego fue a la escuela ante la insistencia de la docente: juntas mandaron los mensajes por Whatsapp y la respuesta tardó varias horas en llegar.

Por la tarea social que Lungo hace en la escuela que dirige, a la que acuden decenas de mujeres violentadas, en situación de extrema vulnerabilidad y analfabetismo, la docente estableció un vínculo con Bettina Croppi, fiscal general adjunta de la Provincia con una larga trayectoria como fiscal en casos de violencia de género.

“Ella es una ‘abrazadora’ de nuestra escuela y facilitadora del circuito burocrático en el marco de la atención por violencia de género y familiar”, relató a PERFIL CÓRDOBA.

Esa fue la última carta que las mujeres jugaron ese día para que la madre pasara algo más tranquila el domingo de homenaje junto a sus cinco hijos e hijas. Tras la intervención a tiempo de Croppi, a la joven mamá la esperaron en el Polo de la Mujer con el botón antipánico que había intentado obtener, sin suerte, en el circuito formal.

“Falta mucha formación en sensibilidad social. De muchos agentes del Estado depende a veces la vida de esas mujeres, de sus hijos o hijas. Tienen que tener un trato más humanizado con las personas que se contactan con ellos. Es urgente humanizar el sistema de protección y, obviamente, la estructura social e institucional”, clamó Mónica Lungo.

Y agregó: “Algunos agentes, funcionarios policiales o judiciales ni miran a las denunciantes. Es un nivel de deshumanización tal que hacen sentir a las víctimas que son culpables. Nosotros desde nuestro espacio queremos proponer talleres de formación para atender este tipo de realidades”.