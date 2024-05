Una retrospectiva del gran retratista argentino podrá verse en el Macu

Dueño de una producción monumental, a sus 95 años de edad, Carlos Alonso aún sigue pintando. Y lo hace todos los días. “Hace dos semanas fuimos a visitarlo a su casa y me mostró unas obras en pequeño formato en las que estaba trabajando, eran dibujos y pinturas. Él está bien y pinta todos los días. Cuando le pregunté cuántas había hecho, pensé que me iba a decir cuatro o cinco, pero no, ¡había hecho 70 obras! Es admirable.

Tiene una producción monstruosa y la mano no se para”, cuenta Pablo Canedo, quien junto al equipo del museo, estarán a cargo de la curaduría de la nueva exposición del maestro.

Cabe mencionar que a fines de 2022, el Macu albergó 'Dante x Alonso', una muestra que reunió 60 trabajos de Alonso, inspirados en la obra del poeta Dante Alighieri.

El retrato. Coordinada por Pablo Alonso –hijo menor del artista y quien tiene a su cuidado toda la obra de su padre– el próximo sábado 18 de mayo quedará inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo una retrospectiva del gran retratista de nuestro país.

La exhibición contará con una serie de retratos –muchos de ellos muy conocidos– en los que se podrán ver figuras como las de Lino Enea Spilimbergo (con quien estudió un año en Tucumán, a su regreso al país después de haber vivido exiliado en Europa), el vanguardista Rómulo Macció, Antonio Seguí, Pedro Pont Vergés, Marcelo Bonevardi y el poeta argentino Hamlet Lima Quintana.

También se verán retratos de los franceses Claude Monet, Vincent van Gogh y Pierre-Auguste Renoir (retratado en silla de ruedas, con sus pinceles atados a las manos ya que a causa de una artritis reumatoidea era la única manera que tenía de seguir pintando).

Carlos Alonso estuvo muy vinculado con los movimientos artísticos de su época, sobre todo con el movimiento latinoamericano, y pasó más de 70 años retratando las figuras intelectuales de su generación, con quienes mantuvo además distintos vínculos.

“Mucha intelectualidad pasó por su lápiz. Él empezó a pintar de muy chico y ya en aquella época con un talento descomunal. Alonso ha sido el gran retratista que ha tenido Argentina, porque más allá del parecido que podían tener sus obras con los retratados, siempre hubo una cosa plástica muy profunda en sus retratos”, dice Canedo.

En efecto, desde el museo señalan que esta muestra es una excelente manera para celebrar los 95 años de un artista al que justamente el retrato no le fue ajeno.

El montaje que empezó ayer sábado, contempla entre 30 y 40 obras de pequeño y gran formato –todas pertenecientes a la colección de Carlos Alonso– y van desde los años 50 hasta los 90. “Además tenemos previsto hacer visitas guiadas para ir contándole a quienes nos visitan quiénes son cada uno de los retratados”.

La muestra

MONET Y VAN GOGH. El padre del impresionismo postrado en una cama, visitado por el pintor neerlandés.



La muestra retrospectiva ‘El retrato’, de Carlos Alonso, podrá visitarse a partir del sábado 18 de mayo a las 19 hasta el 4 de agosto, en Av. San Martín 588 (Unquillo). Los horarios de apertura del museo son los viernes de 17 a 20 y sábados y domingos de 10 a 13 y de 17 a 20.

EL GRAN RETRATISTA. Carlos Alonso en su taller, bajo el lente del fotógrafo Fino Pizarro.