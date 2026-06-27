Universo paralelo: qué pasa en los equipos cordobeses mientras se juega el Mundial

“Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía: Cerrado por fútbol. Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado sesenta y cuatro partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido”. El célebre texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano no aplica para los clubes cordobeses que compiten bajo la órbita de la AFA, y no sólo por la voracidad de la Fifa y sus aliados estratégicos, que sumaron 40 juegos y nueve días más al máximo torneo de selecciones.

Belgrano, campeón vigente del fútbol argentino, arrancó su pretemporada el jueves pasado, cuatro semanas antes de su debut en el Torneo Clausura, programado para el 23 de julio en Alberdi, frente a Rosario Central. Aún sin refuerzos a la vista (del 26 de mayo al 21 de junio está abierto el registro de inscripciones de la Liga Profesional, para que los clubes sumen incorporaciones ‘de cualquier carácter y sin límite de cantidad’), la principal expectativa se centra en las gestiones que la directiva celeste lleva adelante por la compra del pase de Thiago Cardozo.

“Es un arquero más que interesante, nos dio mucho y ojalá se pueda quedar, pero también está el costo”, declaró Luis Fabián Artime, el presidente belgranense, sobre el fichaje pactado en US$ 1.200.000 con Unión de Santa Fe. El Pirata procura incluir en la transacción una deuda de U$$ 300.000 que El Tatengue mantiene por el delantero Agustín Colazo, y negociar por separado por el 35% de los derechos económicos que figuran a nombre del golero ‘charrúa’. En contrapartida, los mediocampistas Julián Mavilla y Tomás Castro tienen chances de jugar en la Primera Nacional, cedidos respectivamente a Atlanta y Central Norte de Salta.

LUNA DE ALTA CÓRDOBA. A pesar los rumores que lo vincularon con Talleres, Alex sigue en Instituto y entrena con normalidad en La Agustina. /// PRENSA INSTITUTO

A la luz de Luna

Cuando Belgrano arrancó sus movimientos en el Centro Integral de Formación Deportiva Armando Pérez, Instituto ya estaba completando la primera semana de preparación en el Predio La Agustina. El retorno a las actividades de La Gloria estuvo marcado por la presencia de varios futbolistas juveniles que fueron promovidos, y por los rumores sobre un posible éxodo del Alex Luna a Talleres, desmentido en forma categórica desde los dos lados del mostrador.

El atacante rafaelino y el volante Gastón Lodico son los nombres que suenan con más insistencia para marcharse en este mercado de pases del elenco de Alta Córdoba, que ya tuvo su primera baja de la temporada con la salida anticipada del lateral Iván Erquiaga. Mientras tanto, una buena noticia llegó desde barrio Jardín, ya que Talleres acordó con Corinthians de Brasil el cobro de una deuda de US$ 7.000.000 por la venta de Rodrigo Garro, y el 40% de ese monto tendrá como destino las arcas albirrojas. El debut de Instituto será el viernes 24 de julio ante Vélez Sarsfield, en Liniers.

EL SUCESOR DE GUIDO. El arquero Ezequiel Unsain se incorporó a Talleres como el primer refuerzo en la era del entrenador Jorge Sampaoli. /// CEDOC PERFIL

Vía México

El acuerdo con los brasileños le permitió a Talleres arrancar con más oxígeno financiero el segundo semestre de la temporada, más allá de que su presidente Andrés Fassi repita como una letanía la frase “necesitamos vender”. La transferencia de Ulises Ortegoza a Racing Club, acordada en US$ 1.500.000, fue otra buena noticia para la tesorería albiazul, que ahora espera monetizar el acuerdo de salida que la institución alcanzó con el arquero Guido Herrera.

Tras ser anunciado desde la virtualidad como nuevo entrenador albiazul, Jorge Sampaoli asumió el 11 de junio al frente del plantel que realiza su acondicionamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. El sábado 25 de julio, cuando Talleres visite en Rosario al Newell´s de Frank Darío Kudelka, será el ‘Día D’ para el exseleccionador argentino, cuyo desembarco a barrio Jardín divide aguas. “Es el técnico más importante que llegó a Córdoba”, marcó la cancha Fassi. “Es un tipo cabrón y jodido, que se cree más importante que los jugadores; no sé si es para este momento de Talleres”, opinó el senador Luis Juez, desde su condición de hincha de la ‘T’.

Proveniente de Necaxa de México, el entrerriano Ezequiel Unsain llegó para convertirse en el nuevo guardameta. “Es una linda responsabilidad reemplazar a Guido”, sostuvo el heredero del arco que Herrera defendió durante 340 partidos, quien también acredita experiencias en Newell´s y Defensa y Justicia. Mientras tanto, hay gestiones para que Felipe Sánchez, marcador central que acaba de ascender a la Bundesliga con la camiseta del Shalke 04, se convierta en el segundo refuerzo. El defensor santafesino, de 22 años, fue transferido por Gimnasia y Esgrima La Plata al club alemán a mediados del año pasado, a cambio de US$ 1.500.000. Al igual que Sampaoli y Unsain, su carrera es manejada por el empresario, intermediario y representante Christian Bragarnik.

AL RESCATE DEL LEÓN. Rubén Forestello llegó a Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de enderezar la floja campaña del Torneo Apertura. /// PRENSA ESTUDIANTES

‘Imperiosa’ necesidad

Por el lado de Estudiantes de Río Cuarto, el receso trajo como novedades la asunción de Luis Amor como sucesor de Alicio Dagatti en la presidencia, la contratación de Rubén Forestello como DT y un importante recambio de jugadores. Se sumaron el arquero Lucas Bruera (Carabobo de Venezuela), el zaguero Agustín Quiroga (Central Córdoba de Santiago del Estero), los laterales Gonzalo González (Gimnasia y Esgrima La Plata) y Fernando Rodríguez (Fadep de Mendoza), el extremo Juan Garro (Atlético Grau de Perú) y el delantero colombiano Yeison Moreno (Al-Ahly SC de Libia).

En contrapartida, se desvincularon los defensores Fernando Bersano y Nicolás Morro, integrantes de la lista de jugadores separados del plantel, que se completa con Renzo Bacchia, Tobías Ostchega, Tomás Leiva, Mauro Molina, Jeremías Ramponi, Agustín Morales y Ramón ‘Wanchope’ Ábila. El León del Imperio del Sur debutará en el Torneo Clausura el sábado 25 de julio, enfrentando a Tigre en condición de local.

EN COMPETENCIA. La Primera Nacional no detiene su marcha y Racing de Nueva Italia acaba de contratar a Gustavo Coleoni como nuevo entrenador. /// PRENSA RACING

Racing hace ‘Sapo’

Más cerca de los puestos de descenso que de la zona de clasificación, Racing de Nueva Italia dio un volantazo justo en la mitad de la fase inicial del certamen de Primera Nacional y contrató a Gustavo Coleoni, un entrenador conocido de la casa. “La idea es empezar a ganar y sumar”, afirmó ‘El Sapito’, quien el miércoles pasado inicio su tercer ciclo como DT de la Academia.

El reemplazante de los renunciantes Ramiro Torres y Pablo Motta anticipó la necesidad de sumar tres o cuatro refuerzos, y confirmó que Ricardo Centurión, el ex Boca, Racing Club, Vélez y San Lorenzo que llegó como ‘jugador franquicia’ al inicio de temporada, no continuará en el conjunto albiceleste. Coleoni es el noveno técnico que dirige a Racing en las tres temporadas consecutivas que lleva jugando en la segunda categoría del fútbol argentino, luego de Carlos Bossio, Diego Pozo, Juan Carlos Olave, Diego Cochas, Héctor Arzubialde, Hernán Medina, Pablo Fornasari y la dupla Torres-Motta.

Alejado del ruido mundialista, el Torneo Federal A también continúa su marcha, con una destacada participación de los representantes cordobeses. A dos fechas del final de la Primera Fase, Sportivo Belgrano de San Francisco lidera la Zona A, mientras que Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto ocupan respectivamente el segundo y el tercer puesto de la Zona C.