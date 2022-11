“Uno de los principales objetivos de Lula será reestablecer la paz interior en Brasil”

Una elección más reñida de lo esperado; una derrota que todavía no termina de digerir el actual mandatario, Jair Bolsonaro; y un resurgir inédito en la historia política de América Latina, puede ser un breve resumen de las elecciones en Brasil del domingo pasado en el que por escaso margen, Luiz Inácio Lula da Silva se convertirá, por tercera vez, en presidente del gigante brasileño.

Marcelo Taborda, periodista y analista de política internacional, sostuvo que “se esperaba que la diferencia fuera más amplia a favor de Lula. No hay que perder de vista que se trató de una elección con muchos condimentos extras, como la campaña, una de las más fuertes y agresivas que se recuerden en Brasil. De allí que en el balotaje, Bolsonaro lograra 7 millones más de votos que en primera vuelta y Lula unos 3 millones. Los desafíos para Lula son enormes porque Brasil es un país fragmentado”, sostuvo en el programa ‘Con el diario del lunes’ (lunes a las 20 por Canal 10).

En ese sentido, Taborda puso de manifiesto que nadie tiene mayoría en el Congreso y Bolsonaro ha concentrado un capital político importante, que se trasluce en congresales y gobernadores, en algunos casos de los estados más grandes de Brasil. “En los 8 años en los que gobernó Lula demostró que su capacidad de tejer alianzas es muy importante. Y ahora va a tener que hacer lo mismo. En esta elección, a la alianza con la que compitió la denominó Movimiento Democrático y logró que lo acompañaran líderes de la talla de Fernando Henrique Cardoso, con quien compitió en su momento”.

Tras conocerse los resultados el domingo, Lula destacó que gobernará para todos los brasileños. “No hay dos Brasil dijo Lula, aunque los resultados parecen indicar lo contrario, por lo cual ese va a ser su principal objetivo: lograr recuperar la paz interior de Brasil, mucho más después de la reacción de Bolsonaro de no reconocer explícitamente la derrota”, pese a que ya ordenó a su vicepresidente poner en marcha el mecanismo de la transición, que se concretará el 1º de enero del año próximo.

Actor central de la vida política de Brasil en los últimos treinta años, el líder del PT fue protagonista clave en las últimas 9 elecciones que se realizaron en el vecino país: “En las tres primeras perdió, las dos siguientes las ganó; en las otras dos fue clave para que Dilma Rousseff llegara a la presidencia; y en la anterior no participó porque fue proscripto y encarcelado. Hoy, a los 77 años vuelve a ser presidente. Notable”.

El rol de Bolsonaro y lo que viene. Aunque el actual presidente logró un caudal de votos destacado, para Taborda el estilo de Bolsonaro “con su desdén para con la oposición, sus declaraciones autoritarias y misóginas y el tratamiento de la pandemia, fueron determinantes en su derrota”. Con todo, reconoció que el poder que mantendrá es muy fuerte “y seguramente será un actor fundamental en la vida política de Brasil”, retirándose de la presidencia casi como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, tras ser derrotado por Joe Biden.

Respecto a lo que se viene para Argentina tras el triunfo de Lula, Taborda puso de manifiesto que una de las prioridades del electo presidente será “reflotar el Mercosur. Para ello, si el canciller es Celso Amorin puede haber alguna chance de que el bloque logre cierto protagonismo, lo mismo que la Unasur y la Celac, aunque está un poco venida a menos”. “Lula dijo siempre, refiriéndose a la Argentina, que si estamos separados de ellos somos bocado fácil para las grandes potencias, por lo que una integración bien hecha va a ser positiva para la región”.

Se puso en marcha la transición

Tras disiparse las protestas de bolsonaristas por el resultado de las elecciones, el proceso de transición que desembocará en la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva se puso en marcha. El equipo del futuro presidente se reunió en Brasilia con dos ministros del gobierno de Jair Bolsonaro. “Ha sido una conversación bastante provechosa. Muy objetiva”, declaró el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, al que Lula ha nombrado coordinador del equipo para el traspaso de poderes tras la reunión en el palacio de Planalto. En tanto, el último viernes el grupo “Brazil Was Stolen” presentó un balance de las elecciones donde detectaron una serie de anomalías en las máquinas de votación. Aseguran que las más antiguas, es decir, anteriores al año 2020, no tienen informes de auditoría reciente y a raíz de eso detectaron un comportamiento en el voto que consideran ‘irregular’. Sin embargo, aclararon que su reporte no constituye una denuncia de fraude, pero mencionan que se trata de inconsistencias que produjeron ‘un cambio en el resultado’ y sobre las cuales exigen respuestas al Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo que ya desechó cualquier irregularidad.