Vélez Funes: “No solo hay que ser sino parecer”

por María Ester Romero

El camarista Ignacio Vélez Funes ocupó dos páginas de las 30 de su resolución para describir una reunión social de la que participó el 20 de diciembre pasado. Fue en la residencia del cónsul honorario de Suecia, Emilio Viramonte, en Villa Allende.

Además de las máximas autoridades de los distintos poderes del Estado, concurrieron cónsules acreditados en Córdoba. Vélez Funes, uno de los asistentes, relató que allí estuvieron “los Jueces de esta Cámara Federal Dra. Graciela Montesi y Dr. Abel Guillermo Sánchez Torres, el señor Juez Federal Dr. Ricardo Bustos Fierro e incluso el mismo secretario Dr. Facundo Troncoso, como también el abogado Dr. Manuel de Allende, además de otras muchas personas cuyos nombres desconozco”.

“No puedo dejar de comentar –prosiguió- que a pocas horas del pedido de recusación (planteado por las defensas de los imputados) del señor Fiscal Senestrari llamó mi atención que en la misma mesa departieran y compartieran con familiaridad de trato esos momentos el señor Secretario Penal Dr. Facundo Troncoso y el abogado defensor (de Horacio Busso, de Cotreco SA) Manuel de Allende”.

Si bien Vélez Funes advirtió que no tiene nada de censurable un encuentro de esa naturaleza, opinó que “frente a la situación conflictiva existente y lo que me corresponde resolver en la actualidad aprecio que puede resultar sugestivo o al menos imprudente a ojos de terceros”.

Interpretó que la situación “al menos reveló un trato de confianza en una recepción pública donde el suscripto y otras personas lo han presenciado, aunque de manera alguna puedo referir o indicar qué temas o conversación mantenían porque no compartí en ningún momento ese encuentro con ellos”.

“Lo antes dicho –aclaró -no está en la causa de esta incidencia”. Punto seguido advirtió: “siempre se ha dicho que no solo hay que ser sino también parecer”.

Y concluyó aplicando el refrán al caso concreto: “no atribuyo con este relato inconductas contrarias a la ley por lo descrito, pero frente al conflicto existente desde el 16 de septiembre de 2019 en que el doctor Manuel de Allende recusa al Fiscal y a su vez este recusa al Secretario o denuncia penalmente al nombrado abogado, al menos no resulta prudente ese trato familiar en público y fuera del Tribunal por parte de un funcionario judicial fedatario de todas las actividades del Juez Federal en esta y otras causas que ejerce su función judicial”.

Este medio consultó a las personas mencionadas. Facundo Troncoso, secretario Penal del Juzgado señaló: “no acepto el reproche moral que me formula el Magistrado, me sorprende que utilice una resolución judicial para hacer referencia a una reunión social que nada tiene que ver con lo jurídico”. Y agregó: “No son ciertas las afirmaciones que realiza y sobre todo me parece ofensivo para el anfitrión de dicha reunión”.

El abogado Manuel de Allende afirmó que “no hay nada de raro en asistir a una reunión social, tengo una relación de vieja data con el anfitrión”, “que hayan asistido magistrados y funcionarios judiciales y tenga conversaciones (de mi salud cardíaca en el caso) es lo normal en una reunión social”. El letrado también enfatizó que “con quien más hablé fue con Vélez (Funes, camarista), me presentó amigos y me recordó mi cumpleaños”. “No me parece que sea una cuestión reprochable, la sentencia vale por lo que dice".