"Veo mucha similitud entre el deporte y la cultura porque hacen al desarrollo de una persona"

A los 10 años, su mamá lo llevó a incursionar en la danza y la música. “Finalmente el básquet salvó a la cultura de Héctor Campana”, bromea el exjugador a quien la vida, tras un par de volteretas, colocó al frente del área de Cultura municipal. Una repartición, que según indicaron fuentes municipales, afronta el corriente año con un presupuesto de 14mil millones de pesos, $14.678.534.658 para ser precisos, que deben destinarse al mantenimiento de los espacios culturales, las actividades y el pago de salarios.

En una conversación donde los paralelos entre el deporte y lo cultural son una constante, Campana es plenamente consciente de haberse zambullido de lleno en una nueva cancha, desde donde busca tender puentes entre dos mundos que para él no están tan alejados.

–¿Cómo llegás a hacerte cargo del área de Cultura municipal?

–Fue en un momento donde hubo un pedido de renuncias masiva, ahí disminuyó el número de secretarías y algunas pasaron a ser subsecretarías; una fue la de Cultura. Fue entonces cuando Daniel (Passerini) me llamó y me pidió que me hiciera cargo de coordinar toda el área.

–La pregunta que nos hicimos todos en ese momento fue por qué vos, que venías de Deportes, te hacías cargo de un área como Cultura.

–En realidad, es Deportes y Centros Vecinales. Yo también en su momento dije: “Lo primero que van a preguntar es por qué yo me hago cargo de Cultura”. No vengo del ámbito de la cultura y no tengo ningún problema en decirlo, pero para mí fue una fortaleza porque me obligó a ir a todos los lugares, reunirme con la gente, conocer las realidades y las dificultades que había. Y la verdad, me quedé sorprendido por la diversidad cultural que tenemos. Obviamente, había muchas situaciones que teníamos que solucionar, porque la realidad económica de nuestro país hizo que muchas cosas quedaran en el tintero. Creo que la cultura tiene mucho que ver con el deporte porque los dos son parte de la realidad humana, del desarrollo de una persona. Siempre digo que el deporte es una herramienta educativa muy importante y también lo puedo ver en el ámbito de la cultura. Aunque no lo creas, cuando yo era chico mi mamá me mandó a hacer danza clásica y española, después piano y guitarra. Y finalmente el básquet salvó a la cultura de Héctor Campana (se ríe).

–Cuando te hiciste cargo de Cultura, veníamos de una gestión complicada, que incluso implicó la renuncia del director del Teatro Comedia. ¿Con qué te encontraste y cuál es el panorama hoy?

–Sí, Leandro (Olocco) se había ido y volvió; está a cargo de los elencos y estoy muy feliz por eso. Cuando asumí me encontré con dificultades como cualquier área. Intenté resolverlas, creo que a la gran mayoría la hemos resuelto o la tenemos encaminada.Pero sí, hubo algunas situaciones que se fueron dando y acomodando. Por ejemplo, nos quedamos sin director en el Comedia. Ahora la tenemos a Belén Pistone y estoy feliz con el trabajo que está haciendo.

–¿Cuál es el presupuesto que maneja el área de Cultura?

–No lo tengo presente ahora en números, porque la verdad que con la situación económica muchas veces estamos subejecutando partidas. Sí te puedo decir que estamos poniéndonos al día con las distintas deudas que teníamos. Pero en un país en crisis como el nuestro es lógico que tengamos dificultades económicas a la hora de gestionar y que muchas cosas que pensamos que íbamos a hacer a cierto ritmo, hoy la tengamos que hacer a otro ritmo diferente.

–¿Pero les han asignado una nueva partida de dinero para afrontar, por ejemplo, las ferias?

–La Feria del Libro y el Mercado de Arte son eventos especiales que estamos trabajando conjuntamente con la Agencia Córdoba Cultura. Para eso tenemos un financiamiento particular.

El Mercado de Arte Contemporáneo 2025 y el Premio Bancor se presentaron en Caba

–¿Cómo está La Piojera?

–He hablado con el intendente y en teoría la puesta en valor del espacio y lo que es el anexo de La Piojera va a estar en el plan de obras. Queremos que esté en el presupuesto el año que viene con fondos asignados, igual que el Paseo de los Artesanos, que también necesita de inversión.

–¿Cuál va a ser el eje en lo que resta del año?

–Ahora estamos encaminando algunas dificultades que teníamos, por ejemplo, con los elencos estables. Tenemos algunas situaciones en materia de Cultura Comunitaria también, que estamos atendiendo. Hay cosas que no vamos a poder hacer porque la situación económica es compleja.

–¿Cómo cuáles?

–Como las “100 Horas de Teatro”. Hoy está en stand by, si tenemos los fondos capaz que lo hagamos y si no, haremos algo aunque no sea a la altura de lo que habitualmente hacíamos todos los años. Pero son realidades que vivimos y no se puede esconder la realidad.

–En algún momento estuvo la idea de sacar las oficinas administrativas del Cabildo y dejarlo como edificio histórico, ¿se va a hacer?

–Es el norte, pero no es algo que podamos hacer ya. Gran parte se ha hecho, han quedado poquitas oficinas ahí. Pero la idea es esa, porque es un monumento histórico muy representativo de la historia de nuestra ciudad y me parece que esa es la decisión de fondo.w

–¿Te gusta este nuevo rol que has asumido?

–Los desafíos son parte de la historia de mi vida. Sí, me gusta. Me siento bien. Yo veo mucha similitud entre el deporte y la cultura. Esa pasión que tienen los artistas por lo que hacen la puedo poner al lado de un pibe que va a un polideportivo social a empezar a hacer deporte o aquel que empieza en una orquesta barrial. Me apasiona ver la gente que se compromete a hacer cosas. En los barrios hay mucha gente que a través de la cultura junta a los chicos porque entienden que es una salida para mejorar la sociedad.

Otra de las cosas que queremos hacer es, a todas estas expresiones culturales, darles un lugar en los polideportivos sociales.

–¿Te gustaría ser intendente?

–Sí. Me gustaría ser intendente de la ciudad donde nací, de la ciudad que representé, que defendí deportivamente en muchos lugares, por la que vengo trabajando hace muchos años. Pero hoy estoy enfocado en mi trabajo, y si llego a algún lado, será por mi trabajo, no tengo duda.