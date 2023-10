Victoria Villarruel en Córdoba: afirmó que Massa es un presidente de facto y preguntó dónde está Cristina.

Victoria Villarruel pasó por Córdoba, su gira comenzó en Villa Allende. Dura en sus declaraciones, la candidata a vice presidente aseguró que la situación del país se asemeja a una nación en medio de una guerra y que todo es producto de desmanejo de un presidente de facto (Sergio Massa) y una Cristina (Fernández) ausente.

“Massa es el principal responsable. Hoy es el presidente de facto. Una ex presidenta que hacía cadenas nacionales cada 2 minutos, pero ahora está en silencio porque se viene el ocaso. Estamos casi peor que países que están en guerra, consecuencia de una clase política que vive de espaldas a la población”, remarcó la representante de La Libertad Avanza.

Así mismo pidió a todos los argentinos el compromiso en las cuestiones de gobierno. Apuntando a la actual clase política, describe que dejan un Estado “parasitado de militantes y corrupción”. Para Villarruel los empresarios y ciudadanos en general “no pueden estar ausentes de que el próximo gobierno, seamos Javier Milei y yo o cualquiera de las otras coaliciones políticas, va a ser un país en franca destrucción, no solo en economía. Dejan un país arrasado parasitado por su militancia en un nivel de corrupción”, sentenció la compañera de Javier Milei.

La seguridad y las fuerzas armadas

En el diálogo que mantuvo con radio Cadena 3, adelantó que trabajarán para en dirección al involucramiento de las fuerzas militares para la seguridad nacional. Para ello, según Villarruel, deben cambiar algunas posturas enraizadas como dogmas en el país, por ejemplo “la ley impide que las Fuerzas Armadas ingresen al territorio nacional para el combate. No están para combatir delito común”, y profundizando su iniciativo proyectó que un cambio en el destino de “la gendarmería, prefectura, policía federal y PSA, estas cuatro fuerzas que trabajan en el ámbito de los delitos han sido desvirtuadas de su función. Nuestro objetivo inicial es que recuperen el sentido por el cual fueron creadas por Ley”.

(periodista) La Argentina no tiene una ley de derribo como Brasil

Villarruel: A raíz de todo lo ocurrido en la década del 70, la corriente que viene normativa desde aquellos años, desde el 83 impide que las FFAA en el territorio de la Nación tenga estas acciones porque en caso de cometerlas, un narcotraficante es un civil y las FFAA no luchan contra otros civiles. Hay que derogar varias resoluciones que han desvirtuado el sentido de estas 3 leyes. No estamos de acuerdo con el ingreso de las FFAA al combate del delito. No es la función de las FFAA, muchos ven a la defensa como si fuese función del estado, o inservible o poco concreta. Las FFAA es como el seguro del auto, lo pagás porque en el momento en que tenes un choque o algo de gravedad, lo tenes para resolver daños ocasionados. Lo mismo está para combatir problemas internos, digo externos.

Barrionuevo, el aliado de Milei

En plena formación de gobierno y la urgencia de poder fiscalizar las mesas en las elecciones del próximo domingo 22 de octubre, Javier Milei acordó incorporar al sindicalista Luis Barrionuevo. Victoria Villarruel mostró su descontento con la medida en una primera instancia, ahora ya tiene una mirada más edulcorada sobre la participación del gastronómico.

“Nosotros con Milei vamos a ser gobierno y vamos a tener que hablar con personas que no conocemos, y con sectores que han estado como protagonistas, con sindicalistas. Uno puede tener cuestionamientos, pero vamos a ser representantes de los argentinos. No tengo problema en decirlo, pero el día que nos elija el pueblo argentino, defenderemos al pueblo argentino. Estamos trabajando en la conformación de los equipos, de los ministerios. Hay personas que están sumamente preparadas”, concluyó la libertaria.