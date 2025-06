Vidal Lascano cuestiona la condena a Cristina Kirchner y advierte sobre el ajuste de Milei

Gustavo Vidal Lascano –ex fiscal federal N.º 2 y ex interventor del Servicio Penitenciario de Córdoba– trazó un diagnóstico crítico del escenario político y judicial que atraviesa el país. El penalista argumentó que “habría una violación al principio constitucional del non bis in idem, porque Cristina fue juzgada por la justicia federal de Santa Cruz y fue sobreseída”. Además, advirtió que “cualquiera puede pensar que hay un contenido político en esa resolución” al recordar que el fallo se conoció horas después de que la expresidenta anunciara su candidatura al Senado.

Consultado sobre la situación económica, en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), subrayó: “el equilibrio fiscal no puede ser en función del hambre de las provincias” y que la caída de transferencias coparticipables “paraliza la actividad y tensiona el pacto federal”. Respecto de los cruces con la prensa, matizó que “no hay censura; es parte de una estrategia de marketing confrontar con los medios”.

Balance de su intervención penitenciaria

Al repasar su gestión en el Servicio Penitenciario, relató: “Decidí hacer una conducción con mujeres profesionales y profundizar los controles: con perros y scanners descubrimos muchas irregularidades”. Consideró que, cumplido el plazo, correspondía devolver la autogestión a la fuerza.

El caso Neonatal llegará al TSJ

Sobre la condena a la enfermera Brenda Agüero y la absolución del exministro Diego Cardozo por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal, anticipó que “la última palabra la va a tener el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba” porque las partes apelarán el fallo.