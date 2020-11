Videos mafiosos: la investigación apunta a los negocios de ‘La Fiel’

“Estos tipos son todos mafiosos”, aseguran con crudeza quienes por estas horas investigan la saga de videos que protagonizaron facciones de la barra brava de ‘La Fiel’.

Primero, fue el video que muestra una feroz golpiza a Walter ‘el Toro’ Aguilera en la sede de la UCA. Luego, la contraofensiva con otro video, en el que 17 personas encapuchadas, armadas y con una puesta en escena, simulando un mensaje de una organización terrorista, amenazan con vengar la tortura a uno de sus líderes (Aguilera).

El fiscal Guillermo González comenzó a investigar hace una semana el segundo video -de 48 segundos- y tal vez el de mayor conmoción pública. El impacto, la sorpresa y la preocupación también se vivió en tribunales y entre los responsables políticos y policiales de la seguridad en la Provincia.

“Este mensaje va para vos, cartonero. Vos verdugueaste a un delincuente, lo verdugueaste a ese muchacho con el hijo, te metiste con la familia. Vos sos un ciruja, cartonero. ¿Sabes qué? Vos nunca contaste seis ceros: la casa que tenés te la dio el Gobierno. Vos no sos nadie. Te metiste con la familia, ahora atenete a las consecuencias. Estamos preparados para todo. Nosotros vamos a atacar el día que nosotros querramos, esto es en serio. Atenete a las consecuencias, no sos delincuente vos. ¿Mafia?, la mafia te corta el cogote, te corta la cabeza. Esto es una banda. Te vamos a asesinar hijo de puta”. Así, con total crudeza, se escucha en el video con personas encapuchadas, mientras vacían los cargadores de las armas.

En pocos días de investigación, González tomó las primeras medidas y ordenó más de 15 allanamientos simultáneos.

Entre todo lo secuestrado había un arma de fuego calibre 22 con cartuchos, un proyectil antiaéreo calibre 20 mm por 139 mm, cartuchos calibre 32, vaina servida calibre 32, 27 teléfonos celulares, ropa y elementos relacionados con ‘La Fiel’. Además, se secuestraron cortinas negras, manteles azules que habrían sido utilizados al momento de la filmación del vídeo y vestimentas que también se habrían usado cuando se grabó el video. También se halló una computadora, un DVR de grabación de cámaras de seguridad, una tablet y dos pendrive.

En los procedimientos quedaron detenidas dos personas, pero no porque se los haya identificado como quienes estuvieron en el video, sino por resistencia a la autoridad y por averiguación de paradero. Uno de los detenidos es ‘Pepo’ Sánchez, segunda línea entre los líderes de ‘La Fiel’, y el otro es un familiar de Aguilera.

Pueyrredón 2650, en el Complejo Ombú. Ese es el lugar que habría sido el set de filmación del video de los encapuchados. Ese es un punto de reunión, todos los jueves, de los integrantes de la barra brava. Los investigadores suponen que allí fue el escenario donde se hizo el segundo video. “Los manteles y cortinas que secuestraron son los mismos que usaron en la fiesta de fin de año los muchachos de ‘La Fiel’”, reconoce un hombre cercano a los movimientos de la barra de Talleres.

En la búsqueda de identificar a los autores del video, los 27 celulares secuestrados serán peritados para determinar el intercambio de mensajes, pero además para entrecruzar las señales de antena y verificar si los registros advierten que esos teléfonos impactaron en un mismo lugar a una misma hora.

El fiscal González por ahora investiga los presuntos delitos de amenazas calificadas e intimidación pública.

“Esta gente se viven matando entre ellos, es una interna que ahora la hicieron pública y a eso no lo podemos permitir, es intolerable. Lo que hicieron es terrorismo, terrorismo puro. Asustan a la gente, es una impunidad absoluta. Estas personas representan una violencia que el Estado no puede tolerar”, sentenció una fuente de la investigación a este medio.

Ahora, los investigadores intentan establecer cuál es el trasfondo en esta historia de amenazas y torturas. Una primera hipótesis ya está prácticamente descartada y es la de una posible vinculación con una interna del Surrbac. Si bien casi todos los integrantes de la barra trabajan para el gremio de la basura; Aguilera, por ejemplo, fue durante años el ‘guardaespaldas’ de Mauricio Saillen.

La investigación apunta a los negocios de la barra. “Esto es por plata, acá seguramente se mejicanearon (sic) entre ellos. Tienen varios negocios delictivos paralelos. Salen y meten el caño, son grupos de choque de los gremios y además manejan el circuito de la droga. Son todos delincuentes.”, confesó una alta fuente policial.

Los investigadores también reconocen que las barras bravas en estos tiempos de pandemia tuvieron que ‘reconvertir’ sus negocios. En épocas precoronavirus, sus ingresos provenían del negocio de las entradas, estacionamiento y viajes.

Con todas esas fuentes de ingresos suspendidas por la cuarentena, tuvieron que salir a buscar financiamiento en otras actividades, siempre ilegales, para sostener sus estructuras. “Ahora se disputan los negocios delictivos afuera del fútbol, son una asociación ilícita”, reconoce una fuente judicial con amplia trayectoria investigando el mundo oscuro de las barras en Córdoba.

Las internas dentro de ‘La Fiel’ llevan años y siempre se resolvieron de manera violenta, pero puertas adentro. “El error que cometieron es que lo hicieron público y no podemos hacernos los distraídos”, indican desde los despachos de tribunales.

Aguilera, Piscitello y Darío Cáceres, son algunos de los nombres que se repiten dentro de la interna en La Fiel.

En toda esta historia de violencia, amenazas, negocios oscuros y vínculos con diferentes sectores, vale la pena recordar que en mayo del 2013 la Legislatura de Córdoba distinguió a La Fiel “por su aporte a lo no violencia”.