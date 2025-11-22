Del 2 al 8 de diciembre, Villa Carlos Paz se convertirá en la sede de la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025), un evento satélite que se desarrolla en el marco del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba (MAC 2025) con una propuesta que busca expandir los circuitos, descentralizar las ideas y promover la circulación de obras y artistas más allá de la capital.

Bajo la consigna “Nuevas Mitologías”, sus curadores, Natali Bonaudi y Cruz Marguett, invitan a la comunidad artística a tejer un nuevo relato fundacional para la ciudad, un mito contemporáneo nacido del encuentro entre el territorio, los creadores y la comunidad.

En diálogo con Perfil Córdoba, Bonaudi señala que “este proyecto nació con la idea de generar una muestra de artistas locales que tuviera lugar en la misma fecha que MAC”.

Sin embargo, la idea escaló rápidamente. “Hablé con el presidente de la Agencia Córdoba Cultura y surgió la posibilidad de que esto se abriera y que tanto la Agencia como el MAC nos acompañaran. A partir de ahí pensé en idear la Semana del Arte Contemporáneo”, relata Bonaudi.



El Puente Uruguay como eje emergente



El emblemático Puente Uruguay será el corazón de la movida. La exposición central de BON Itinerante-Galería —el nuevo rebranding del espacio de Bonaudi— se alojará en este lugar.

La galería, que refuerza la itinerancia y el apoyo al arte emergente como ejes, compartirá el espacio con artistas locales curados por Marguett.

Entre los artistas que darán forma a estas “Nuevas Mitologías” se encuentran Natalia Andrada, Mariano Betancourt, Indiana Suárez y Enrique Llorens, junto a Romina Rudy y la propia Bonaudi.

Teatro: se estrena “Mentiras” en una casa real



Siete días de arte en el espacio público



Con una inauguración prevista para el martes 2 de diciembre, la SAC 2025 tendrá entrada libre y gratuita, en el horario de 9 a 21.

A lo largo de la semana, la programación será diversa y continua, diseñada para activar el espacio público y fomentar el diálogo entre arte, educación y comunidad.

En tanto, el entorno del Puente Uruguay se llenará de intervenciones artísticas y performances en el exterior, incluyendo proyecciones y propuestas de música que acompañarán algunas acciones.

El programa incluye charlas y foros que abordarán temas de arte, diseño y educación artística, además de encuentros con artistas locales, instituciones educativas y colectivos culturales.

En cuanto a las instalaciones especiales, la SAC contará con la participación de la Escuela René Favaloro de Carlos Paz, cuyos alumnos de la especialidad de artes visuales compartirán una instalación ya pensada y elegida.

El cierre está previsto para el domingo 7 de diciembre, con un encuentro con coleccionistas, agentes culturales y artistas en colaboración con el MAC 2025; además habrá una performance colectiva de cierre, titulada “El mito somos nosotros”.



El eje Periferia-Capital: un diálogo necesario



La Semana del Arte Contemporáneo busca también alimentar el ecosistema cultural provincial. La visión de los organizadores es clara: “Queremos que el proyecto se siga potenciando, no solamente en la capital, sino en todos los espacios de la periferia”.

En efecto, La SAC 2025 será incluida como parte del recorrido de periferia u orbital del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba y contará con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Cámara de Turismo.