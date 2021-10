Viviana Ré: “Tal vez tengamos que pensar en convivir con el virus”

La ciencia de Córdoba ocupó un rol clave en la toma de decisiones epidemiológicas impulsadas por las autoridades sanitarias locales. Buena parte de las medidas que se definieron para atenuar las consecuencias de la pandemia, contaron con el respaldo de investigaciones científicas realizadas en la provincia.

Una de las instituciones que cumplió un rol clave en esta materia fue el Instituto de Virología José María Vanella (InViV), dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, que puso a disposición todo su conocimiento en la lucha contra el virus. Allí se logró aislar al coronavirus cuando pocos laboratorios en el mundo lo habían hecho, se tituló plasma de convalecientes para luego transfundirlo, se midió la efectividad de las vacunas contra las variantes y se trabajó en aguas residuales con el objetivo de anticipar escenarios epidemiológicos, entre muchos otros trabajos.

Como nexo entre el Ministerio de Salud y el InViV, estuvo la doctora Viviana Ré, investigadora del Instituto Vanella, quien ocupó un rol clave en materia sanitaria en la Provincia. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA expresó su mirada sobre nuevas variantes, vacunación y proyecciones epidemiológicas para los próximos meses.

—¿Cuáles son los escenarios que vislumbran para el corto plazo?

—Probablemente haya más contagios. Pero en este momento contar los contagios o las infecciones no es tan problemático. Sí lo sería en caso de que eso se traduzca en enfermedades graves o muertes, algo que no se está viendo. Creo que lo que hay que empezar a ver más detalladamente son las hospitalizaciones y las muertes. Las vacunas si bien no evitan la transmisión del virus, sí disminuyen la severidad de la enfermedad. Tal vez tengamos que pensar en convivir con el virus.

—¿Era este el momento ideal para el nivel de flexibilizaciones que se anunciaron y que se ve en el día a día?

—Epidemiológicamente hablando es un buen momento para flexibilizar. Viendo los números de internaciones y ocupación de camas críticas, no habría porqué pensar que no. En ese contexto me parece atinado seguir usando tapabocas y ahora que viene el calor es muy importante airear, ventilar ambientes.

—En el Instituto Vanella trabajan con la variante Delta, la estudian, la enfrentan a vacunas. ¿Qué sabemos hasta el momento y qué escenarios podemos esperar para el corto plazo?

—Sabemos que circula. Cuando ingresó en Córdoba se controló el primer caso y los brotes que se generaron. Sabemos que las vacunas funcionan, que tienen efectividad frente a Delta, esto lo hemos probado en el laboratorio. Y si bien hay casos comunitarios, no ha aumentado lo que se esperaba según las predicciones basadas en lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Gamma (Manaos) sigue siendo prioritaria, probablemente estén ahí compitiendo.

—¿En esa lucha biológica, Gamma (Manaos) puede llegar a imponerse sobre Delta, como ya ocurrió con la variante británica, que en Europa fue destructiva y aquí no logró imponerse a Manaos?

—Lo que estamos viendo es que todavía Gamma le sigue ganando. En todo caso la que está aumentando es Andina (Lambda). Entre las dos están sosteniendo la competencia. No vemos acá lo que ocurrió en otros países, lo mismo que pasó con la variante de Reino Unido que aquí no se impuso. Gamma y Andina son dos competidores fuertes. Otro punto a tener en cuenta es que aquí la vacunación es reciente, lo cual si bien es negativo en algunos puntos porque las recibimos más tarde, es positivo por el lado de que tenemos más títulos de anticuerpos para enfrentar lo que viene. El Ministerio de Salud de Córdoba hace controles muy exhaustivos y arma operativos espectaculares, incluso con la posibilidad de bloquear a barrios enteros y testear a miles de personas. Eso pasó en Deán Funes y en lugares donde se encontró Delta. Todas son barreras multifactoriales que hacen que Delta no se haya diseminado tanto.

—¿Qué se les dice a las personas que aún dudan de las vacunas?

—Lo que yo les explico a quienes me hacen estos planteos es que estamos en una pandemia. Hoy podemos decir que los efectos adversos de todas las vacunas son leves, o parecidos a las vacunas que teníamos previamente. Las vacunas disminuyeron la enfermedad grave y las muertes, eso lo vemos en la práctica. Recomiendo todas las vacunas, algunas son más efectivas que otras, pero a nadie le hace mal vacunarse.

—Algunos científicos plantean el fin de la pandemia y otros se ubican en un lugar muy distinto y afirman que la tercera ola es inevitable. ¿Con qué postura se siente más cercana?

—Creo que la pandemia no terminó y no va a terminar. El virus no se va a ir. Vamos a tener que convivir con él como convivimos con la influenza. Tal vez nos tengamos que vacunar todos los años o al menos las personas inmunosuprimidas, adultos mayores, embarazadas. Respecto a la posibilidad de una tercera ola, probablemente se dé entre personas no vacunadas o en niños. En otros países ha ocurrido que las terceras olas son grandes por los movimientos antivacunas, algo que en Argentina afortunadamente no se da o es en muy bajo el porcentaje.