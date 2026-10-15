“Vos entregaste a tu hija”: Barrelier apuntó contra la madre de Agostina desde la cárcel

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, volvió a apuntar contra Melisa Heredia, la madre de la adolescente, a través de un video grabado desde la cárcel de Cruz del Eje. El mensaje, difundido por Noticiero Doce, fue realizado después de que el acusado declarara de manera virtual en una causa en la que está imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

En la grabación, Barrelier desafió a Heredia a mantener una conversación cara a cara y aseguró que ese encuentro permitiría conocer su versión sobre lo ocurrido. “Melisa, quiero que estés frente a frente para poder, de una vez por todas, que se sepa la verdad”, expresó al comienzo del mensaje. Luego insistió con el pedido y lanzó una acusación directa contra la mujer: “Necesito tenerte de frente para que se sepa la verdad, para que se sepa. Tu familia te va a terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija”.

Las afirmaciones forman parte de la estrategia discursiva que el detenido viene sosteniendo para cuestionar la responsabilidad que se le atribuye y trasladar acusaciones hacia el entorno familiar de la víctima. Sin embargo, se trata de dichos del propio acusado, que no constituyen por sí mismos una prueba de las imputaciones que formula.

Las acusaciones contra la madre de Agostina

En otro tramo del video, Barrelier sostuvo que Heredia habría participado en supuestas situaciones de explotación sexual de su hija. También afirmó que Agostina habría hablado con compañeras del colegio sobre presuntas grabaciones de contenido sexual realizadas por su madre. “Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían”, afirmó el detenido.

Estas declaraciones coinciden con los argumentos que había incluido días atrás en una carta, en la que buscó defenderse por el material de contenido sexual hallado en su teléfono celular. En ese texto, había señalado a Melisa Heredia y a Gabriel Vega, padre de Agostina, como quienes habrían tenido la iniciativa de producir ese material. El nuevo mensaje se conoció mientras Barrelier permanece detenido y enfrenta la causa por tenencia de material de abuso sexual infantil. En el video, no aporta elementos que permitan verificar sus acusaciones, sino que insiste en su pedido de confrontar directamente con la madre de la adolescente.

“Animate a estar al frente mío de una vez por todas”, reclamó, y agregó que quería que las personas que lo cuestionan conocieran su versión de los hechos.

Acusación

Barrelier también se refirió a la noche en que, según sus dichos, un vehículo habría llegado a su vivienda para buscar a la adolescente. En ese pasaje, volvió a responsabilizar a Heredia por lo sucedido y la acusó de haber realizado una llamada telefónica vinculada con ese episodio. “Para que lo cuentes de una vez por todas, que las personas que mandaron ese auto esa noche, a que la busquen en mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono”, sostuvo.

El detenido no explicó a qué vehículo se refería ni aportó precisiones que permitieran corroborar esa versión. Sus afirmaciones se suman a las acusaciones que viene formulando contra el entorno de Agostina, en un caso atravesado por el dolor de la familia y la búsqueda de respuestas sobre el femicidio.

La respuesta de los abogados de la familia

El mensaje provocó el rechazo de Carlos Nayi, abogado de Melisa Heredia, quien cuestionó con dureza las declaraciones del detenido. “Es un psicópata”, afirmó, y sostuvo que los argumentos de Barrelier ya habían sido planteados anteriormente. “Todo lo que manifestó ya lo dijo antes y la prueba terminó destrozando esta coartada perversa. Es un insulto a Agostina y a la familia, que convive con un dolor”, expresó el letrado.

En la misma línea se pronunció Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, el padre de la víctima. La abogada consideró que las declaraciones de Barrelier profundizan el sufrimiento de los familiares y cuestionó que vuelva a responsabilizar al entorno de la adolescente. “Revictimiza una y otra vez, genera más dolor”, sostuvo. Y concluyó: “Eso nos habla de quién es Claudio Barrelier, un psicópata que hace por lo menos 15 años que viene abusando”.