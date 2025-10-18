En el sprint final de la campaña, y en medio de la polarización entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza (LLA), el resto de los candidatos a diputados nacionales ajustan sus estrategias. La oferta electoral en Córdoba suma 18 nóminas. Todos con la misma meta: acceder a una banca en el Congreso, aunque los sondeos muestran una foto que concentra las mayores expectativas del voto en pocas manos.

El radical sin peluca Ramón Mestre (Lista 3-UCR), el kirchnerista Pablo Carro (Fuerza Patria), el vecinalista Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República) y el libertario “no orgánico” Agustín Spaccesi (Partido Liberal), vienen desplegando sus armados en esta etapa de campaña tanto en Capital como el interior cordobés. Los cuatro rechazan la supuesta “polarización” que marcan las encuestas.

Mestre y Carro, sin punto de conexión entre ambos, representan el ala dura anti-Milei con tonada. En cambio, el libertario y el vecinalista exhiben su apoyo al Presidente, aunque se desmarcan de la obsecuencia que demanda el poder violeta. En la recta final con la mira puesta en el 26-O, los cabezas de lista de las cuatro fuerzas políticas que compiten por una banca van a la caza del voto Córdoba.

El postulante radical viene de protagonizar una foto junto al intendente de Río Tercero y titular de la UCR de Córdoba, Marcos Ferrer, socio político de Rodrigo de Loredo. Una señal que llegó tarde a favor de “un radicalismo unido” y con un aparato partidario, funcionando a media máquina, que sólo se activará para la fiscalización de los comicios.

Ante la consulta de Perfil Córdoba, el primer candidato de la Lista 3 destacó: “Voy a defender a los cordobeses allá en Buenos Aires y acá en Córdoba. Muchas otras opciones están condicionadas por el gobernador o el intendente”. “En mi caso particular y de la lista del radicalismo, no tenemos condicionamientos de ningún tipo”, expresó en su mensaje a los cordobeses con la mirada en las urnas.

Desde Fuerza Patria, Carro aseguró que “en Córdoba, decidimos dar esta pelea con claridad y convicción: somos la única fuerza verdaderamente opositora al gobierno de Milei, y lo decimos sin vueltas: hay que ponerle un freno al ajuste, a la entrega y al autoritarismo que están destruyendo el trabajo, la producción nacional y los derechos de nuestro pueblo”.

El diputado que busca renovar su banca K se dio un baño de peronismo al encabezar un acto por el Día de la Lealtad, en lo que significó su cierre de campaña en la Capital. Ante los militantes, llamó a defender la unidad del campo popular y cargó duro contra “los disfrazados de opositores a Milei”, en una alusión directa a Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

En la otra vereda, en la alianza vecinal-carrioista, García Elorrio pidió el voto apelando a la trayectoria de su fuerza política: “Los cordobeses pueden elegirnos porque saben que siempre buscamos protegerlos de la corrupción y el narcotráfico. Hemos enfrentado siempre la prepotencia corrupta de los que se sirven de los pueblos haciéndoles control de poder”.

Por su parte, Spaccesi declaró que su lista “va a defender los intereses de los cordobeses en el Congreso de la Nación”. “Vamos a apoyar el gobierno de Javier Milei, pero siempre en defensa de los cordobeses”, acentuó el libertario que compite por fuera de la estructura orgánica de LLA.

Distintivos

Los candidatos con tonada aportaron sus distintivos para marcar sus fortalezas y reafirmar sus posturas ante una elección de medio término bisagra para el gobierno de Milei. Tanto Spaccesi como García Elorrio ratificaron su apoyo al Presidente, aunque sin hacer seguidismo obsecuente. Mestre y Carro acrecentaron su rechazo a las políticas de ajuste del libertario que, en los últimos días, redobló su apuesta al enviar señales al núcleo duro.

“Nuestra agenda es la agenda de los débiles; de los jóvenes masacrados por el narcotráfico; de los niños que son eliminados antes de nacer que son los más indefensos; nuestros jóvenes que no pueden insertarse en el mercado de trabajo”, subrayó el primer postulante a la Cámara Baja por Encuentro por la República.

El libertario que mantiene un enfrentamiento con la conducción violeta en Córdoba planteó su agenda en el caso de llegar al Congreso. “Queremos bajar la edad de imputabilidad, no son niños los que roban, matan y violan, los que andan armados por las calles. Queremos terminar con la puerta giratoria. Queremos hacer una reforma laboral que permita generar los millones de empleos que la Argentina necesita y que las pymes necesitamos”, concluyó.

En su postura, el peronista K sentenció: “El 26 de octubre tenemos una oportunidad clave. Cada voto a Fuerza Patria va a servir para agrandar el bloque opositor en el Congreso y para garantizar que haya más voces firmes, coherentes y comprometidas con los trabajadores, las pymes, los jubilados y la universidad pública. No alcanza con denunciar: hay que construir una alternativa política sólida, con convicciones y con futuro”.

Ante el panorama político-económico que vive el país, el cabeza de Lista 3-UCR insistió en la necesidad de contar con “diputados radicales defendiendo a los cordobeses allá en Buenos Aires y acá en Córdoba”. “Vamos a representar y defender en serio con coherencia, ideas y valentía a todos los cordobeses”, enfatizó Mestre.

Cierres de campaña

Mientras los comandos de campaña se alistan para encarar la agenda de la última semana antes de la veda electoral, se empiezan a conocer cómo se presentará la movida —entre miércoles y jueves— para poner fin a la etapa proselitista.

Se espera un acto en Casa Radical con toda la simbología roja y blanca que abrace a Mestre y a sus correligionarios que integran la lista. Se analiza cuál es la mejor opción: hacerlo puertas adentro o en la explanada de la sede partidaria.

En tanto, García Elorrio y Carro redoblarán sus visitas al interior provincial. Estos últimos días “recorreremos Arroyito, Las Varillas, San Francisco, Villa Dolores y Río Tercero”, dijeron desde el espacio vecinalista.

La movida K se trasladará este lunes al este cordobés. Será un día de recorrida y tendrá un cierre con los demás integrantes de la lista en San Francisco. El miércoles repetirá la jugada en Río Cuarto. Por su parte, Spaccesi cerrará con una choripaneada en la Casa de La Libertad en pleno centro de la capital cordobesa.